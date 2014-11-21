《HOME专栏》铝产量下降势头减弱 拐点将至？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦11月21日 - 据国际铝业协会(IAI)，中国以外的全球铝平均日产量在10月降至66,200吨。

这是1月以来的最低合计产量。海湾地区的产量继续强劲增长，今年以来上升了23%，但被其它地区铝厂的减产与关闭所抵销。

自从2012年初以来，中国以外的铝产量年率减少了161万吨。2012年初，铝价偏低促使西方铝厂开始纷纷缩减产量。

然而，产量进一步下降的前景正在消退。

除了南美以外，其它地区的减产动力都在减弱。而荷兰炼厂Aldel计划重启，则可能预示着铝生产周期将迎来重大拐点。

**减产的动力减弱**

只有一个地区的铝产量仍然趋于下降，即南美地区。

这主要是因为巴西的产量继续降低。电价高昂而铝价低迷，让巴西受到特别沉重的打击。

实际上，这次最后一个因价格原因而宣布减产的是Novelis经营的小型炼厂Ouro Preto。

欧洲与北美铝生产商产量情况图表：link.reuters.com/cud53w

在西欧，2014年的铝产能基本保持稳定，最近一次大幅减产是在2013年。

西欧10月产量为30.1万吨，较上年同期仅小降0.3%。

在东欧，俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)在今年第一季完成了缩减和关停落后产能，相当于年率化后的60万吨产量，自此生产率就稳定了下来。

东欧10月产量为32.1万吨，实际同比增长1.6%。

**北美减产与价格无关**

在主要铝生产区，只有北美的产量仍低于去年水平，10月年率化后的产量降至周期新低446万吨。

不过，造成这种局面的两次减产都与价格无关。

美国铝业(Alcoa)(AA.N)在印第安纳州的Warrick冶炼厂上月初失火，损失了五条生产线中的一条，影响到约5.4万吨产能，12月中旬左右才能恢复。

在加拿大，力拓(RIO.L)的Kitimat冶炼厂也一直在缩减较老旧的Soederberg技术铝电解槽，随后将在明年启动更新更大的产能。

该冶炼厂产量第三季从前季的3.5万吨降至2.8万吨，随着9月关停另一电解槽，第四季产量还将进一步下滑。

不过，等到Kitimat年产量42万吨的新产能投产，产量下滑趋势将在明年初得到逆转。

**趋势转变**

这可能体现了除中国以外的铝业生产整体趋势。

随着减产势头基本结束，进一步大幅减产的可能性看来微乎其微。

实际上，目前市场注意力开始转向重启的可能性，特别是考虑到荷兰炼厂Aldel计划重启的情况。

Klesch Group旗下的Aldel产能在17万吨左右，今年年初曾关闭并申请破产。

Aldel目前计划明年年初重启，年产量10万吨。具体的触发因素是拟将该厂与德国电网连接的计划，这样该厂将获得较为廉价的电力供应。对每家炼铝厂来说，电费都是一项主要成本。

但Aldel重启背后的大背景是铝价上涨，而且已经涨到就连境况最差的炼厂都能获得正回报的程度。

这里所说的铝价并非伦敦金属交易所(LME)的基准铝价。该基准铝价目前徘徊在略高于每吨2,000美元，今年迄今累计仅上涨了12%。

我们说的是“综合”价格，由LME基准和实货溢价构成。这个价格上涨的幅度更大，速度更快。

今年现货升水涨势锐不可当，目前在欧美两地都高于每吨500美元，精炼厂可以拿到的“综合”价格是每吨高于2,500美元。

Aldel重启产能计划，证明了在这样的价格水准下，即使是成本问题最大的精炼厂，也能赚到利润。

**合理反应？**

美铝及俄铝等铝业巨头立即大规模重启产能的可能性似乎不高。

但规模较小的精炼厂跟进Aldel，或是手上有闲置产能的业者开始低调提高产能利用率，则是大有可能。

况且，理论上，这是对于“综合”价格走强的合理反应，因为现货升水上涨有一部分是由于欧美供给短缺恶化所致。

但实际层面上，市场面临大量遗留库存的问题，这仍持续压抑LME铝价，而且，虽然似乎有违常理，但这可能也是推升现货升水的原因之一。

如果要让库存下降到接近“正常”水准，铝市实在需要继续好几年营造出供给短缺局面。

这将需要铝产商持续维持纪律。

Aldel重启产能这件事本身，并不是对生产商之间秩序的重大破坏，但这或许是中国以外铝金属生产周期开始转向的一个讯号。(完)

(编译 张涛/朱晓军/王颖/蔡美珍；审校 李爽/高琦/艾茂林)

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