加拿大个股：Home Capital正考虑资产处置，以解决融资问题

路透多伦多5月12日 - 加拿大最大的非银行贷款机构Home Capital Group周五证实，其正在考虑资产处置，使其能够更迅速地进行再融资，并偿还安大略省医疗退休金计划(Healthcare of Ontario Pension Plan)提供的紧急贷款。

Home Capital股价周五盘初跌幅一度高达20%，之后削减跌幅，当日收低1.67%至9.14美元。

股市周四收盘后，Home Capital公布第一季业绩，称围绕未来融资的不确定性已令其能否维持运营笼罩疑云，这是目前的一大疑虑。

自3月27日该公司辞掉前执行长Martin Reid以来，储户已经从其高息储蓄账户取走近94%的资金。

加拿大最大的证券监管机构--安大略证券委员会(Ontario Securities Commission)4月19日指控Home Capital向投资者发布房贷审核业务的误导性声明。这天之后，储户从Home Capital取款的速度变得更快。

Home Capital依靠储户存款来向那些无法满足加拿大大型银行严格借贷标准的借款人提供贷款，比如个体户或加拿大新移民等。

Home Capital需要筹资来帮助偿还安大略省医疗退休金计划提供的20亿加元贷款。该退休金计划上月提供了高息信贷额度，对Home Capital的首笔10亿加元贷款收取的实际利率为22.5%。

Home Capital迄今已提取14亿加元贷款，但希望获得其他条件更优的融资来源。(完) (编译 李爽 审校 白云)