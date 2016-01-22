《HOME专栏》谁来抚慰铝业受伤的心灵？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦1月21日 - 看来产铝行业唯一赚钱的途径就是停产了。

这是美国铝业(AA.N)传递出来的讯息，这家美国行业巨头将在今年晚些时候将把自己一分为二。

新的下游公司将包括所有具有诱人附加值的业务，比如高科技航空业务。上游公司将包括开采铝土矿、精炼氧化铝、冶炼氧化铝及铸造业务。

去年上游公司每项业务都盈利，只有冶炼业务除外，因受伦敦金属交易所(LME)铝价在11月跌至六年低点每吨1,432.50美元打压。

美铝此次再拿自己的冶炼业务开刀。

过去五年，美铝已经封存、关闭或出售其全球冶炼产能的42%。至此美国铝业在美国已经只剩一个冶炼厂在运营。

铝业的心在滴血。在所有工业金属中，铝市需求表现抢眼，而且开采铝土矿和精炼铝业务仍将获利不菲。

但几乎没人可以从实质生产中获利。这种情况要找到病根并不难，难的是找到解决办法。

按地区划分铝产量图表： tmsnrt.rs/1nA4qha

中国铝产量图表： tmsnrt.rs/1nA5iT5

**东升西降**

问题在于市场上还是有太多的产能。根据国际铝业协会(IAI)的最新数据，2015年全球铝产出增加9%至5,790万吨。相比之下，美铝预计2016年全球铝消费量将增长6%。

这倒不是说美铝和其它生产商没有大幅削减产能。

欧洲产量在全球金融危机之后不久便减到极致，并且此后一直维持在这个较低水平。俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)也对旗下成本较高业务举起了砍刀。

但上述努力对全球市场供需状况的影响，都被海湾国家、以及马来西亚和中国等亚洲国家的产能扩张所盖过。

中国去年铝产出增加15%，而过去两年的产出总计增加44%。中国的铝冶炼产能增幅如此之大，以至于当前中国的铝产量已经占到全球总量的逾一半。而仅六年前，中国的份额还不足30%。

如果要让铝供应和需求重新匹配，就不能忽视中国问题。

**流向世界的过剩供应**

这并不是说中国的铝企业没有受到低价冲击。

去年第四季度，中国铝企业的开工率折合成年率下降了320万吨。

问题在于这些铝企业开工率需要进一步降低。

中国依然在通过半成品方式向世界其他地区输送过剩的铝，2015年前11个月总规模达到380万吨。

部分流向世界的铝产量实际加工程度很低，仅够避开中国出口税、刚刚达到附加值产品退税标准的水平。

美国铝业在第四季同分析师召开的电话会议上暗示，“伪半成品”的流动势头有所减缓但并未停止，美国铝业指出中国11月份的大量出口有75%流向越南，占越南年总需求的63%。

较之11月份创下的历史低点9,510元/吨，沪铝SAFcv1价格仅实现最温和的反弹。

面对如此黯淡的经济形势，中国方面应当向美国铝业学习，例如关闭和淘汰高成本产能。

但实际情况却并非如此。

**错误的做法**

中国铝产量的确已开始下降，但削减铝产量至少在一定程度上是为了获得政府援助。

政府援助的形式是，向几家国家呵护的企业提供贴息贷款，让他们对铝进行“战略”收储。

让这些企业在财务上持续下去具有战略意义，仅仅这一点还有点“战略”的意味。对于中国大量生产的铝而言，政府很显然没有战略性收储需求。

这一计划无异于免费为积压的铝库存提供融资，而且坦白说，是为未来埋下更多隐患。

中国政府似乎对无限收储计划的漏洞心知肚明。这也是政府这次将财务支持与每家参与企业的“闲置”的产能规模挂钩的原因。

这里的重点词是“闲置”，因为真正将被关闭的产能少之又少。

这意味着当价格开始看来朝更为正面方向发展时，有大量产能可以随时启用。这还不算中国西北新疆省尚未投产的低成本产能。

需要强调的是，不仅仅是中国在补贴风雨飘摇的铝厂。美国铝业的Massena West炼厂也是在纽约州政府的救助下才躲过关闭命运的。

但在中国这个问题显得更加严重，因为中国无疑已是全球最大的铝生产国。

**唯一的方向就是下滑？**

你可以开始明白分析师们为什么不喜欢铝价前景了。

美国铝业持乐观看法，这可以理解。该公司认为全球铝市场今年将短缺达120万吨之多，其中中国过剩81.6万吨，全球其他地区短缺200万吨。

但这是少数人的观点。其他人几乎全部预计铝市场过剩会加深。

“市场将无法以这个水平持续增加库存，即便是有战略性收储的情况下，”他们解释道。(“大宗商品概要”，2016年1月18日("Commodities Compendium", Jan. 18, 2016))

那么，唯一的解决方式就是价格会更加令人痛苦，迫使更多冶炼产能退出市场。但如果全球最大的铝生产商不减产，谁会且谁又能够减产那么多进而产生影响呢？

鉴于当前生产成本下滑，尤其是使用煤炭能源的冶炼厂--主要为中国冶炼厂--成本下滑，最好的情景就是价格进一步下挫。

这只对使用金属进行融资的人来说是个好消息。对实货市场参与者也可以说是好消息，因美国进口依赖性上升，该国溢价增加。

但对铝生产商来说是不折不扣的坏消息。

或早或晚，甚至是中国都将从美国铝业身上得到启发，那就是通过生产铝赚钱的唯一方式就是不生产。请别抱太大期望。(完)