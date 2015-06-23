《HOME专栏》铝产量飙升预示新一波减产潮或为期不远

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 刘秀红/杜明霞/李春喜/孙茉莉/王丽鑫

路透伦敦6月22日 - 全球铝产量又见飙升。

诚然，国际铝业协会(IAI)最新数据表明，5月份全球日均铝产量较4月小幅下滑，从158,100吨降至157,800吨。但这并不能掩盖铝产量在加速上升的基本趋势。

5月全球铝产量共计489.2万吨，较上年同期增长近12.0%，创下2011年以来最快增幅。

毫无疑问，这次中国还是全球趋势的主推力量，很多年以来一贯如此。

中国5月铝产量267万吨，较上年同期增长22.3%；今年前五个月累计产量1,246万吨，较上年同期增加13.5%。

中国铝产量的飙升及半加工铝制品的大规模出口，正引起海外铝生产商越来越多的负面审视。

但中国以外的铝产量同样也再度上升，这是新厂量产增长及闲置产能重启的共同作用。

另一方面，铝价则在过去几个月内迅速下滑，现货溢价一落千丈，指标伦敦金属交易所(LME)期铝CMAL3徘徊在一年低位附近。

当然上述共同作用肯定不会持久，作用消退后生产商恐怕又会感觉到压力，再拿亏损的产能开刀。

图表：全球及中国以外铝产量(link.reuters.com/kaj94w)

**一个冶炼厂的产量未纳入统计**

拉丁美洲等地区的铝产量仍处于下滑趋势，受最新一轮减产影响。最近的减产动作是巴西Alumar铝冶炼厂关闭。

但其他地区生产商则正好相反，直到几周之前，还受到价格上升环境的激励在增产。

以西欧为例，今年迄今铝产量已经增加5.2%，而且5月年化运行率达到2011年12月以来最高的374万吨。

谈到西欧铝冶炼厂，似乎有一家冶炼厂重新加入了国际铝业协会(IAI)的报告体系。

国际铝业协会(IAI)将2013年和2014年西欧铝产量分别上修至91,000吨和82,000吨。

这显然是因为有一家铝冶炼厂在这些年份和今年上半年没有提供产量数据。这个“失踪的”冶炼厂开始重新报告并提供以往数据。

**新的推动力**

中国以外地区，已经浮现出一个替代海湾地区的新的铝产量增长推动力。

去年海湾地区铝产量增长达到亮眼的27%，反映出沙特的Ma'aden炼厂产量全速上升，但该地区今年铝产量增速放缓至仅有4%。

这只是该地区更长时间内铝增产进程中的短暂停顿而已。

巴林铝业(Aluminium Bahrain)刚刚又宣布了一个51.4万吨的重大扩产计划，到2019年完工时将使其总产能提高至145万吨。

不过，接力棒暂时传递到其他亚洲国家，今年头五个月，这些国家的总产量增长超过20%。

增产的主力似乎是印度，该国Vedanta Resources(VED.L)正在启动两座新的冶炼厂。

该公司公布第一季财报时，同时宣布年产32.5万吨的Korba二期新厂启动了84座冶炼炉，全面增产将在2015年第二至第三季进行。

Jharsuguda二期冶炼厂规模要大得多，年产能为125万吨。该厂今年1-3月当季生产了首批1.9万吨铝，表明启用了第一条产能为31.25万吨的电解槽。

显然，未来一段时间，Jharsuguda二期冶炼厂将是印度铝增产的主力。

**产能增长，但需求增长放缓**

中国和全球其他地区产量的增长，将使全球铝市场恢复供应过剩状态，当然我们首先要假设铝供给曾经存在缺口。

据法国巴黎银行分析师，今年第一季全球铝需求增幅大幅降至3-4%，上年同期为增加7.3%。

法巴银行目前预期今年全年的需求增幅将在5.0%，这足以令其他工业金属艳羡。

不过在当前这种生产趋势下，即便是这样的需求增长也仍过低，不足以消化掉所有的额外产量，更不用说能吃下全球仓库中以百万吨计的冗余库存了。

法巴银行去年曾预期全球市场供给不足，今年则预期全球将供给过剩75万吨，虽然考虑到了第一季表现疲弱。

不过，由于炼厂产能仍将远远超出需求，铝势必会出现大规模结构性供给过剩。

**下一波减产...?**

所有这些都暗示生产商面临的压力进一步加大，恐怕又要刮起一波产能关闭风潮。

不过这一幕几乎不可能在中国上演，地方政府出于就业考虑，即便是那些亏损的炼厂也照样生存，减产那是除中国之外的事了。

实际上，实货溢价及全包铝价出现这样的跌势，可以断言市场可能再次面临供应过剩时期。

只有一家大型生产商一直在积极重估其资产组合，那就是美铝(Alcoa)。

其他厂家要么往最好的方面想，要么坚持忍受价格急剧重挫。

问题是经过两轮大规模产能关闭后，所有“容易的”决定都已经用过了。

下一轮减产将更难。

预计生产商因此将会尽力拖延，寄望价格有所回升。

但若全球铝产量仍然过高，价格又怎会出现持续复苏？

这就是铝市长期上演的两难困境，并且看来还将持续更长一段时间。(完)

(译文审校 高琦/龚芳/王兴亚)

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