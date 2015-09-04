《HOME专栏》为何镍价跌至2008年金融危机时期低位？

2014年1月8日在印尼苏拉威西岛拍到的镍矿石。 REUTERS/Yusuf Ahmad

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 蔡美珍/李春喜/王丽鑫/许娜/陈宗琦

路透伦敦9月3日 - 伦敦金属交易所(LME)三个月期镍CMNI3目前价格约在每吨10,000美元。

和所有其他LME工业金属期货一样，这是2008-2009年全球金融危机以来的最低水准。

不同之处在于，铜及铝等金属目前仍明显高于金融危机爆发后制造业崩盘时触及的最低位，而镍则是已经真正处于当年低点。

镍价在8月12日“闪崩”时触及9,100美元低点，与雷曼兄弟垮台事件一个月后、2008年10月创下的8,850美元低点，只有一步距离。

和其他多数LME工业金属不同，镍市目前同时面临结构性供应紧缩，以及一连串影响价格的供应面干扰事件，因此这样的价格跌势格外不寻常。

那么，镍算是中国股灾引发金融震荡、非理性恐惧恐慌的连带受害者吗？

抑或，镍价其实大有理由被打回上次全球市场一片混乱时的低位？

镍价与库存长期走势图link.reuters.com/fuq55w

**库存增加，产量增加**

现在和当时的一个主要差别在于库存水平，至少是看得见的库存。

2008年10月，镍价创下历史性低点时，LME的镍库存为57,000吨。

到2010年1月，经历过记忆中最惨烈的一个制造业崩溃之后，镍库存增加到166,000吨。

今年6月交易所登记的镍库存水平达到465,564吨的高峰，不用说，这是有史以来最高水平。

毫不意外的是，即便上海股市大跌之前，这么庞大的库存水平已经打压镍价下跌。

那么，这些库存都是从哪里来的呢？

当中有许多是来自中国，在青岛港金属丑闻曝光后，从影子融资贸易中流出的，且之后大量金属转向安全储存地点。

从2014年6月青岛港同一批金属多次抵押的丑闻曝光到今年3月，中国总共出口了100,000吨精炼镍，这比前两年的总出口量还高，足以使中国至少自2002年以来首次成为净出口国。

但库存水平上升，也折射出其他两个根植于镍市场基本面的推动因素。

首先是产量激增。据国际镍业研究组织(INSG)，2011-2013年，精炼镍产出平均每年增加近11%。

其中还不包括中国庞大的含镍生铁行业。含镍生铁虽不用于生产精炼镍，但是可以直接用于生产不锈钢。

事后来看，这是大宗商品市场掌握不好时机的典型案例。2006-2007年市场繁荣时期规划的新一代工厂终于投产，但供应早已经过多了。这对于需求是个考验。

中国不锈钢生产图表：(link.reuters.com/ryc55w)。

**需求下滑**

大宗商品市场掌握不好时机的另一个迹象。

整体市场担心中国工业活动放缓，但镍市实际上已经经历了自己的中国“硬着陆”。

中国不锈钢产量今年第一季下滑1.4%。不锈钢是镍的最大初级应用行业。

这听起来不是大事，但考虑今年以前中国不锈钢产量一直以两位数速度增长，情况就不一样了。中国不锈钢产量2014年增长14%，2013年增长18%。

而这只是部分与中国整体经济放缓有关。中国不锈钢生产商面临的另一阻力来自贸易制裁，尤其欧盟实施的制裁。

与碳钢和铝生产商一样，中国不锈钢制造商一直以扩大出口来因应国内市场困境。

不过，碳钢生产商可以改变混合的合金成分，铝生产商也可以调整产品成分，从而避开越来越多的贸易制裁，但不锈钢厂却似乎只能往枪口上撞。

虽然碳钢相关贸易制裁不断增加，其出口却一直都很旺盛。而根据Jefferies的分析师，今年迄今不锈钢出口已下滑21%。

“考虑到不锈钢的规模较小，产品质量更加细化，我们认为将有越来越多的证据表明，贸易保护主义政策对不锈钢市场的影响要甚于碳钢市场，”他们称。

**需求忧虑...暂时盖过供应忧虑**

因此，在产量经过一段时间超快增长后，库存处在纪录高位，加之中国不锈钢需求出现“硬着陆”，而且全球不锈钢产业整体进入去库存周期，对于镍价为何会重回在2008-2009年的交投区间内打转，似乎就能解释得通了。

需求冲击可能没有全球金融危机时那么严重，但其它基本面因素，尤其是规模庞大的库存，对价格的负面影响可能甚于当时。

讽刺的是，镍供需状况确实在收紧。

印尼的镍矿石出口禁令已经实施了21个月，向中国含镍生铁制造商提供镍矿石的活动已经停止。矿石库存、尤其是无法改由菲律宾等其他国家供应的高等级矿石库存，正在迅速消耗。

对几乎所有中国镍生铁生产商与大多数中国以外的传统生产商而言，运营成本业已高于目前的价格。

麦格理银行(Macquarie Bank)分析师Jim Lennony在上月的路透基本金属论坛(Reuters Base Metals Forum)中表示，他估计65-70%的镍供应目前都处于亏损状态。

供应方正做出进一步回应。澳洲矿商Mincor (MCR.AX)表示，今年下半年将大幅减产；Mirabela Nickel MBN.AX则表示，已放缓该公司巴西矿场的活动。

之前因价格下滑而缩减业务的加拿大小型矿商First Nickel，已进入破产管理状态。

交易商报告称，不锈钢废料与镍铁正在逐步收紧，这两个项目皆为隐藏于镍市交易背后的一部分。

两者的价格都没有反映出当前倍受压力的情形。

目前需求低落以及担忧更多产量出现，是当前镍市与几乎其他所有大宗商品最关切的主题。

然而在其他市场的焦点都落在成本曲线支撑，以及因价格而起可能出现的关闭潮之际，镍市早已千帆过尽。

自2014年1月印尼中断对中国供应镍矿石，以及一连串因价格引发的关闭潮持续不断之后，镍供应便开始趋于紧俏。

镍市走势一向先于整体金属市场。犹记得镍价在2007年达到“超级周期”的高点，整整比铜早了四年。

因此如果想在目前金属萎靡不振的周期寻找转折点，不妨留意已经被轰炸得体无完肤的镍吧。(完)

(译文审校 张涛/张明钧)

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