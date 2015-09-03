《HOME专栏》硝烟又起 全球铝市打响生存之战

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home;编译 许娜/张若琪/郑茵

路透伦敦9月2日 - 铝生产商将变得更加痛苦。

再一次。

美国生产商Century Aluminum (CENX.O)上周警告道，“除非当前的定价环境明显改善”，否则将从10月开始关闭旗下位于肯塔基州的Hawesville冶炼厂。

除非有奇迹出现，不然美国开工的冶炼厂数量可能将从2008-2009年全球金融危机爆发前的13家，降至仅七家。

考虑到市场(包括生产商在内)都普遍认为，铝市不仅受到当前供应过剩问题的打压，还遭受着以往供应过剩遗留库存的沉重压力，开工的冶炼厂数量应该还会减少。

但是，Century的行动是否有用呢？

毕竟，这种情况以前就出现过。

Century 7月决定永久关闭旗下位于西弗吉尼亚州的Ravenswood冶炼厂。事实上，Ravenswood炼厂自2009年以来就一直被闲置，这说明铝生产商的痛苦早已有之，而警告连续减产也无法解决产能过剩的结构性问题。

让Century及其同业不安的一个事实是，在中国形势改变以前，“当前的定价环境”难有改善。

**对美国供需产生涟漪作用**

1969年开始投产的Hawesville炼厂年产能约25.5万吨，不过5月劳资纠纷使其运转率降至80%左右。劳资纠纷随后已经解决。

据Century网页，该厂五个电解槽有四个生产的是99.9%的“高纯度”铝，而非业界标准的99.7%。但铝价崩跌，显然已破坏了其任何相应的“竞争优势”。

Hawesville关厂对美国的供需动态可能产生逐渐扩散的效应。

那将使美国更为仰赖进口铝，且其中将有更大一部分得靠距离更远的海外市场，因为巴西、委内瑞拉等传统的美国铝供应国，也在大幅削减生产。

理论上来讲，那应能支撑当地实货升水。因随着伦敦金属交易所(LME)底特律仓库大排长龙等待出货的扭曲效应渐消，升水激增现象已破。

普氏(Platts)评估美国中西部市场的指标--芝加哥商业交易所(CME)9月升水合约AUPU5目前交投于每磅7.1美分，或每吨约157美元。

又见一家美国炼铝厂关闭，至少可为这个升水提供较强的支撑。

然而，关闭Hawesville炼厂却无法改变全球供需形势。这个炼厂规模太小，不足以起到那样的作用。

还需关闭更多炼厂产能才行。

或许需要美国铝业(Alcoa)(AA.N)采取行动。美铝仍在对40万吨左右的年产能进行积极评估。

或许俄铝(0486.HK)也得关闭产能，俄铝曾含糊其词地指出，将削减约20万吨高成本产能。

**全球市场新格局**

但即便这两家铝业巨擘额外削减60万吨的产能，会有什么分别吗？

一度，这是有分别的。

那时的全球铝市场是另外一番格局，清楚明白地分为两个“平行宇宙”。这个说法来自美国铝业董事长兼执行长克莱因菲尔德。

那时的市场分为中国和中国以外市场，两者之间被中国高达15%的原铝出口关税所分隔。

像美铝和俄铝这样的产业巨头放到那时候，在中国以外的市场还真是举足轻重。

但今天，这两个平行宇宙互相冲击融合，其形式表现为有越来越多的出口伪装成铝制品流出中国。仅7月这样的出口就达到34万吨，高于Hawesville全年的产能。

让Century这样的生产商在受伤之余又倍感羞辱的是，不断有臆测认为，这些铝制品中有些根本就不是真正的制成品，而只是这种金属经过足够的改头换面，以便能够逃避出口税或有资格获得增值税退税。

或者用Century执行长暨总裁Michael Bless的话来说就是：“简单的事实是，近期铝价大幅下跌是受到不公平贸易行为的推动，而我们的行业对此无能为力。”

问题在于，对此除了说中国出口中一小部分是“虚假的半制成品”外，没有人再多说什么。

新的铝市场是真正的全球性市场，一个目前由中国主导的市场。

这就是全球铝供应依然充斥的原因。

自全球金融危机以来，中国以外的生产企业已经削减了大约250万吨产能。

而中国则一直增加产能，持续扩大铝生产，只是在金融危机最严重的时期才短暂停止。

中国目前原铝产量占全球55%，几乎为2008年底产量份额的两倍。

中国以及非中国铝产量图表：

link.reuters.com/gun55w

**沧海一粟**

如果要使铝市场前景很快有所起色，中国必将发挥决定性作用。

但中国会行动吗？

从近期记录来看，情况不容乐观。中国的金属产量多到连其本国庞大的需求都消化不完。正因为如此，才有这么多金属以半成品形式输出国门。

中国拥有一些全世界最新式、成本最低的冶炼厂，同时也存有一些全世界效率最低、成本最高的冶炼厂。

后者受到地方政府保护，地方政府出于社会效益及税收原因迟迟不肯关闭这些老旧设施。

也正是基于同样的原因，中国政府不太可能会抑制半成品的出口，即便其中一些的合法性备受质疑。

中国寄望将成长转型为消费主导模式，然而当前在调和经济成长方面已显困顿，料将不会支持大规模削减工业产能的。

至于中国的钢铁行业，也受到产能过剩及经营利润率较低的困扰，出口成了最主要的现金流来源，掩盖了贸易争端的潜在威胁。

如果真要有什么发生改变，那必将是中国以外生产商面临同样的残酷定价环境。毕竟许多中国生产商也在遭受损失，并非所有的生产商都能享受到地方政府的庇佑。

中国有色金属工业协会(CNMIA)近日发布公告称，中国部分最具知名的铝运营商计划在未来几个月内缩减240万吨产能。[nL4S1101BQ]

诸如此类的公告也曾在之前的低价期间出现过。至于最新公告的具体成效如何，还需拭目以待。

但是如果非要说出个所以然，可以说中国有色金属工业协会的公告凸显了一个全新的铝市场。在此市场中，中国不再讳莫如深，也可以讨论暂停数百万吨产能，同时也显示出Hawesville的关闭不过是全球市场沧海之一粟。(完)

(编译 许娜/张若琪/郑茵/刘秀红；审校 张荻/张涛/高琦/张明钧)

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