《HOME专栏》中国铝出口补贴将寿终正寝？不要高兴太早！

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦4月18日 - “今天，我们与中国签署了一份取消出口补贴的协议。美国一直反对出口补贴，因为WTO(世界贸易组织)规则禁止这种做法。”

美国贸易代表弗罗曼上周宣布与中国达成协议时如此表示。该协议将终止弗罗曼所称的一个“庞大且复杂的出口补贴项目”。

据美国贸易代表署，这项协议涵盖七大行业，其中一个是“先进材料与金属(包括特殊钢、钛和铝产品)”。

该消息令人期望，中国半加工铝产品大量流入西方市场的局面将结束。

但这种过高希望可能破灭，因为该协议事实上范围非常有限，而且是回顾性(backward-looking)的。

没有证据显示，中国对铝炼厂和产品出口商的广泛支持将会受到影响。

**范围有限**

上周达成的协议范围十分狭窄，仅适用于中国的“示范基地-公共服务平台(CSP)”项目。。

美国已明确中国境内的179个所谓的“示范基地”。

“示范基地”到底是什么？根据美国贸易代表署，这是一群特殊的企业，如果达到一定的效益标准，可以获得优惠价格的商品和服务用于出口。

在之前一次与中国汽车零件相关的WTO争端中，人们才知道存在这样的实体。这起争端在磋商阶段得到解决，但美国发现其它许多行业都存在“示范基地”。

上周达成的协议涵盖七大行业。除了“先进材料与金属”外，还包括：纺织、服装和鞋类、轻工业、特种化学品、医疗产品、五金建材以及农业。

涉及的补贴金额据说达10亿美元，听起来很多，但你要知道涉及的时段有三年之久，而且范围极其广泛。

此外，应该指出的是，“铝产品”在“先进材料”清单中仅排名第三，说明其在整体讨论框架中处于次要地位。

的确，被美国盯上的行业似乎主要是纺织和海鲜产品。值得一提的是，美国为解决这一争端成立的工作组当中，既包括纺织行业特别代表办公室，也包括农业事务办公室。

**回顾性的协议**

这份协议也偏于回顾性。

该协议得以签署并宣布，可能仅仅是因为中国已经解除了有关“示范基地”的补贴体系。

美国贸易代表署还发布一份声明附件，详细列出了该计划采用的175项法律规定。这些法条均已废止、修改或者失效。

该署称，中国商务部和财政部“已经废止了国内CSP服务供应商和地方政府之间所有现存的优惠服务协议。”

但这与铝继续流出中国的情况并不相符。今年第一季共计108万吨铝流出中国。

这一数字较去年同期下降11.0%，但3月出口步伐明显加快。

很明显，“示范基地”计划中所有和铝有关的内容，在整体计划中的分量并不高。

**更大的问题**

更大范围的情况保持不变，比如面向亏损铝炼厂的一项政府补贴，以及通过增值税退税来积极鼓励半成品出口的贸易政策。

具有讽刺意味的是，美国铝业协会执行长Heidi Brock在这项关于“示范基地”的协议宣布的前一天，就曾经对美国贸易代表办公室这么说过。

Brock要求立即与中国政府对话，“寻求关于鼓励过剩产能的各项政策的信息，要求提高透明度，了解中国为了促使各省及地方政府结束补贴能够采取什么措施，正在采取哪些措施。”

据Brock，这种对话必须“包括关于中国针对铝出口税收政策的讨论”，即给予半成品出口商的增值税退税政策，该政策被一些地方运营商所利用。

另外，“美国政府应该抗议中国政府宣布的铝收储计划，该计划只会支撑不具竞争力的冶炼产能，即便新的产能正在建设之中。”

上周协议的字里行间，没有任何内容显示这种整体情况确实发生了变化。

或者，至少是铝的情况没有实质变化。美国纺织与海产食品生产行业可能会看到更具体的结果。

**政治障碍**

的确，在对中国铝及钢产品等金属出口施加更大压力时，或许会遭遇到政治上的不愉快。

因为Brock上周证词中要求的其他措施之一，就是要求美国今年稍晚不要给予中国市场经济地位。

她这么做，与欧洲生产商对欧盟执委会的游说内容相呼应；欧洲钢铁生产商面对中国钢品出口的数量更为庞大，处境凄惨。

在中国取得市场经济地位后，要对中国产品提出贸易争端及课征反倾销税将更加困难。

北京当局除了同意撤销示范基地的特定补贴项目，真的别无选择。

与美国间的原始争端已经成为先例。尽管已经一定程度上默认汽车组件示范基地违反了世界贸易组织规定，中国政府很难辩称其他行业类似补贴结构并未违反同一套规定。

但如在示范基地议题上屈从于美国压力以达成市场经济地位，这将建立起一个更难对付的政治障碍，将可使中国铝业更多更严重的问题免于遭到调查。(完)