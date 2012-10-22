《Home专栏》大宗商品“超级周期”过后会否陷入一片死寂？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Home; 编译 丁琦/王冠中/张若琪
路透伦敦10月18日电---现在轮到必和必拓(BLT.L)首席执行官高瑞思(Marius Kloppers)为大宗商品的"超级周期"撰写讣告了.
"过去十年中...我觉得很多人都差不多忘记了我们业务是有周期性的,"高瑞思在布里斯班矿业俱乐部的演讲中表示,这篇讲话也可在必和必拓的网站上查到.
中国"史无前例的"需求增长,加之工业大宗商品领域普遍出现"供应严重滞後",构成这十年里的特点.
其结果就是价格呈爆炸式上涨,铁矿石价格接近原来的10倍,煤炭和铜也分别超过原先价格的七倍和六倍.
不过现在,高瑞思指出,中国的增长正在放缓,该国经济正在发生转型,脱离此前侧重基础设施建设的高增长阶段,供应缺口正在弥合.
创纪录的价格不会重现."我们只能冀望需求以更加可预见和持续的幅度增长,且定价更为适中,"高瑞思表示.
**谁的超级周期?**
并不是说高瑞思需要太过忧虑.
即便中国对钢铁的需求力度减弱,其铁矿石和焦煤的需求量仍会增长.
必和必拓预计,在当前的十年里,全球铁矿石市场将增长6.5亿吨.增幅不及上一个十年的8亿吨,但正如高瑞思所指出的那样,"这仍是一个非常大的机会."
尤其是对於那些位於成本曲线底部的企业而言.
这就是为何必和必拓和力拓(RIO.AX)(RIO.L)仍在向西澳洲大举投资,以提高未来数年的铁矿石产量的原因.
2011年初铁矿石价格.IO62-CNI=SI蹿升至每吨185美元时的惊人利润率可能不会再现,但这些公司的盈利也跌不到哪里去.正如高瑞思所说:"我们能提供低成本且具有竞争力的供应."
换句话说,对於必和必拓和力拓这样的公司,"超级周期"将会延续,只是程度不那麽"超级"而已.
但是,这完全取决於你首先是如何理解"超级周期"的.在今年的LME Week的一个具有启发性的介绍中,CRU的分析师就指出了这点.
如果你向一家铜冶炼商的从业人员问起"超级周期",对方可能会不太了解.
过去十年的铜价也许称得上涨势如虹,但铜冶炼商的利润率却受到原材料供应短缺,和中国冶炼产能快速增长导致的竞争加剧的挤压.
也可以问一下铝生产商.过去几年间,中国的炼铝产能的增速惊人,使那些原本寄望"超级周期"会转化为进口需求增长的人感到失落.
对於这些业者而言,"超级周期"好像是与己无关的事.
特别是那些成本较高的生产商被驱使引入额外供应,以帮助填补高瑞思所说的中国"需求暴增"导致的供应缺口.
一系列大宗商品的边缘生产者的存亡寄托在"超级周期"上,如果这一周期结束,它们中有很多可能会面临生存问题.
**学习在过剩的环境中生存**
如果说今年的LME Week有一个主导议题的话,那要算是"超级周期"过後的前景了.
在这样的前景中,中国经济的年增长率可能"只有"7-8%,而供应则大致受限於这种增速.
可以说,像铝这样的市场之前从来未经历过供应短缺.
镍等其他市场虽然出现过短缺,但现在已转变为结构性过剩.
高盛近期下调了对基本金属的价格预估,已反映出这种更为看淡的新论调.
铝、镍和锌价的未来三个月、六个月和一年期预估均被下调.
与其他很多机构相仿,高盛还调降了未来12个月的铜价预估,但其仍坚持在较短时间范围内铜价仍能上扬的判断.
铜的供应终於开始缩窄供需间的差距,但显性库存仍够低,且供应链情况也难以预测,允许"超级周期"的出现.
锡和铅的情况也类似,後者目前买气强劲,因废金属处理阶段的供应压力升高.
但从全面的情势来看,LME的交易员们正准备迎接全球更温和成长及更温和的价格表现.
当然,美国财政悬崖和欧元区债务危机这两大宏观事件,时而会造成市场震荡的情况.
再者,当前的中国削减库存循环料将结束,也会带来一些上档空间,但这个循环短时间内肯定不会消失.
不过,由於数个市场已经出持续的供应过剩情况,要重新触及去年的价格高点看来是不太可能的.
**超级溢价**
尽管如此,许多基本金属并不会回复到先前的状况.
就如同"超级周期"改变的铜等短缺市场的订价规则,量化宽松和零利率也改写了过剩市场的规则.
供应过剩的大宗商品市场总是要投资人和趋势对做,在大家都抛售的时候买进.
但在公债等更传统的资产类别以几乎无利可图之际,曾经被视为无可避免之灾祸的过剩库存融资,已转变成重要的收入来源.
这造成铝库存融资投资兴趣的激增,几乎严重损害LME仓库部分网络,并迫使期货和实货市场脱钩.
没有人对未来一年左右的铝价有特别高的期望.但说到实货铝溢价,也没有人预期会见顶.
那种不确定性正导致行业进行实货溢价交易的方式发生重大改变.
俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)(0486.HK)称,明年的销售将由固定价格改为浮动溢价.
其他厂商想必也将跟进,且距新一代铝互换合约的出现,满足业界对冲实货铝价的需求,也只是迟早的事了.
锌看来也将出现类似发展,LME锌库存偏高助长远期曲线正价差,那正是正向套利融资交易的构成要件.
因此,尽管工业金属的"超级周期"或许已经结束,但实货溢价的超级周期可能才刚开始.
"超级溢价周期"的主要受惠者,将是贸易商和仓储业者.这大概是过去几年为什麽有那麽多贸易商大量收购仓储业的原因.(完)
--译文审校 郑茵/艾茂林
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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