《Home专栏》中国能调整步伐适应钢铁需求增长放缓吗？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Home; 编译 李婷仪/兰秀娟/戴素萍
路透伦敦9月21日电---根据国际钢铁协会最新数据,全球8月钢铁产量放缓.
这是8月的常态.对北半球来说,8月是钢铁沉寂的月份.
但重要的是,和上年同期相较,全球钢铁产量较2011年8月低了1.1%.
该报告标题的全球数据,掩蔽了诸如欧元区等经济疲弱地区缩减产量的规模.
上月欧元区的1.44亿吨产量年率是2009年以来最低,从该地区衰退看似难以逆转的情况来看,这是很鲜明的对比.
其他同样感受到宏观经济寒风的地区是东欧.上月当地的1.07亿吨产量年率是两年来最低.而南美8月产量较上年同期则减少将近7%.
以上是钢铁产量对制造业动能趋缓的"正常"滞後反应.
然而,在全球最大钢产国中国也跟着减产之前,钢价或者铁矿石、焦煤之类的原物料市场,都将无法出现可持续性的复苏.
**虚假的黎明**
表面上来看,8月产出同比下降1.7%,似乎暗示中国的钢铁厂军团收到了这一信息.
不过,还有两个问题.
减产是在极高的基数上进行的.直至7月,中国的产量还一直处於接近纪录高位的水准.
与之前几个月以外的任何月份相比,按8月生产状况计算的年产量6.91亿吨这一水平仍很高.
再者,中国钢铁工业协会发布频率较高的数据显示,本月初产出再次加速增长.
这或许是对上月现货铁矿石价格暴跌造成铁矿石投入成本降低,以及上海螺纹钢期货本月初急涨所做出的反应.
螺纹钢期货上涨是因为中国宣布将加大基础设施建设的支出力度,以帮助提振经济的低迷之势.
然而,所谓的刺激举措仅是外表光鲜,而毫无实质.
上海投资者的失望反应周四显而易见,螺纹钢期货录得有史以来最大的单日跌幅.
因此,我们基本上又回到了原点:中国钢铁业产量过剩.
利润率仍受到严重的压缩.库存依然过高,中国的净出口一片繁荣,向其他市场大量销售过剩的材料.
8月的贸易数据显示,2012年前八个月的净出口同比增长近20%.
**学会适应产能过剩**
中国钢铁业难题的核心,在於这个一盘散沙的行业面临如何应对需求增速放缓的挑战.
目前,过多的中国钢铁厂仍在产出过多的钢铁,尚未做好牺牲市场份额来缓解利润率下降的准备.
利润率下滑之痛是铁矿石价格滑坡的最重要的原因.
这不是说中国减少进口.8月进口较上年同期增长近6%.但买家正在降低定价较高的库存,并且逢低买进新的替代库存.
人们似乎越来越意识到,在中国钢铁价格复苏之前,铁矿石价格不会复苏;而在更积极地把产量削减至反映真实终端用户需求之前,钢铁价格将不会复苏.
这与学会适应产能过剩有关,过去钢铁世界的其他部分已学会了这一课,欧洲钢铁厂对需求放缓信号的反应(相对)较快.
这也是中国钢铁业未来需要学的一课.
**学会适应较慢的经济成长**
全球分析师都调降对中国今年的国内生产总值(GDP)预估,因为每个新的数据都延长了当前的"阶段性疲软".
麦格理银行等机构如今质疑,北京将竭尽所能来维持其主要成长数据的固有假设是否还是对的.
麦格理指出,北京当局最大的考量是社会安定,而不是为了增长而增长.麦格理认为,仍然强劲的收入增长和仍然紧俏的劳动市场,会减轻像2008-2009年一样推出刺激举措的"震慑"作用.
倘若真是如此,那麽对中国庞大钢铁产业将产生巨大影响.
的确,麦格理将中国2012-2015年的钢铁需求成长率预估从每年5.0%降至3.6%.
这仍会演变成对更高品质的钢,以及品质更好的铁矿石和煤的需求会持续不坠.
但问题是这个产业是否已做好准备,从2010年和2011年那麽超快速成长的模式,转换成适应较为沉静的成长环境?
**严重失衡**
目前迹象显示不是太有希望.
8月中国生产放缓的脚步太小,而且上海螺纹钢价格上涨的虚幻曙光,造成9月上半月的生产可能已经改弦易辙.
这个由争相抢占快速扩张市场份额所形塑而成的市场,是否转变成由利润率和集体纪律所形塑的市场,接下来几个月应该可能提供一些答案.
这个结果将影响深远,不只中国的钢铁产业受到影响,在进口增加下,全球钢铁产业也有影响,而在原物料价格下跌下,全球的资源产业也受牵连.
预期已经在转变.
必和必拓(BLT.L)的铝、镍及企业发展主管Alberto Calderon在本周稍早的记者会上表示,去年铁矿石供应和需求之间的"严重失衡"情况不会重现.
颇为正确.
它是不同种类的"严重失衡",是中国钢铁生产和其钢铁需求之间的失衡,而且如今将是左右西澳企业庞大铁矿石事业的重要因素.(完)
--译文审校 田建华/张明钧
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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