《HOME专栏》失而复得之谜：中国铝产量为何大幅上修400万吨？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home/编译 许娜/汪红英/白云/陈宗琦/蔡美珍

路透伦敦2月25日 - 全球铝产量1月下降1.6%。

跌幅看起来没多大，但要知道这是2009年10月以来首次同比下降。

对于多年来一直在供应过剩和低价压力下苦苦挣扎的铝市而言，这是个好消息。

更棒的是，中国产量也连续第二个月下滑，同比降幅更扩大至4.5%。

中国生产的铝占全球的一大半，并且一直以半加工品出口的方式输出过剩产量。

或者，如果你赞同美国生产商Century Aluminum的看法，可以说中国正向全球其它地区“倾销”过剩产量。该公司与美国其他业者声称，中国对国内生产商提供不公平补贴造成实实在在的威胁。针对这点，该公司正带头进行一场声势越来越浩大的活动。

或许，最终就连中国也会开始控制自身长期以来的产量过剩。

这正是国际铝业协会(IAI)最新月度数据所暗示的。

但问题在于，如果这些数字有误呢？

或者更确切地说，如果由中国有色金属工业协会(CNIA)提供给IAI的数字不准确呢？

因为他们过去就曾出过差错。而且正如我们刚刚发现的那样，出的还是一个大错。

中国甫将其2011-2014年铝产量数据大幅上修400万吨。

**漫天大谎**

对于IAI月度产量报告的中国数据，分析师一直是有点警惕的。

尤其是年初(不管是公历还是农历年)的数据，很容易出现相当大的波动。

今年也是如此。中国在12月时将年产量大砍284万吨。

该数据在中国假期过后通常会再度跳升，分析师倾向将此年度异常状况视为中国炼铝厂迟报数据所致。

这让趋势变得平滑一些，而趋势才有意义，对吧？

毕竟，铝产量数据通常比其他金属产量数据还是要可靠一些。

和中国众多小型矿厂不一样，中国炼铝厂不容易出现漏报产量的情形。炼铝厂的规模都很大，尤其是在中国当局数年前就已强制性淘汰了一批低产能炼铝厂的情况下。中国小型矿厂的规模都较小，有些只比家族企业大一点。

**一些炼厂的产量被漏计**

不过的确一直有人质疑CNIA的数据是否完整地涵盖了国内的所有炼铝厂。

但为了保险起见，IAI和CNIA对中国的产量数据加设了“未上报”一栏。IAI对全球其他地区的数据也设有这一栏，用于放不直接上报产量的炼厂的数据。

中国这一防漏统计项的数字很高，2013年“未上报”产量为300万吨。

2014年初的产量表中没有这个数字，“官方”数据就相应地出现了跳升，表明漏掉的炼铝厂得到追踪，并统计进了产量数据中。

不过，最新的数据修正表明，直到现在那些炼厂才提供了历史数据。而结果是他们的实际产量比防漏统计项显示的产量还要高得多。

最后得到的中国铝产量上修幅度是：2011年48.6万吨，2012年138万吨，2013年159.8万吨，2014年80万吨。

中国铝产量修正情况图表：tmsnrt.rs/1OwNzBf

专业咨询公司AZ China的Paul Adkins特别将这些修正归咎于一家生产商。他过去便指出过中国数据存在差异。

“我们知道宏桥是导致产量消失的最大因素，他们是在去年初注册的。”

他继续解释说，“关于2011-2014年数字的修正幅度，显然相当于每月一两家炼厂的产量，一家炼厂去年初已被添加上，外界也认为这个属于虹桥，因为他们一共有四家炼厂。”

**缺乏专门提供统计分析的机构**

有必要挑剔这些统计数据吗？毕竟那只代表过去，而眼下才是最重要的。

但话说回来，不知过去，又何以判断未来？特别是在计算以往市场供应过剩并推算库存增量的时候。

对于铝市场而言，这一点更是千真万确。这个庞大市场的独特之处在于，并没有一个独立统计机构为大家扛下数据解析的苦差事。

铜、镍、锌与铅都有各自的研究组织以及政府出资建立的机构，可以定期提供产量、消费量以及供需平衡估算情况。后一项信息最为重要。

铝市并没有任何这类统计方面的守护天使。

唯一既有的具体统计数据是来自IAI，而IAI只提供产量数据，而且值得一提的是，还只是原铝的产量数据。在整体供应占有重要地位的废铝，在统计层面上是一个黑洞。

也因此，铝市供需盈缺估算值落差巨大的情况超越其他任何工业金属，也不算奇怪了。

目前铝市擂台上，多头阵营里是像俄铝之类的铝生产商，俄铝预测今年全球铝供应短缺120万吨。

而空方则有高盛，高盛认为铝市的供需条件极为恶劣，不久前发出警告称，铝市将持续“面临一个世代以来，甚至有史以来最严重的基本面偏空冲击。”

其余人士的看法则多空皆有，散布于这两个极端立场之间。

这主要归因于铝市的统计数据匮乏，除了CRU和Wood Mackenzie之类的知名研究分析机构外，铝市统计资讯这块领域只有IAI产量数据独自提供一小盏明灯。

多亏了这些过往数据的再修正，这盏明灯又更亮了一点点。

不过也希望中国有色金属工业协会(CNIA)不会再找出更多原本遗漏的国内铝炼厂了。

中国铝产量数据修正图表 tmsnrt.rs/1OwNzBf

(完)