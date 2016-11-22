《HOME专栏》铜矿供应潮见顶了吗？

《HOME专栏》金属市场还是要看中国脸色
去年这个时候，伦敦期铜略高于每吨4,500美元，为2008-2009年金融危机以来最低点。另一个工业领域的风向标--铁矿石亦跌破每吨40美元。
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Home
路透伦敦11月21日 - 最近铜价急剧上涨，颠覆了供应过剩的市场题材。
直到这个月前，铜还是伦敦金属交易所(LME)表现最差的基本金属之一，外界推测供应过多是造成这种情况的原因。
但现在，市场开始努力要搞清楚，那些过剩的铜在哪里。
LME库存处于低位，而且正在下滑。上海期货交易所注册的库存在上升，但仍不高。
这两个交易所之间金属的洗牌，给今年的库存信号放出烟幕弹，但是非常令人担忧的铜堆积如山的景象却意外没有出现。
最佳猜测是，这些铜仍处在供应链中，今年大增的铜矿产量尚未转化成精炼铜。
这是因为铜供应的核心问题经常是一波波的额外供应涌现，包括来自新矿以及旧矿扩张，都正好在错误的时刻进入价格周期。
但2017年出货的炼厂加工费用意外下降，也令人对这种假设产生疑问。加工费用下降，暗示铜原料供应形势可能比预期更早收紧。
年度铜精矿加工费用图表：tmsnrt.rs/2guKgWA
**加工精炼费用下降过多？**
美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)和江西铜业签署了一份铜精矿供应协议，加工与精炼费用(TC/RC)分别是每吨92.50美元和每磅9.25美分。
这是江西铜业明年将向自由港麦克默伦铜金矿公司收取的费用水平，用于把铜矿加工成精炼铜。该加工费低于今年的97.35美元和去年的107.00美元，精炼费用百分比降幅与加工费相同。
这是很大的意外。
多数分析师原本预期加工与精炼费用会较上年上涨，炼厂会利用精矿供应过剩的机会来使自己的收入最大化。
许多炼厂也是这样盘算的。在德国、比利时和保加利亚经营炼厂的Aurubis (NAFG.DE)认为自由港麦克默伦铜金矿公司和江西铜业达成的加工精炼费用“过低”。
也许该协议另有隐情。精矿加工合约可能附有次要条款，涵盖作价期等隐秘内容，充当加工与精炼费用的修正条件。
不过，过去几年，自由港的条款成为市场的年度指标，没有理由认为2017年不会是相同的情况。
而且这些条款表明供应链上的铜精矿供应环节紧俏，至少在广义层面来说是如此。
这原本应该是2018年起才会发生的情况，届时铜矿商整体资本支出紧张的情况，将演变为没有新项目进入市场。
可是为什么会提前发生？
**供应受扰重现**
过去一个月左右，铜供应前景的一大要素--供应受扰的水平--出现了重大改变。
2016上半年几乎没有出现供应受扰的情况，这其实相当罕见，因为长期以来铜供应总时不时遭受矿场供应意外受扰的冲击。
实际上，分析师会设定一个“生产受扰的容许比例”，通常为5%左右，将其列入供应侧的计算，以因应铜矿实际产量相对低于开采计划的情况。
但上半年显然不见供应受扰的情况，令铜矿流入市场受到阻挠的情况更形复杂。
但在第三财报季，包括自由港、力拓(RIO.L)和英美资源集团 (AAL.L)等几家主要生产商都下调了产量预估。
必和必拓(BLT.L)的澳洲Olympic Dam铜矿出现大停电，自由港的印尼Grasberg铜矿发生罢工，五矿资源(1208.HK)的秘鲁邦巴斯(Las Bambas)铜矿抗议活动阻断运输通道。
铜似乎回到了之前不可预测的样子，此时正当熔炼厂和矿商在为2017年合约而战。
**高峰已过**
还有一种感觉，就是新矿供应的高峰已过。
国际铜业研究组织(ICSG)预计，全球采矿产量今年将增加4%。
不过这个数字低估了产业链中铜精矿的增长，因数字包括了矿商直接生产金属铜的部分。受嘉能可削减非洲铜矿产量影响，今年矿商的金属铜直接产量有所下降。
扣除使用浸出技术生产精炼阴极铜的部分，上述增幅将升到6%。
但ICSG预计明年铜矿供应零增长。但其中阴极浸出同比降幅扩大至6%，这意味着铜精矿供应会有所增加，但与今年的增速比肯定相差甚远。
从一定程度上讲，这种平平的前景预估要归因于这样一个事实，就是邦巴斯等新矿顺利投产，顺利程度可能远超出预期。
邦巴斯铜矿2015年第四季才开始投产，但今年第三季106,000吨的产出已接近其额定产能。
这种高效的增速进展，已导致供应爆发式增长提前发生，市场原本预期这波爆发会持续至2018年。
明年除智利Escondida铜矿产能扩张外，其他预定推动供应大增的因素要少得多。
而且在Escondida之后，准备上路的项目数量开始枯竭，反映出过去几年疲弱铜价环境，造成新项目审批遭到限缩的现象。
诚然，可以预计嘉能可恢复刚果民主共和国业务的生产，但这些是直产金属的溶浸采矿，对铜精矿供应没有影响。
**库存充足**
不过，江西铜业等冶炼厂商应当有充足的铜精矿库存。
中国作为全球最大的冶炼铜生产国和最大的铜消费国，多月来一直在吸收不断增加的铜精矿。
中国的铜精矿进口达到纪录水平,今年前九个月的进口量增长31%至1,220万吨(毛重)。
情况有可能像空方认为的那样，这会在接下来一年，推动中国冶炼厂商增加精铜产量。
但也有可能不是。
因为自由港麦克默伦与江西铜业的这项基准协议显示，冶炼厂商正在消化供应周期拐点早于预期出现的情况。
如果真是如此，他们可能想紧握原料库存不放，而不是冶炼成精铜进入供应链。
这波铜市的供应盛宴可能还会继续上演，但供应荒的日子似乎已在临近。(完)
(编译 杜明霞/张涛/陈宗琦/艾茂林/刘秀红/侯雪苹；审校 高琦/戴素萍/白云/张若琪/蔡美珍/王丽鑫)
去年这个时候，伦敦期铜略高于每吨4,500美元，为2008-2009年金融危机以来最低点。另一个工业领域的风向标--铁矿石亦跌破每吨40美元。
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