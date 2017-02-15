《HOME专栏》铁矿石价格大涨 这是一次理性繁荣吗？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦2月14日 - 我们又要老调重弹了吗？

大连商品交易所的铁矿石价格在周二连续第六日上涨，并创下三年高位。

期货市场正在推动实货市场走高。

根据Metal Bulletin的数据，在中国青岛港交付的铁矿石周一报每吨92.23美元，跳涨6.5%，为2014年8月以来的最高价位。

考虑到铁矿石供应增长和中国削减钢铁产能所应带来的利空影响，这波涨势看来并不符合逻辑。

当然了，我们以前也曾见过同样的情景。

差不多就在一年前，中国基本金属期货价格爆发出类似的跳涨行情，因投机者蜂拥进入中国国内市场炒作，之后在中国当局施加交易限制和上调保证金的多重打压下败北。

那么这一次是否为去年投机泡沫的再现呢？

大商所铁矿石价格、未平仓合约与交易量图表：tmsnrt.rs/2lFgC3l

**大连市场并未再现狂热**

如上图所示，将目前大连铁矿石合约的市场状态与一年前相比，会给人带来启发。

成交量远远不及2016年第一季和第二季的极端水准。

虽然目前价格涨势明显加速，但今年迄今总体成交量平均只有每日143万口。去年市场狂热巅峰阶段，4月的日均成交量高达663万口。

随着涨势延续，市场未平仓合约也上升，目前达到154.7万口，但距离2016年2月末和3月超过200万口的水平也还有一段距离。

显而易见的是，返回铁矿石战场的散户投资者大军，阵容不及去年强大。

这并不是说，市场目前不存在投机性交易，只是这一次有规模上的差异。

中国2013-2016年不动产投资图表： tmsnrt.rs/2lFwXoB

中国钢铁产量图表： tmsnrt.rs/2lKIrDe

**押注中国**

具有讽刺意味的是，尽管去年的价格涨势整体混乱，不仅铁矿石价格上涨，钢铁期货也在上涨，但却是赌对了中国的形势。

在解读中国政府的政策转向方面，中国投资者要比中国之外的人速度更快。

正当全球最大几个铁矿石生产商还在哀叹所谓的“超级周期”已终结时，中国的决策者却悄悄地推翻了之前的承诺，即从依赖资源密集型固定资产投资的增长模式转向更多依赖消费者的增长模式。

面对大幅下降的经济增速，中国决策者重蹈覆辙，向基础设施和建筑业注入资金。

房地产总投资支出在2015年间稳步放缓，但自去年初开始重新加速。房地产投资支出是用钢量的主要驱动因素。

事后想来，对于钢铁和铁矿石而言，那就是买入信号。

中国的钢厂只用了几个月的时间就对新一轮刺激措施作出了响应。

继2015年萎缩近3%后，全国年产量去年3月实现同比增长，2016年全年增长1.2%。

在2015年价格疲软的大环境下，小型矿厂不得不歇业，由此带来的国内产量减少更是加剧影响铁矿石价格。

就眼下潜在钢铁需求的宏观指标来看仍属正面。

去年12月房地产投资同比增加6.8%。钢铁产量增长3.2%。

**更精简，更高效**

你要问了，中国不是说在削减钢铁产能吗？

2016年中国总共关闭了8,500万吨钢铁产能，迈出了未来五年将把钢铁产能削减最多1.5亿吨的第一步。

这样做是对国际及国内压力的回应。国际上对中国钢铁出口日益增长越来越不满，国内方面则是各大城市污染程度越来越加重。

但事实是这样的。

多数被“减”的产能之前就没在运行中。根据绿色和平组织与中国联合钢铁网的一项研究报告，关停钢厂对实际产能的影响可能也就2,300万吨左右。

这项研究报告的主要结论是，随着生产商对需求及利润率增长做出回应，2016年中国的有效钢铁产能非但没有减少，反而净增约3,650万吨。

这看起来有悖常理，实则不然。

中国钢铁业仍然臃肿，但和几年前相比已精简很多。这就意味着，在得到合适的定价刺激后，能够运行得更快。

**未来步步高涨？**

而且因为去年的刺激措施还在促使建筑业等关键需求领域更快运行，钢铁业运行也更快。

所有这些都是铁矿石消费的利好消息。

但这并不是说铁矿石价格就会继续上涨。正如市场老格言说的那样，没有什么东西是直线运动的。

一个令人警惕的迹象是中国港口库存稳步上升。这表明尽管来自钢铁行业的需求在增长，中国也难以消化来自全球其他地方的铁矿石供应。

如果中国国内的铁矿石生产商开始重启封存的产能，这个小问题只会变得更加糟糕。而从铁矿石当前价格来看，重启封存的产能是有诱惑力的。

另外，没有人认为中国政府会一直刺激经济。

到某个阶段，增长将难免会放缓。

届时关键问题将是，中国钢铁业能否及时和有效地做出反应。如果不能，过去曾导致铁矿石价格大跌的那种无序去库存周期将会重新上演。

对于中国以外的人而言，可能导致形势彻底转变的因素现在或许还不明朗，但从以往经验来看，中国的投资界将能迅速做出反应。

铁矿石市场或许正在经历荣景，但还没有失去理性。(完)