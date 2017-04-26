加拿大股市：下滑，因担心美加贸易和Home Capital暴跌

欧洲已公布经济指标--2017/5/24
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p
路透多伦多4月26日 - 加拿大股市主要股指周三从上日触及的两个月高位回落，受累于Home Capital Group Inc暴跌及投资者担心美加贸易关系。
一位资深的特朗普政府官员表示，美国正在酝酿一项退出北美自由贸易协定(NAFTA)行政令的草稿。
另类借贷公司Home Capital股价暴跌65%，此前公司表示，将利用一笔20亿加元的信贷额度，来支撑其不断萎缩的资产负债表。
金融股跌1.3%，尽管特朗普政府提议下调企业税，可能提振一些在美国开展业务的加拿大银行。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌95.65点，或0.61%，报15,649.54点。10大类股中有五种收低，能源股下跌1.1%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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