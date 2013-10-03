《HOME专栏》铜库存表象遮蔽市场真实生态

2012年3月23日在上海洋山深水港附近拍到的铜库存。 REUTERS/Carlos Barria

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦10月1日 - 伦敦金属交易所(LME)的铜库存昨天下跌。就像上周五和上周四一样。事实上，LME铜库存目前已经连续19天下滑。以目前533,325吨的水位而言，己是3月中以来最低位。

不只是LME库存如此。上海期货交易所的保税铜库存已经跌至18个月低点。美国纽约商品期货交易所(COMEX)系统的铜库存目前跌至近五年来最低。

在实货库存下滑的情况下，产商正在准备迎接明年合约供应升水将有一波大幅涨势。

日本冶炼厂对中国客户提出要求长单供应升水幅度上调45%，较LME现货每吨升水123美元。欧洲方面，德国产商Aurubis(NAFG.DE)要求升水调涨22%，至每吨105美元。

智利大型产商Codelco是全球升水指标的决定力量，当其他业者纷纷亮出底牌时，Codelco目前仍然态度不明，不过其实问题只在于Codelco准备要涨得多高。

在几乎每个分析师都认为铜市正进入一段结构性供应过剩时期的情况下，上述种种现象对铜市似乎是怪异的利多结果。

那些言之凿凿的供应过剩都到哪里去了？究竟有没有出现过供应过剩？现在还有供应过剩吗？如果还有，为什么毫无踪迹？

**上海混沌**

根据国际铜业研究组织(ICSG)的最新估计，全球精炼铜市场今年上半年经季节调整的供应过剩数量达183,000吨。

唯一的问题在于，全世界几乎肯定没有这么大供应过剩数量的确实存在记录。事实上，市场似乎根本没有感觉到供应过剩。

再一次，ICSG的估算受到上海保税区铜库存统计黑洞所干扰。

去年这个统计问题主要在于，难以区别输往中国以满足终端用户需求数量，以及纯粹囤积在上海仓库的数量。

ICSG在2013年春季会议上坦承，如果将上海仓库这类“隐性”库存增加600,000吨的非正式报告一并纳入计算，则ICSG对去年铜市供应状况的估算值，将从短缺400,000吨一举变成过剩200,000吨。这是相当大的落差吧，不是吗？

今年出现相反的情况，中国上半年铜进口大减30%，因为中国用户直接从上海库存取得供应。

根据计算，中国上半年的表观需求因而出现萎缩0.3%。最大重点在于“表观”一词。

很显然地，只要把未申报库存下滑数量纳入计算，上述的需求估算数字就会不同。大大不同。

如果换成是发生在别的国家，对全球铜市而言不会有什么影响。但这发生在中国，也就是推动全球铜使用量增速的最大单一力量。

**库存大增....**

而今年上半显性铜库存大增，特别是LME库存，又让上海库存统计黑洞问题更加复杂。

从1月初到6月底，LME铜库存增加342,000吨，加深了铜市将有明显供应过剩的看法。

但这绝不是过剩供应自然流向市场最后可去之处。这是因为LME仓库营运商推出“运费优惠”而吸引铜货流向LME系统。

2013年上半年LME系统注册仓单数量约618,000吨，但其中的90%集中在三个据点；马来西亚的柔佛(46%)、美国的纽奥良(26%)、比利时的安特卫普(16%)。

这三个据点的LME仓库都是由新一派贸易兼营仓储业者所主导，因此许多铜货入仓后，很快注销仓单，排进等待出仓的排队长龙，并不令人意外。

而且现在大家都已经很清楚，LME等候出仓的排队长龙，会推高实货升水。

当中国买家发现方便取用的大量上海保税铜库存已经耗尽时，焦点重新回到国际市场，导致6月起铜进口加速。

到7月底时，实货升水已经超过每吨200美元，相较之下，与Codelco的合约供应升水是105美元。

无独有偶的，韩国官方采购机构PPS在最近一次标购中，是以213.75美元升水买进。

今年年初时，PPS买铜的升水还不到100美元。

主要交易所2013年铜库存变化表 (link.reuters.com/mek53v)

**....库存下滑**

应该没几家铜产商会抱怨LME仓库系统。由于明年供应的升水大幅上扬，这些铜产商都将从中受惠。

LME库存稳定下行，脱离今年年中被运费优惠措施推升的高位，这个现象更强化了铜产商争取更高升水的理由。

但正如2013年年初显性铜库存大增是市场供应过剩的错误讯号，当前市场趋紧的讯号，可能也同样虚幻。

LME系统新注册仓单数量最近几周大减，是值得注意的现象。整个9月期间，总流入量只有30,000吨。

更重要的是，流入的据点变得集中于两处。除了少量流入鹿特丹之外，几乎所有流入数量都集中在柔佛及纽奥良。

就像路透记者Josephine Mason先前报导的，纽奥良正逐渐成为铜市的一个“黑洞”，正如多年来它是锌市的黑洞一样。

以实际地理位置和统计层面而言，纽奥良都算是铜市的黑洞；地理上，它距离任何主要铜消费集中地点都很遥远。统计方面，纽奥良的LME库存升降，只是全球升水局势变化的一小步棋。

**幻境**

但是之后，就像Marex Spectron全球市场分析主管Marex Spectron在周一铜市报告中所写的那样，“我们只是注意到，统计数据显示，近几年来仓库库存与价格变动之间的关联性几乎为零。”

这一定程度上是因为，我们看不到的上海保税区库存越来越重要。而就更近期的情况而言，这是因为我们所见到的情况，被贸易兼营仓储业者的排队把戏扭曲了。

它们共同作用的结果就是掩盖了这个市场的真实动态。2013年上半年时铜市真是过剩的吗？只是有可能，但很有可能并不是。

那么现在是过剩的吗？可能性上升了，但如果真是，那么过剩的部分正堆在某个我们看不到也统计不到的地方。

那么今后会过剩吗？这一点毫无无疑，因为明年上半年铜矿的产出将有10%的爆炸性增长，而这还只是新涌入供应的冰山一角。

铜市真正过剩只是时间问题。可能一旦全球铜厂商决定出手，变现铜精矿的转化费用以及高溢价，过剩就将到来。

而现在，你“见没见到”过剩，就完全是另一回事了。(完)

(编译 蔡美珍/隋芬; 审校 王洋)

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