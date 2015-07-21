《HOME专栏》全球铝价低位徘徊 然中国铝产量仍在攀升引关注

撰稿 Andy Home 编译 刘秀红/孙茉莉/汪红英/高琦

路透伦敦7月20日 - 要想知道为什么伦敦金属交易所(LME)期铝CMAL3价格徘徊在六年低位附近，你只需要看看国际铝业协会(IAI)最新的产量报告便可了解。

在价格低迷的环境下，市场预期铝生产商应该会以进一步减产来回应，但IAI的数据却显示，他们的做法恰恰相反。

今年上半年全球铝产量增长10.3%，为2010年以来最快增速，期间很多炼厂还重新启动了全球金融危机深渊期间闲置下来的产能。

公正地说，美铝(AA.N)等一些生产商确实减少了高成本的产量，但是在产铝大国中国的巨大产量面前，他们的努力不过是杯水车薪。

中国今年上半年的铝产量增长18%，目前其产量在全球产量中的份额达到了惊人的56%。

而且中国在全球生产链中的主导地位未来几年料将在未来几年进一步强化。

这不仅在短期内难以给其它地区的铝生产商带来喘息之机，长期而言也给铝供应的安全性划上一个大大的问号。目前铝在汽车等关键制造业领域的市场份额仍在扩大。

2015上半年各地区铝产量图表：link.reuters.com/vew25w

中国及全球其它地区铝产量图：link.reuters.com/wew25w

**一分为二的世界**

今年加大产能的并不止中国一家。

就上半年产量趋势的地区明细来看，铝产量增长最快的其实是在亚洲其他地方。

尤其是印度，似乎要超越海湾，成为中国以外产量增长的动力。

不过其他地方的产量要么触顶，例如海湾和欧洲，要么正在减少，尤以拉美国家最为明显，因一度是产铝大国的巴西已是强弩之末。

然后便是中国。

国际铝业协会(IAI)已上修了其对中国今年前五个月的产量预估，但该预估与其说是IAI做出的，倒不如说是中国有色金属工业协会(China Nonferrous Metals Industry Association)，因后者向IAI提供了中国产量数据。

这更是突显了产出已经在加速增长的趋势。5月和6月两个月的同比增幅均超过20%。

铝产量这样快速增长，连中国也消费不掉。美国铝业曾在其第二季财报中预期，今年中国铝消费量增幅将超过9%，该数据对其他金属来说都是正面的，但对铝还是不够。

**产量增加，出口也增加**

没有任何迹象显现，中国庞大的炼铝行业短期内会有什么方向性的改变。

在中国西北部新疆自治区，新一代规模更大、成本更低的炼铝厂即将投入运行。

研调机构CRU的分析师称，新疆2014年的铝产量已从2008年的仅64,000吨大幅增至480万吨，比整个北美去年的铝产量还要多。

CRU在一份题为“新疆的炼厂会继续扩大产能吗？”的研究报告中称，新疆的生产商不仅今年在扩大产能，当中有些业者还有大胆的扩张计划，可能在2019年之前让产量增至900多万吨。

CRU给这份报告题目的答案似乎是肯定的，原因很简单，那就是这些炼铝厂的成本处在全球最低之列，主要得益于具有成本优势的煤炭发电，电力是炼铝过程中最重要的一项投入成本。

CRU还指出：“如果新疆产能继续扩张，或者市场供需恢复平衡，中国西南地区那些没有成本优势的厂商将不得不关门大吉了。”

但老旧的炼铝厂往往会获得地方政府的救助，因为后者不愿看到如此重要的就业和工业增加值来源倒闭。

结果就是造成中国国内市场的长期供应过剩，并进而不得不依赖于出口半成品来减轻压力。

上述产品中有相当一部分只是稍微经过加工，根本不是成品，完全是为了逃避出口关税。美国铝业近来就对中国出口金属中隐藏着“伪半成品”问题进行了抨击。

但大多数此类出口都是合法产品，导致中国以外市场上对西方产出的需求扭曲。

或许就如人们所争论的那样，西方实货升水的暴跌削弱了此类出口的吸引力。不过，中国金属价格也随同上海期交所期货价格一样走低，而上海期交所价格至少一年以来都持续低于LME价格。

中国继续产出过多的铝，而且这一问题太根深蒂固，现阶段基本难以改变，只能是延续国内市场产出过剩局面。由此造成的国内价格疲弱看似将继续下去，只要这种情况依然存在，那么打着产品旗号进行的金属出口就不太可能被终止或减少。

**坏消息**

对于中国以外的金属生产商而言，这是个非常不好的消息，他们面临着不得不进一步减产的前景，但这样做的唯一结果却是看到减产缺口被中国供应所填补，反而让中国生产商占据了更大的全球市场份额。

对于消费者而言这也不是什么好消息。

当前的情况是过多的产出、过量的遗留库存(legacy stock)和疲弱的价格纠缠在一起，表面看自然是对消费者有利的，特别是从铝价格相较于其他原材料所具有的优势来看。

但如果中国在原铝产量中的主导地位一升再升，他们会作何感想？

毕竟，中国的产量并不像表面看起来那么稳定。

对于中国这个电力长期缺乏的国家而言，炼铝厂消耗过多电力的情况比比皆是。

即便是新疆的新炼厂也存在问题。这些炼厂或许拥有足够的电力能源，但却没有生产氧化铝的铝土矿。而氧化铝是生产铝的主要原材料。

从这点来看，整体而言，中国并没有足够的原材料可供炼铝系统使用，这也是为什么该国长期从印尼进口大量铝土矿，在印尼下达出口禁令后，又转从马来西亚进口。

对亏损厂家的各类补贴，包括表外贷款和设定电价上限等，都掩盖了中国铝生产领域效率低下的情况。

目前正是这种低效状况抑制了全球铝价。不过，也许有一天，他们会造成西方无力应对的供给冲击，因为届时西方多数产能都已被迫关停。

这是危言耸听吗？或许吧，但随着中国在全球产量中的占比逐月上升，这种情境越来越受到关注。(完)

(译文审校 王洋/王丽鑫/李婷仪/许娜)

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