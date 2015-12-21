（更正）《HOME专栏》商业收储对中国铝行业来说是穿新鞋走老路

(更正：因译文有误，第二个小标下方第二段改为“收储了近60万吨铝”，非“60吨”)

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦12月18日 - 国家救助改头换面，不叫“国家救助”了。

拿陷入困境的中国铝冶炼行业来说，它现在表面上是走“商业”收储的路子，不算是国家救助。

“商业”的意思就是，政府不会真正出面收购，而是会在融资方面提供便利，并包付利息。

该计划似乎将由中国国家物资储备局(简称:国储局)来协调。该机构并不真的想要铝金属，而且对于2009年全力购入剩余铝供应的事记忆犹新。

其实无论是国储局也好，或是国家发展与改革委员会(简称：发改委)的大佬们也好，这次都在以限产的形式来讨价还价。炼铝厂关闭的产能越多，它能“卖给”收储计划的铝就越多。

这是一种混乱的妥协，也无法解决炼铝行业的根本问题，这个过度膨胀的产业正因供应乱象和结构性产能过剩而备受困扰。

**铝充斥市场**

金属价格大跌之际，寻求政府援助的不止是中国的铝生产企业。

铜、镍和锌等所有生产商都加入了这个行列。

铜和镍生产商可能更有机会让国储局收储过剩的金属。由于这两种金属在中国存在结构性短缺，它们本来就在收储之列。

对于铝，情况就不同了。从谈论的收储计划中可窥一斑，起初说是至少100万吨，最终可能是这个数字的两倍。

实际上，中国生产了大量的铝半成品，产量越来越高。

今年头10个月“铝制品”总出口量超过340万吨，较上年同期增长了近60万吨，其中有些产品并不符合普遍接受的铝制品概念，而是略微加工过的金属。

中国没有必要对铝进行战略储备，国储局对此心知肚明。

**以往的失误**

另外，国储局可能仍在为上次出手救助铝业而后悔不已。

国储局在金融危机最严重时期收储了近60万吨铝，那次也是应国有炼铝厂的呼吁而这么做的。

那次的计划并未取得成功。

失误之处就是以高于当时上海期交所价格的水平收储铝，当时的想法是设定一个实际上的“最低价”，这显然对当地炼铝厂有利。

然而，这种做法在国际市场强行打开了一个套利窗口，中国经由这一窗口的铝进口出现大增。

中国2009年上半年总共进口超过100万吨铝，而在此之前的六个月进口量仅为6.1万吨。

甚至还有迹象显示，一些参与收储的炼铝厂将进口的铝出售给国储局，完全违背了整个收储计划的初衷。

更为重要的是，这次的救助行动使那些从经济角度来看应该闲置甚至完全关闭的产能存活下来，并为炼铝厂现在所要求的“商业”收储开创了先例。

中国铝产量图表：tmsnrt.rs/1Ml0o0g

**减产五百万吨？**

最终，中国政府的一些人士注意到国内市场价格偏低的根本原因，即长期生产过剩。

参与最新计划的冶炼商作出的让步似乎就是集体闲置产能，承诺短期内关停产能不会重启，已建成产能暂不投运。

中铝网刊登中国有色金属工业协会(CNIA)新闻稿称，14家铝企今年已累计减产441万吨，全年减产规模将达到491万吨左右。

上述数据唯一的问题是，据中国有色金属工业协会自身的数据显示，今年前10个月中国铝生产增长了17%。10月份全国折合成年率的生产规模为3,150万吨，较2014年10月增加了330万吨。

如此明显的反差该作何解释？

首先，如果冶炼企业希望从收储计划中获益，他们很显然有上报闲置产能的财务动力。

其次，中国增产的核心动力源自新疆的新一代冶炼厂投入运营。

得益于规模效益及低廉的火力发电价格，这些冶炼企业成为全球成本最低的生产商之一，也是能在当前低价环境下还能挣钱的企业之一。

**延长痛苦**

新疆的冶炼厂不需要国家救助。但老旧冶炼厂，尤其是国企中国铝业旗下的冶炼厂需要。

而这就是该“商业”库存计划的真正目的，即中国政府的一只手向另一只手提供金融生命线。

在某种程度上这是可以理解的。

没人想关闭铝冶炼厂，不管是西方国家还是中国都一样，看看纽约州匆忙拯救Massena West冶炼厂就知道了。

但就此事而言，一个简单的事实是，在低效产能被取消、最好是永远取消以前，中国乃至全球都不会出现持续的价格复苏。

这些产能多数位于中国，那里的冶炼厂以亏损为代价不断生产出过剩的金属，并坐视债务规模攀升。

用政府的钱来囤积库存并不是答案。

价格可以证明这一点。中国国储局2009年对国有冶炼厂伸出援手时，上海期交所铝主力合约报每吨13,600元人民币。如今报价为10,610元。

如果中国政府认为这是个问题，那么就需要找到其他的解决方案。(完)