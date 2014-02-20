《HOME专栏》铅锌重获市场宠幸 皆因情人眼里出西施？

2010年1月28日在玻利维亚拍到的向导展示一块含有铅和锌的矿石。 REUTERS/David Mercado (BOLIVIA - Tags: SOCIETY TRAVEL)

(本文作者是路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 张若琪/石冠兰/杜明霞/朱晓军

路透伦敦2月19日 -没多久之前，锌和铅还只是伦敦金属交易所(LME)基本金属族群中的一对“丑姊妹”，连续数年饱受供应过剩和库存高企之苦。

大宗商品超级周期的高峰来了又去，但你很难从这两种工业金属的表现察觉大宗商品已经历过超级周期。它们不像铜和铁矿石那样曾有特别亮眼的多头走势，有很长很长一段时间，铅锌基本上都保持着横盘走势。

但现在气氛出现改变，尤其是锌，目前是LME的当红炸子鸡。三个月期锌去年录得相对最佳表现，2014年初亦在重现这种佳绩。

国际铅锌研究小组(ILZSG)最新数据体现铅锌似乎在转运，该机构评估铅锌市场在2013年出现供应缺口。

这是铅自2009年、锌自2006年以来，首年出现供应缺口。

不过上面那句话可能应该加上“或许”这个词。

当前LME大市正上演这两种金属的“季后赛”，看看谁是最大的多头赢家，目前较被看好的似乎是锌。

然而有一个扰人的问题被暂时抛诸脑后了，就是那些陈年库存的下落。这两位灰姑娘是不是还有另外不为人知的一面？

**供应缺口，或许有**

ILZSG计算显示，锌和铅市场2013年分别短缺6万吨和2万吨。

值得强调的是，对于全球规模分别达1,300万吨和1,050万吨的锌市场和铅市场来说，上述数字其实微不足道。

而且，并不是每个人都持一致看法。

“令人困惑的是，我们的消息来源对近期市场均衡情况看法分歧非常大，”法国巴黎银行分析师StephenBriggs在近期锌研究报告中表示。

“WoodMackenzie认为2012-13年全球精炼锌需求高出产量逾65万吨，而CRU认为2012年锌市场供求均衡而2013年则供过于求，但ILZSG数据却恰恰相反。”Briggs解释道。

这些是对锌市场的三个主要基本看法，它们的分歧让人困惑。

与铅相比，锌市场的情况相对透明。铅市场中废料使用程度要高于其他任何金属市场。

众所周知，废料是供应链中模糊的一环。过去几年，废料供应情况变动经常导致铅市场集体措手不及。

如果外界对ILZSG计算的锌市场短缺有不同见解，那么对铅市场短缺的看法，分歧就更大了。

**相对更佳**

不过我们至少都认同，这两个市场可能都在从长期供应过剩转为供应短缺的过程中。

它们是出于同样的原因而走上同样的道路，即一些全球最大的锌矿枯竭，缺乏可替代的供应，以及几乎没有新矿投产。

中国五矿资源(1208.HK)是这一现象的最好例证。技术问题使得该公司推迟了杜加尔德河(DugaldRiver)矿区项目，该矿区原计划用作在明年世纪锌矿(Century mine)关闭后起到一定抵消作用。

但五矿资源并非面临这一问题的唯一矿商。

本周另一重要新矿布吉纳法索的Perkoa也出现状况。嘉能可-斯特拉塔(GLEN.L)持有该矿62.7%的权益，需要该矿来帮助弥补加拿大锌矿关闭的损失，该公司已就Perkoa的经济效益问题对少数股东和运营商BlackthornResourcesBTR.AX发难。

Blackthorn已停止了Perkoa矿的露天作业，并在考量诸多“日程、成本和资本方案”。其中一个方案是将整个矿区进入保养维护状态，直到锌价有进一步起色。

由于姐妹金属品种通常会在同一矿床中被发现，每关闭一个锌矿，铅供应也会相应减少一点。

这只是哪个市场将首先由供应受限转化为供应短缺的问题。

目前LME相对看好的是锌。铅-锌溢价已缩小至每吨100美元左右，为2012年第三季以来最窄。

2013年的全球锌矿供应增长从2012年3%的增速急刹车至1%。实际上，ILZSG数据显示，去年中国境外的锌矿产量已小幅萎缩。

去年的铅矿供应增长也放缓，但缩小的程度很温和，全球铅矿供应增幅依然有6.4%。

由于锌的使用情况更令人兴奋，对锌的看多立场得到进一步巩固。ILZSG计算，去年全球锌使用量增加7.4%，超过铅市场4.5%的增幅。

**库存都去哪儿了？**

这也许是看得见的锌库存目前比铅库存减少得更猛更快的原因。

LME登记的锌库存去年下降29万吨或24%，今年迄今又减少了15%，目前为79.5万吨。

LME铅库存去年缩水10.4万吨或33%，今年继续下滑，减少6%至约20.19万吨。

库存下滑的趋势已经点燃了投资者为锌铅前景唱多的热情。

但是这些信号真实吗？锌铅究竟都去哪儿了呢？

锌铅库存下滑都不太符合ILZSG对潜在产量-使用量结余的估算。

如欲查看锌市场结余及库存图表，请点选(link.reuters.com/naz86v)

如欲查看铅市场结余及库存图表，请点选(link.reuters.com/naz86v)

LME铅锌库存去年的跌幅远远超出这两个市场的估算缺口。

的确，LME铅库存过去两年都严重表现失常，但ILZSG数据也显示有部分铅流入生产商库存。

但是锌库存减幅达到29万吨，这就解释不通了。包含ILZSG工业库存评估的总库存去年降幅更大，达到31.4万吨。

这或许仅仅表明ILZSG低估了锌铅市场缺口的规模。

要不就是这样剧烈的库存变动与LME仓储运营商排队提货有更大关系。

锌铅的交易所库存都集中在LME所指的“受影响”地区，锌主要在新奥尔良和安特卫普，而铅主要在荷兰弗利辛恩和马来西亚柔佛州。

富余的锌铅流入这些地区后又很快被注销仓单，妨碍了其他金属的提货程序。从那时起，每天都有铅锌流出仓库，库存下降步伐也符合在LME规定的排队受影响地区的最低(实际上是最高)提货速度。

这是件让LME头痛的事情，因为仓储系统这样设计，使得库存变动的分析参考价值大打折扣。

这也是让锌铅多头感到头痛的事情，他们怀疑，富余的金属先在LME库存系统里兜了一圈，现在又进入市场外的仓库，经过漫长等待后又以更高价格转手，回到发布透明统计数据的仓库中。

对于铅锌这两位市场“新宠”而言，这可不是什么好事情。(完)

(译文审校 白云/屈桂娟)

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