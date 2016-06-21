《HOME专栏》全球铝市问题难解 仍呈中国与外部世界抗衡局面

2012年在江苏无锡拍到的铝锭。 REUTERS/Aly Song

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

* 中国铝产量与价格图表： tmsnrt.rs/28IXhIq

路透伦敦6月20日 - “中方已承诺确保中央政府的政策和支持不以钢铁产能净扩张为目标；并将通过重组和破产等一系列措施积极和适当地减少‘僵尸企业’数量。”

这是美国财长杰克卢本月稍早在北京与中国官员进行高层对话之后发表的声明。

魔鬼就藏在缺乏的细节里，尤其是中国钢铁产能过剩规模。但至少看起来中美双方观点有了一些交集。

但是涉及到中国同样庞大的铝产业来说，情况就不是这样了。

据杰克卢，除了同意举行更多对话以外，双方未能在这方面达成任何协议。

看来，全球其他地方的生产商只能继续听天由命，指望中国铝产业发生有利于整体市场的变化。

那样的话，他们可能面临更多痛苦，因为所有迹象都显示，中国的铝炼厂正在再度提高产量。

**相似之处***

就中国对全球市场的影响力而言，钢铁与铝之间存在许多相似之处。

中国在这两个市场中均是全球最大生产国，4月占到全球钢产量的51.5%，占全球原铝产量的54.4%。

中国一直以半加工品的形式出口过剩的钢材和铝。

去年中国钢铁出口总计达1.124亿吨，相当于全球其他地区约14%的产出。

铝制品出口达420万吨，相当于全球其他地区产出比重更高达17%。

在这两大市场中，其他生产国都做出强烈回应，指控中国对那些亏损业者给予不公平补贴。

钢铁市场中的负面反应已经化为明确的行动，反倾销的名单越来越长，最近一次是美国就中国耐腐蚀钢进口课征反倾销关税。[nL3S18N1CZ]

铝市的反应则仍在酝酿中，特别是在美国，美国国际贸易委员会(ITC)于4月就国内行业生产及全球贸易状况展开调查。

虽然这次行动并未提及中国，但对于是谁造成美国铝产出迅速下滑，大家都心照不宣。

**关键差异**

对于北京当局愿意面对钢铁市场的批评，而未回应铝市的抨击，当中原因为何？

目前存在两大关键差异，一个是来自外部，一个则是来自内部。

对中国钢铁出口做出回应的国家，不仅仅只有美国而已，而且还包括欧盟等其他主要经济体，这让中国政策面临迫切的危机。

中国达成世界贸易组织(WTO)市场经济地位的目标就旋即遭遇威胁；中国在取得该地位后，预料出口将会增加，而他国在因应此问题的空间也将缩小，钢铁业者及对上述前景感到忧心的决策人士因而拿这点开刀。

美国铝业协会(U.S. Aluminum Association)也正就反对给予中国市场经济地位发起游说，但可谓孤军奋战。铝行业似乎不在欧洲政界人士的议程上，可能是因为当地的炼铝行业相对于钢铁行业而言重要性偏低，不论是实质或名义上皆是如此。

其次，中国钢铁产量过剩规模对北京方面来说是个多维度的问题。

由于盈利能力欠佳，钢铁产业亏损不断增加。钢铁和煤炭行业还被视为中国环境问题的主要原因。而且，该产业还代表着基于固定资产投资的老旧经济模式，而北京方面希望经济转向更加依赖消费的路径。

尽管中国铝冶炼行业也有长久以来表现欠佳的企业，但最近的(产量)增长是受新一代冶炼商的推动，中国新一代铝冶炼商被普遍认为是最为现代化的，而且是全球运营成本最低的。

从北京方面的视角来看，铝行业的问题与钢铁和煤炭产业不能相提并论。

中国铝产量与上海期铝价格表现图表：tmsnrt.rs/28IXhIq

**更多的铝？**

鉴于中国铝行业没有来自外部或内部的迫切压力，该行业看起来将按自己的意愿行事。

现在，该行业似乎将再次增产。

中国有色金属工业协会公布的近几个月产量数据波动很大。

但当前趋势为坚定上行。在4月和5月期间，年化产能利用率增加近65万吨。

5月日均产量为86,290吨，创去年11月来最高。

铝冶炼厂正在重启产能，以赶上本地价格大涨的行情。

上海期交所主力期铝合约SAFcv1回到每吨12,000元人民币上方，而去年11月曾经跌破10,000元。

先前那些关于联合减产和战略收储的传闻，都已销声匿迹。

回过头来看，这些传闻就是为了吓退沪铝建立空仓的投机客，为铝价提供支撑。

果然奏效了。

虽然按照过往水准看，沪铝的未平仓合约和成交仍处于高位，但已低于第一季创下的高点，尽管铝价已有所回升。

这就是目前影响中国铝产业的最大力量。

铝产业对内部价格信号的反应最快也最大，而非外部驱动力。

当这些信号在去年第四季恶化时，铝产量被削减。

而现在价格在回升，产量又再度回升。

国内供需若有不平衡现象，仍将会通过铝半成品出口情况显示出来。

2016年前四个月铝半成品出口较上年同期减少10%，但初步贸易数据显示，5月出口出现上升趋势。

随着铝炼厂稳步提高开工率，再加上如果新疆部分大型炼铝厂的新产能上马，未来数月铝出口应该会进一步上升。

对于全球其他地方的铝炼厂而言，这并不是令人高兴的预测。

但鉴于中国和美国对铝产能过剩问题的看法仍明显严重分歧，双方甚至无法拿出最表面形式的政治声明，因此中国以外的全球其他地区基本上也无能为力。(完)