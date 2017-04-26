加拿大股市：下滑，因担心美加贸易和Home Capital暴跌

路透多伦多4月26日 - 加拿大股市主要股指周三从上日触及的两个月高位回落，受累于Home Capital Group Inc暴跌及投资者担心美加贸易关系。

一位资深的特朗普政府官员表示，美国正在酝酿一项退出北美自由贸易协定(NAFTA)行政令的草稿。

另类借贷公司Home Capital股价暴跌65%，此前公司表示，将利用一笔20亿加元的信贷额度，来支撑其不断萎缩的资产负债表。

金融股跌1.3%，尽管特朗普政府提议下调企业税，可能提振一些在美国开展业务的加拿大银行。