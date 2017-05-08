加拿大股市：上涨，因能源股和Home Capital攀升

美国金融：达拉斯联储总裁柯普朗称公债收益率偏低证明升息需谨慎
路透旧金山6月20日 - 达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，由于美国10年期公债收益率处于目前的低位，美国联邦储备理事会(FED/美联储)在进一步升息时需谨慎行事。
路透多伦多5月8日 - 加拿大主要股指周一上涨，能源股攀升，此前投资者衡量近期抛售是否过度，且Home Capital Group Inc从近14年低位反弹，收涨16.8%。
这是多伦多证交所S&P/TSX综合指数连续第二日上涨，周四曾触及六周最低收位。能源股上升1.6%，上周降至9月来最低水准。
加拿大最大的非银行借贷公司Home Capital Group Inc暂停派息，动用其信贷额度和增加新董事，这是公司为重振投资者信心，遏止客户提走存款作出的最新尝试。该股早盘跌至2003年来最低，后反弹，收高16.8%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收涨70.04点，或0.45%，报15,652.08点。十大类股中有八种收涨。
包括贵金属和基本金属矿商和化肥企业的材料股升0.3%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透旧金山6月20日 - 达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，由于美国10年期公债收益率处于目前的低位，美国联邦储备理事会(FED/美联储)在进一步升息时需谨慎行事。
根据初步收盘数据，道琼工业指数收低61.85点，或0.29%，至21,467.14点；标准普尔500指数下跌16.43点，或0.67%，至2,437.03点；纳斯达克指数收跌50.98点，或0.82%，至6,188.03点。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
* 波士顿联储总裁罗森格伦：低利率对金融稳定构成风险 * 美国五年和30年期公债收益率差收缩至2007年以来最窄水平 * 芝加哥联储总埃文斯担忧通胀低迷 路透纽约6月20日 - 美国公债收益率曲线周二呈2007年12月以来最缓 水平，因更多美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表鹰派讲话，导致 中期公债跑输长债，后者因通胀回落而受到支撑。 波士顿联储总裁罗森格伦周二表示，美国及全球其它国家和地区的低 利率时代给金融稳定构成风险，央行官员必须将这些担忧纳入决策考量。 周一，美国纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，现在停止升息将会损 害经济，4.3%的失业率及大约1.5%的通胀率“其实是很不错的环境”。 “越多联储官员发出如这样强烈的鹰派讯息，公债收益率曲线放缓的 幅度就越大，”BMO Capital Markets的利率策略师Aaron Kohli表示。 五年/30年期公债收益率差 周二收窄至96个基点，为2 007年12月以来最窄水平。