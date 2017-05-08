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市场报道 | 2017年 5月 9日 星期二 05:26 BJT

加拿大股市：上涨，因能源股和Home Capital攀升

路透多伦多5月8日 - 加拿大主要股指周一上涨，能源股攀升，此前投资者衡量近期抛售是否过度，且Home Capital Group Inc从近14年低位反弹，收涨16.8%。

这是多伦多证交所S&P/TSX综合指数连续第二日上涨，周四曾触及六周最低收位。能源股上升1.6%，上周降至9月来最低水准。

加拿大最大的非银行借贷公司Home Capital Group Inc暂停派息，动用其信贷额度和增加新董事，这是公司为重振投资者信心，遏止客户提走存款作出的最新尝试。该股早盘跌至2003年来最低，后反弹，收高16.8%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收涨70.04点，或0.45%，报15,652.08点。十大类股中有八种收涨。

包括贵金属和基本金属矿商和化肥企业的材料股升0.3%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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