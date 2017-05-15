加拿大金融：Home Capital的问题得到控制并未蔓延--央行总裁

路透渥太华5月14日 - 加拿大央行总裁波洛兹在接受Globe and Mail报纸访问时说，Home Capital Group的问题得到控制，但加国房价飙涨及其对金融系统可能造成的影响，是加拿大央行的一大担忧。

波洛兹说，央行认为Home Capital的形势恶化并没有导致问题蔓延。他是在意大利参加七国集团(G7)会议的间隙接受访问。

“我们将寻找(金融)系统出现问题的迹象，而不是一门心思地专注在个别金融机构身上，”波洛兹说。

“问题在于这是甚么原因造成的？这是该机构本身所独有的(问题)，还是系统也有？...我认为(Home Capital的)情况很清楚，它是非系统性的问题。”

波洛兹说，加拿大金融机构监督局和加拿大存款保险公司密切关注Home Capital，同时该央行也在监督着金融系统的整体健康情况。

波洛兹不愿说明央行是否对Home Capital提供了紧急流动性援助，以及万一民间融资不足以稳定该公司，央行是否会出手相救。

对于Home Capital会否提出此类援助要求，波洛兹也没有给出任何线索，他指出“民间有能力为这家公司带来解决方案，这是件好事--系统还在运转。”(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)