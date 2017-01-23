《HOME专栏》2017年铜市焦点回归到难以预测的供应上面

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦1月20日 - 去年铜需求的强劲程度让市场始料不及。

所有人都做好准备，铜消费大国--中国的需求将出现硬着陆。

但结果并非如此。

虽然中国承诺，由固定投资拉动的旧经济增长模式将向以消费为导向、增速减慢的“新常态”转型，但中国自身似乎并没有为此做好准备。

基础设施和房地产投资又火热起来，铜的需求也是如此。根据中国上周公布的初步数据，去年未锻造铜和铜矿石进口可能均触及纪录高位。

对于供应面而言，最大的意外则是一切四平八稳、没有意外。

根据花旗的研究数据，去年由于意外停产导致的全球铜供应减少3.5%，而历史正常水平则为5-6%左右。（花旗2017年1月10日报告：“铜--2017年可能恢复至正常减产水平”)

换句话说，去年是由全球铜生产商的共同良好表现促成的。

在矿山供应增长预期持平甚至大幅放缓的背景下，他们今年能坚持下去吗？

以力拓(RIO.L)给出的生产预测来看，答案似乎是否定的。

力拓在全球一些主要矿山持有权益，该公司预计今年铜矿产量介于525,000-665,000吨，2016年的实际产量为523,000吨。

这个预估区间很宽，宽得可以将很多分析师对未来一年全球市场平衡的计算囊括进来。

力拓并未提供进一步细节，但借用花旗的话来说，力拓自身生产的不确定性决定了在矿山供应中断方面，今年将可能是一个较为“正常”的年份。

**印尼的不确定性**

促成力拓给出如此大跨度产量预估的一个原因，很可能是印尼的Grasberg铜矿。

来自Grasberg的出口船货再次停运，因印尼调整资源行业的政策规定，该矿多数股权所有方兼运营商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)正在小心应对。

现有规定要求该公司五年内建造一座铜冶炼厂，在此基础上，新规要求公司需取得新的运营许可，并需将51%的权益卖给当地投资者。

谈判继续进行，新的出口牌照应当是有可能的，不过到目前为止，矿业部尚未商讨此事。

所有这些隐藏的监管方面的不确定性，是矿业方面直接面临的不确定性。

自由港(Freeport)调降其第二季和第三季的销售预测，预计Grasberg铜矿第三季的生产低于预期，原因是“开采速度下降影响获得更高品位铁矿石的时机，而且劳动生产率问题和始于9月末的为期10天的停工，导致后期生产延迟”。

力拓在Grasberg的参与情况较为复杂，自1998年以来一直享有通过扩张，令矿场生产能力较预先设定水平高出40%的权力。

从报告Grasberg的实际生产角度看，这得听自由港的。但值得注意的是，“生产率问题”在第四季依然存在，在一定程度上表明去年没有达到开采阀值。力拓因此从1-9月数据中减掉了20,000吨名义可归属产量。

**罢工威胁**

力拓铜业务组合的另外两大支柱分别为所持智利铜矿Escondida的30%权益，以及在美国的Kennecott全资事业。

这两大支持都面临劳动合同到期的问题。

尽管力拓的财测不会反映罢工可能导致的产能损失，但市场正密切关注Escondida铜矿的情势发展；该矿场当前的劳动合同将于本月稍晚到期。

工会领袖纷纷表达不满情绪，已然放狠话表明可能罢工。

这些劳资协商的过程或将带来不祥的恶兆？

时间会证明一切，但Escondida矿场庞大的产能--去年铜产量略低于100万吨，意谓着铜价可能震荡；价格可能因罢工而短暂上扬，因劳资达成协议而下跌。

根据花旗的资料，力拓的Kennecott矿场的劳动合同将于3月到期，届时巴西淡水河谷(VALE5.SA)的Sudbury矿场，以及Teck(TECKb.TO)位于加拿大的Highland Valley矿场的劳动合同也将到期。

实际上，花旗估计，将受劳动合同续约影响的铜供给为约350万吨--约合今年预估产量的17%。

铜价再度上涨的事实，使得劳资双方谈判潜藏歧见；劳方渴望在市场荣景时涨工资，资方却仍处于削减成本的状态。

**微妙平衡？**

市场焦点重新转移到供应上来，具体而言就是供应会不会赶不上计划，这反映了人们对铜的基本供需情况看法的转变。

人们很担心的新矿及产能扩张导致铜供应激增的情况似乎已经见顶。

国际铜业研究组织(ICSG)预计，今年铜矿供应增幅将从2016年的4%降至零。花旗则预计仅增长1%。

铜供应链中的原材料部分再次开始收紧，这从2017年供应合约中的炼厂加工费用下降中可见一斑，加工费仍是判断铜精矿市场状况的最佳指标。

大家没想到这种情况会这么快出现，但去年不仅现有生产厂商基本表现良好，而且新产能的效率也远远超过合理的预期水平。

对于后知后觉的人来说，这是去年铜市供应面的一个大大的意外。

如果铜市回归过去那种可预见的不可预测模式，今年的“意外”可能完全不同。(完)