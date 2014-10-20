《HOME专栏》港交所与LME的牵手联姻将何去何从？

2011年12月15日在港交所拍到的图片。 REUTERS/Tyrone Siu

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 洪曦/王丽鑫/朱晓军/陈宗琦

路透伦敦10月17日 - 时光倒转回2012年，港交所(0388.HK)行政总裁李小加论及以13.8亿英镑(22亿美元)收购伦敦金属交易所(LME)时，声称这并非是一场收购，而是一次联姻。

李小加是在伦敦格罗夫纳豪斯酒店举行的LME年度晚宴上做出上述发言。

两年之后，李小加将在下周重返故地，与完成收购后组建的新管理团队会面。

在李小加和各位LME经纪界人士的心头，也许会萦绕着加拿大编剧家雷蒙德·赫尔(Raymond Hull)写下的一句名言，那就是：“所有婚姻都是幸福的。只是婚后一起生活才有麻烦。”

平心而论，港交所与LME的结合并没有一个好的开始。

港交所发现自己被卷入了LME仓储体系功能不彰的问题，其不得不消耗大量的资金和时间，应对一场又一场的法律诉讼以及多方面的监管压力。

面对新的收费结构方案，LME经纪商的情绪非常低迷。Triland Metals的首席营运官Martin Pratt对此表示：“毫无疑问，这将迫使金属市场参与方谨慎地重新考量其业务模式及交易伙伴关系。”

然而，对于LME和港交所而言，提出铂金和钯金“定盘价”机制，或许是这场婚姻关系即将渐入佳境的迹象之一。

**商业化之痛**

其实LME从一开始就知道，建立在旧有会员-所有权(member-ownership)模型之上低费率结构必须改变。

维持费率结构两年不变对LME实际上是有利的，这种收费机制将在明年初画上句点。不幸的只是采取新费率制度之余，金融危机后的欧洲市场基础设施监理(EMIR)令从事金融经纪业务面临额外的成本。

因此LME宣布贸易加权后的平均交易费用将上调34%后，出现抱怨不满和各种挑剔，是可以预见的。

难以避免的是，LME费率结构就和市场的期限结构一样复杂。交易成本中的一些细项涨幅还要高得多，其中非场内的交易所交易的成本涨幅高达97%。

不过新的商业化策略真正的问题，遗留自过去完全非商业化模式，比方说经纪商不对短天期交易收费，例如明日/次日调期交易(tom-next)。

这必须改变，9月末宣布新收费后作出的一些公开声明，可能更多是为了让客户对这些调整做好准备，避免交易所的管理阶层遭到抨击。

**实货交割之痛**

港交所自身对于和LME联姻，可能有更多充分理由感到委屈。

港交所可能低估了关于部分LME仓库铝排队提货的争论有多大的副作用，也基本肯定没想到过去几年要在美国和英国法庭耗费那么多时间。

从公共关系角度来看，这真是一场煎熬。全球新闻中“LME”、“仓储”和“操纵”字眼层出不穷，以至于港交所坚定地把LME仓储网络进军中国大陆的想法排除在日程之外。

从商业角度来看，LME现在也在全球铝市场面临新的重大挑战，芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)推出了一项合约与之竞争。

雪上加霜的是，俄罗斯铝生产商还对LME提议的提货排队解决方案提起诉讼。

在10个月的诉讼战后，这桩法律争端终于化解。这不仅为LME出台新的提货规则扫清道路，也为其彻底改革实货交割机制奠定基础。

在美国法庭的交锋还在继续，但LME和港交所也都感觉到，它们正逐步在集体诉讼中扭转局势。

**共同利益**

不过，这对联姻不久的伙伴确实仍有些共同的利益，即使这个共同利益同样令双方忧心。

LME成交量年增率图表：link.reuters.com/tut23w

LME以合约区分之成交量图表：link.reuters.com/het23

今年1-9月LME交易量增幅已大幅放缓至仅有3.7%，去年为成长7.1%。实际上，今年似乎将会是2011年之后连续第三年成长放缓。

也就是说所有人的收入成长都会减少：经纪商、LME以及港交所。

这反应出市场的现实情况，像是有气无力的区间波动格局，今年以来铜市多半都是这种局面。值得注意的是，像芝加哥商业交易所(CME)的铜交易量，今年也出现下滑，而且跌幅深达19%，远高于LME主力期铜交易量的8%降幅。

但以LME各合约交易量数据来看，则会暴露出一个问题。表现最差的四种合约之中，有三种是LME问世时间最短的合约。

钢胚期货已经沦落到完全荒废境地，期钴与期钼这两种次要的金属合约，成交量也分别挫跌11%与36%，而且比较基期原本就不高。

LME的工业金属合约阵容需要改头换面。改变压力的来源并不难看出。

上海期货交易所铜合约交易量，今年也不敌全球的趋势，但年初至今仅下滑1%。期铝交易量增加三倍，期锌交易量增加两倍，期铅7-9月的交易量更创下合约历史高位。

新加坡交易所与大连交易所的铁矿石交易都相当热络，两者皆受益于中国铁矿石市场的定价剧烈波动。

港交所曾经承诺，将善用LME的响亮招牌，协助港交所进军中国市场。现在似乎是适当时机。

港交所准备重新推出人民币计价的LME期铜、期铝与期锌小型合约。

**更多举措料出台**

而LME也在考虑推出新合约。李小加喜欢把LME称作港交所的“西翼”。

过去几年最积极的进步就是，LME现在推出新合约要比以往容易得多。

李小加在最新网志中赞扬了LME的科技进步，包括IT系统自营和建设自营结算所LME Clear。

这些成就并不至于让人热血沸腾，但正如李小加所说，它们确实让LME可以“自己掌握结算的命运”。

当LME结算还依靠LCH.Clearnet时，推出新产品必须进入开发序列中排队，时间长得好比在底特律的仓库提出铝。

现在情况将发生改变。

证据就是，LME将从12月1日起成功接管铂金和钯金的指标定价机制。

LME将使用特制的电子系统LMEBullion管理上述定价机制，这次从设想到实现速度之快在LME项目中前所未有。

其他产品也将跟进，首先是实货升水合约。当然，LME推出一个产品来填补自己仓储问题造成的价格缺口，这也有点讽刺。

接下来状况如何，才是决定港交所和LME联姻命运的真正因素。

最重要的是，双方都需要更多交易量增长和新产品，才能确保这桩姻缘的美满。(完)

(译文审校 张明钧/蔡美珍)

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