《HOME专栏》中国以外铝产量升至四年新高 然中国仍握平衡铝市关键

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 张若琪/张涛/高琦/刘秀红/戴素萍

路透伦敦3月24日 - 平衡全球原铝市场的关键仍握在中国手中。

2016年1-2月中国铝半成品出口放缓，但仍达59万吨，意味着仍有大量过剩供应进入国际市场。

中国产量的确切状况还不确定，中国有色金属工业协会(CNIA)尚未发布2月数据。

12月和1月期间加工量似乎大幅下降，但市场过去在日历和农历年底时，也曾遇过数据剧烈波动的情况。

仅看2月数据我们将观察到，是否所有有关削减产量以换取政府对库存金属帮助的说法，已转化为实质的减产。

然而，由于各方目光全聚焦中国的情况，因此很容易让人忽略了中国以外铝产量上升的趋势。

无人真正注意到，据国际铝业协会(IAI)，2月铝产量年率升到了2,551万吨，创下2011年12月以来最高水平。

2016年前两个月产出增长加速至3.7%，而2015年全年增长2.5%。

这是令人意外的结果。要知道，铝价目前只是略高于去年11月触及的六年低点每吨1,432.50美元，而且库存高企。

虽然美国与巴西产量在下降，但与此同时，其他地区则不断有新产能投产。

**新的推动因素**

上一次中国以外地区铝产量急剧增长是在2014年，发生在波斯湾地区，缘于年产能130万吨的阿布扎比EMAL炼厂全面提升产量。

去年波斯湾地区产量增长骤然减速，从2014年的27.4%降至2.3%，而今年迄今增速只有1.5%。

这可能是因为Aluminium Bahrain等炼厂进入了“正常的”产能爬坡状态。Aluminium Bahrain炼厂去年产出提高3万吨，达到96万吨的最高纪录。

随着海湾地区的铝生产增长趋平，IAI的亚洲（除中国外）报告区又出现了新的驱动力。

该地区产量在去年跳增23.6%，今年迄今的增幅仍然高达18.3%。

这主要源于印度新炼厂的投产，包括Hindalco(HALC.NS)运营的Mahan和Aditya两座炼厂，以及Vedanta Resources(VED.L)旗下庞大的Jharsuguda II项目。

Hindalco此前公布，2015年第四季的原铝产量为29.6万吨，同比增长35%。位于Madhya Pradesh邦的Madhya炼厂年产能为36万吨，到去年12月底已经处于全速运转状态。据Hindalco宣称，位于Orissa邦的类似规模的Aditya炼厂也在加足马力，要实现产能100%运转。

Jharsuguda II工厂的年产能为125万吨，于2015年初投产，目前仅缓慢向着满负荷运转的目标前进。

这座工厂2015年第四季产量为1.9万吨，截至12月1日已有80台电解槽通电投产。

显而易见，要全面投产仍尚需时日，所以该冶炼厂未来将继续为印度以及亚洲地区的铝产量做出贡献。

**减产效应消退**

在印度新产能加速增长之际，其他地区上一波减产的影响已经开始消退。

1-2月产量仍在下滑的只剩美洲地区。

其中在拉美地区，巴西遭低价的冲击最大，七家冶炼厂中只有一家还在营运中。

但是最近的一次关停(Alumar铝厂关停)，距离现在已经将近一年，而且拉美地区产量显示出年化产量在130万吨企稳的迹象。

这就意味着未来数月，北美将是全世界唯一一处铝产量继续下滑的区域，美国铝业(Alcoa)(AA.N)将在美国本土逐步关停三家冶炼厂。

美铝在印第安纳州的Warrick冶炼厂将在本月底永久关闭。Wenatchee和Intalco预定分别在本季和下季进入闲置。

根据美国地质调查局，美国还在运作的冶炼厂数将减至只剩五家，全国产量料将降至约72万吨，为至少1950年以来最低。

然而值得注意的是，美铝三家炼厂关停会使一年营运产能减少约73万吨，这一规模远低于Vedanta的Jharsuguda II工厂产能投产量。

**中国仍是关键变数**

普遍的共识是，中国以外的铝市场供需大致平衡，甚至可能有少量供应短缺。

即便多了印度这些新炼厂，2016年前两个月3.7%的产量增幅或许仍低于需求量的增幅。

然而，多年的痛苦减产，尚未能够重振铝价，因为中国持续过度生产，并把过剩供应以产品的形式输出。

因此，所有焦点都集中在，中国生产商是否会像他们所提议那样抑制产量。

中国12月和1月全国年化产量减少了340万吨，降幅如此之大，数据可信度的问题可能比实际产量更大。

但直到CNIA公布2月数据之前，中国这个全球铝市场的关键变数，实际情况究竟如何将是未知，也是无从得知的。(完)