《Home专栏》中国金属进口情况同样反映供给形势

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 张涛/隋芬/程琳/王冠中/徐文焰

路透伦敦8月22日电---中国金属进口呈现强势,再度令许多评论员感到意外.

建筑业受到抑制?制造业放缓?多方面因素正在牵制中国龙."龙"是金属市场对於中国的爱称.

然而,很难看到中国的金属及金属原材料进口受到影响.7月贸易报告显示,进口仍基本保持近期的型态.

但随便一个铜交易员都能告诉你,中国进口并不直接反映铜加工产业的活动.

实际上,在有些情况下,与其说中国进口反映的是中国对某种金属的需求情况,还不如说反映的是供给情况.

**供应干扰...**

以中国对铝矾土与镍矿石的进口为例.印尼对出口未加工材料所采取的严控措施,已严重打乱中国的进口.

如图所示(link.reuters.com/gat22t),今年6、7月期间,中国的铝矾土月均进口从2011年的380万吨剧降至120万吨.

印尼的对外供应已基本停止,中国6、7月间从印尼进口铝矾土总计40万吨,去年是月均300万吨.

这是反映铝矾土需求状况吗?几乎不能,因为中国铝炼厂生产速度仍在纪录高点附近.

从中国进口商为应对印尼供应中断而想出的应变措施,就可以证明需求的持续强劲.

在印尼严控出口前,中国已提前赶快进度从该国进口.中国接洽了其他供应来源,7月从澳洲进口的铝矾土跳增至纪录高位110万吨.

如图所示(link.reuters.com/rys22t),铝生产链中间环节的氧化铝,进口量已大幅增长.

中国自印尼的镍矿石进口情况与铝矾土大同小异.镍矿石是含镍生铁行业的关键原料,印尼一直是中国的主要供应来源.

毫无疑问,低镍价正对成本相对较高的含镍生铁行业造成影响,不过影响较难量化,因为这个行业高度分散,而且统计数据并不透明.

但镍矿石的需求显然依旧紧俏.

这便是为何中国自菲律宾进口的镍矿石量飙升.如图所示(link.reuters.com/jat22t),7月进口达到创纪录的450万吨.菲律宾加速增加的出口已基本弥补印尼供应的减少.

与铝的情况一样,印尼镍矿石供应的减少带动了中国对铁镍合金进口的上升,这是另一种产镍的原料.

今年前七个月,中国的铁镍合金进口增加一倍以上,达到14.1万吨.一部分同样反映了全球供应形势的改善,多米尼加共和国有产能重启,而巴西则有新产能投入运行.

在铝与镍原料的例子中,中国进口模式的改变都不是由需求的根本性变化所引起,而是在适应不断变化的供应形势.

**没有动摇**

这个论点同样适用於铁矿石进口,它最主要反映的是全球其他国家满足中国钢铁行业需求的能力.

使用进口而非国产铁矿石,尤其在价格下跌的时候,是有些微的替代效应,但基本的现实情况是,中国需求太强劲,对两种供应渠道都离不开.

这是今年前七个月中国铁矿石进口增速保持在9%高位的原因,也是7月并没有明显改变的原因.

中国对钢铁产品需求疲软,影响了进口铁矿石的价格,但没有影响数量.

只有当实际钢铁产量真正出现急剧下滑时,这种情况才会发生改变,而这种前景仍不太可能发生.

**套利才是王道**

其它金属方面,进口情况与中国需求趋势完全没有联系.

原铝和锌的进口今年都在上升,增幅分别为184%和67%,这种趋势在7月并无变化.

不论是铝或锌,都没有好理由让人认为中国这个全球最大生产国需要更多金属.

或者应该说,伦敦与上海间的套利窗口打开,正导致流动加速,部分是满足那些进行来料加工企业的需求,部分是用於以金属作担保的交易.

在这两个例子中,相比中国内部供需状态而言,进口都不过相对次要的因素.

今年前七个月,进口铝总计达到34.1万吨.同期国内产量是1,120万吨.

进口锌为24.6万吨,同样远低於270万吨的国内产量.

实际上,中国铝贸易中最大的结构性元素不是原料金属进口量,而是铝制品出口量,在今年前七个月,铝制品出口累计达到165万吨.

换言之,这两种金属的进口都只是类似串场表演,只是反映伦敦价格跌幅超过中国带来的套利诱惑.

**多重推动因素**

中国进口的复杂情况在铜有最好的体现.

和铁矿石及镍的情况一样,中国在结构上就缺乏铜,必须仰赖进口来填补国内缺口.

但这并非意味着进口水准和实际炼铜商需求亦步亦趋.

若是的话,今年以来的71%精炼铜净进口,就会暗示了使用率的成长格外强劲.

然而,今年前七个月多出来的80万吨进口量,大部分都进了上海保税仓库.

会出现这情况是因为预期今年稍後制造业需求会回升.但在那之前,这些库存同时也充当融资的担保品,这样的投资趋势本身也成为了推动进口水准的因素.

因此,制造业对进口铜的需求、融资需求以及库存循环也因此交互作用.库存循环和铜价周期呈反向变动.

若要寻求中国进口与需求之间更直接的关联,可能要看锡这一块.

锡数量稀少,难以吸引融资提供者,而中国缺乏锡期货,限制了套利的机会.

因此,中国的进口情况,应当就有助於了解该国在国内生产之外的真正需求有哪些.

所以中国今年进口精炼锡骤增200%至16,200吨,在最近公布的外贸数据中就十分抢眼,在很大程度上还因为7月的进口数字本身已是2月以来的最高月度水平.

然而,进口强劲至少部分也归因于供给而非需求.在本例中指的则是中国自身的供应.

今年迄今,中国锡矿产量下滑3.8%,精炼锡产量则减少4.0%.

随着国际期锡价格大跌,似乎中国锡生产业中有一些人认为,进口锡比自行生产更有利可图些.

中国进口锡的强劲态势对市场仍有利,不只是因为这会影响到世界其他地区获得锡的难易程度,也是因为这说明了中国自身锡生产行业的成本变化、以及中国的锡消费规模.(完)

--译文审校 蔡美珍/张明钧

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