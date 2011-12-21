《Home专栏》利润率承受重压 但铝供应端反应仍显迟缓

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 丁琦/隋芬/高琦

路透伦敦12月20日电---荷兰ZALCO铝冶炼厂突然关闭的消息,凸显出铝生产利润率所面临的严峻考验.

位於荷兰Vlissingen的ZALCO因无力支付电费,从上周五开始有序停产.该工厂的年产能为23.4万吨.

市场预计,近日内及未来数周将出现更多这样的停产.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝徘徊於每吨2,000美元以下,全球大批炼厂的利润率都为负.

这被视为避免铝价进一步下跌的重要支撑,但目前而言,这种想法与现实脱节.

从国际铝业协会(IAI)今天上午公布的全球产量数据看,ZALCO的情况仍是例外,而非常态.

**一次性因素的冲击**

11月中国以外的全球铝折合年率产量下滑7.3万吨,抵消了10月类似规模的增幅.

这个变化不算太大,且IAI报告中的各地区分项数据,也未出现产能利用率全面下滑的迹象.

实际上,唯一出现铝产量大幅下滑的地区是拉美,该地区的日产量从10月的6,130吨降至11月的5,630吨,为2002年初以来最低.

尽管巴西和委内瑞拉的产量趋势均处於中期下滑中,但上个月产量大减的主要原因可能出在阿根廷的Aluar(ALU.BA)炼厂.

11月初的严重洪水令这家年产能47.5万吨的工厂部分停产.

该炼厂的执行长Javier Madanes对停产的反应是:"这是自然原因造成的",因此其不利影响将会被扭转.该公司目前计划约90天后将恢复正常生产.

不过本月稍早,英国Lynemouth炼厂失去的大部分产能就不太容易恢复了.

这是由於该炼厂的东家--力拓-加拿大铝业(RIO.AX)(RIO.L)已决定出於经济考虑而关闭该厂.讨论受损的电解铝生产设备是否值得恢复已没什麽意义.

**尚未形成趋势**

Lynemouth与ZALCO炼厂的关闭,将使西欧整个的铝产量削减一块.

再者,西欧都是些运营成本较高的铝矿.

从ZALCO关闭之快所得到的有力推论是,该炼厂之前没有价格保护的安全机制.如果其他炼厂也与它一样,那还会有更多步ZALCO後尘的例子.

但若说已经出现趋势,也仍只是一个初期趋势,因为西欧折合年率的产量自4月来一直大致稳定在略超400万吨,11月也看不出什麽明显变化.

的确,粗略来看,欧洲的铝产量今年一直处在回升态势,生产商仍在提升产能利用率脱离2008-09年衰退期间的低点.

而在供应方或许会对当前低价格作出回应的其他地区,情况甚至更是如此.

比如,东欧地区11月折合年率的产量超过1,200万吨,为2009年1月以来首次.

北美也是如此,11月折合年率的产量达到509万吨.

就在不太久之前,全球大部分的铝摇摆产能(swing capacity)是位於美国.

但在2008年铝价下滑後,这些产能中的大多数现仍处於关闭状态,而且美国最大铝厂商--美国铝业(AA.N)已经表示,只有能获得适宜的长期电力协议时,才会重新激活产能.

美铝所说的"炼厂重启"条件是为确保长期竞争力,这种作法带有一种战略性的缓冲作用,而缓冲对象正是如同目前出现的价格疲弱现象.

浏览全球铝生产图表(link.reuters.com/wes65s)

**静待中国铝市场的变化**

现阶段全球摇摆产能主要在中国--这个全球最大的铝生产国和消费国.2008年当铝价挫跌时,中国是一个做出重大回应的,这一次料也将率先有所反应.其实目前已经浮现变动的迹象,只不过尚未表现的非常明显.

中国有色金属工业协会(CNMIA)的数据"显示",中国10月铝产量大幅减少.10月的日均产量由上月的5.27万吨跌到4.81万吨.折合成年率为减少168万吨.

不过,尚不清楚这种突然的产能下降是受价格影响,抑或是电力紧张的拖累,还是仅是一次统计数据异常.

但不管是哪个因素,根据中国有色金属工业协会的最新数据,中国铝冶炼业的产能在11月又回升了,尽管折合成年率的增幅只是温和的28万吨.

如果价格因素导致的冶炼产能关闭情况正在发生,那麽显而易见的,减少幅度根本不足以抵消新产能的上马速度.

确切的说,正是中国国内冶炼业的这种产能转换局面,使得预测月度数据变化格外艰难.

冬季的来临以及由此在一些主要铝生产省份带来的季节性电力短缺情况,将令整个中国铝生产市场变得更加复杂难辨.

但迄今为止,尚未见到像上一次铝价格剧烈波动时所出现的产能明显变化趋势.

在2008年9月到2009年1月期间,中国全国炼铝产能运转呈现逐月减少,且截至09年1月时,减少幅度相当於年率减少350万吨.

如果市场预期这一次也发生同样的事情,那麽他们恐怕需要至少再等一个月,才能获得一些明确具体的证据.

**供应端反应迟缓**

由於中国生产商未作出反应,全球产量增加和需求迟滞的脱节现象只会愈发严重.今年1-11月,全球铝产量增加了7.2%.

除了ZALCO和其他几家可能来自西欧的炼厂以外,全球其他地区的铝冶炼行业对低价的忍受能力可能会超出以往.

2009年时被视为无利可图的炼厂至今仍大多关闭.

只要能达成有竞争力的电价协议,那些地区此前重启的冶炼产能大多仍在生产.

目前中国以外铝生产增长动力大多集中於波斯湾地区.

11月,波斯湾地区的铝产量增速仍高达17%.新的炼厂需要满负荷生产,以收回建厂的资本支出,这意味着该地区铝生产的趋势不会发生实质性改变.

但这并不是说目前不会出现更多减产.实际上,在目前价格水平,减产似乎是不可避免的事.

但供应端的反应将是零散和局部的,取决於单个工厂的电价合同和运营方的保价计划.

只有中国因素才能引发快速反应,但中国方面尚未有什麽动作.(完)

--译文审校 蔡美珍/吴云凌

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。