《HOME专栏》CME推出基本金属新合约 挑战LME核心领域

图为伦敦金属交易所内的交易员们。 REUTERS/Paul Hackett

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home；编译 王丽鑫/许娜/刘秀红/王颖/蔡美珍/陈宗琦

路透伦敦9月7日 - 香港交易所(0388.HK)2012年收购老牌的伦敦金属交易所(LME)时，主要是着眼于中国。

其愿景是利用LME在世界其他地区在基本金属定价方面接近垄断的地位，来打开增速名列全球榜首的中国金属市场。

现下这仍只是个愿景，港交所在大宗商品领域的野心，已经放在股市沪港通之后。

港交所在2012年几乎肯定没想到的是LME在中国以外地区面临的挑战。

而芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)另有想法。

该交易所刚刚宣布第四个基本金属新合约，用这只最新的欧洲铝溢价合约，进攻LME传统上最核心的领域。

**溢价契机**

LME市场许多人士将对CME推出最新产品报以会意的微笑、或者是耸耸肩。

毕竟，目前为止，CME还在苦于扩大铜以外的工业金属业务版图，冀望触手能从旗下纽约商品期货交易所(COMEX)根基深厚的北美铜市延伸出去。

人们都还记得COMEX在21世纪头十年推出的铝合约，其挑战LME在铝交易行业霸主地位的尝试终究未能成功。

不过，CME近期在铜市以外领域发起的进攻似乎真的有效。

今年以来，该交易所追踪普氏对中西部市场评估的美国铝溢价合约，在成交量和未平仓合约数量方面都实现了增长。

CME铝溢价合约图表：link.reuters.com/jut55w

事实上，这甚至是在实货溢价大跌让LME支持者应该得要停下来想一想的情况下发生的。

2012年，该合约似乎就是趁着LME与北美制造业用户之间出现矛盾时推出的。

由于一些LME仓储点存在恼人的铝出库排队现象，其中尤以底特律为最，LME与北美制造商的关系几乎达到决裂点，而各界也认为排队问题对实货溢价产生影响。

溢价飙高导致可对冲的LME基础价格与“总成本”价之间的差距越拉越大，“总成本”价中包含当时不可对冲的溢价部分。

都说万事开头难，CME溢价合约花了很长一段时间才建立起动能。去年12月时的交易量仅为947口，未平仓合约仅5,431口。

然后溢价在今年初遭遇滑铁卢。

到6月底时，CME近月中西部合约溢价已从1月底的每磅24.12美分缩窄至8.39美分，原因之一就是LME宣布了一系列更为严格的仓储规则，有效地扼杀了仓储业者的排队出库营利模式。

毫不意外的是，溢价下滑给CME溢价合约注入一剂强心剂。

但更为令人惊讶的是，尽管交易量及未平仓合约仍在增加，但溢价随后企稳，目前报每磅7.19美分。

8月合约数量4,555口，今年以来总量25,787口。截至8月底的未平仓合约19,335口，或483,375吨，刷新纪录高位。

**溢价竞争**

所以你就会明白，为何CME现在想要复制欧洲的成功。这次是把它的产品与Metal Bulletin对欧洲未完税溢价的评估相挂钩。

在溢价合约方面，CME也要抢在LME的前头。LME已承诺推出四份新的铝溢价合约，所要争取的目标用户群与CME完全相同。

LME的四份合约分别面向美国用户、欧洲用户、东亚用户以及东南亚用户，计划11月23日才开始上市。

而CME版合约9月21日就将上市。

这两个版本的区别在于，CME是现金结算，而LME是实货结算，允许在不用排队的金属仓库交割。这实际上意味着，除了底特律和荷兰弗利辛根港之外的其他地点都可以交割。

公平地讲，LME也许本想更早推出溢价合约，但却因俄罗斯制造商俄铝发起的法律挑战而陷入停滞。俄铝将LME为消灭仓库排队现象而提出的方案告上法庭，而消灭排队正是溢价合约中规划实货交割选项的先决条件。

总而言之，到今年年底，将有两份溢价合约供欧洲铝金属市场参与者交易了。

**直捣核心**

此外，CME的最新计划也具有重大象征意义。CME在LME的欧洲大本营直接叫阵。

如果欧洲制造商及生产商要进行任何对冲避险，他们应该是会在LME进行，因为LME在欧洲各地有众多不错的交割据点。

德国工业金属用户是当年唯一投票反对由港交所买下LME的势力，并且希望LME维持原状，这是公开的秘密。

但CME已经明白宣示决心在金属交易市场夺取更大份额，先在去年推出实货交割的“实物报价(all-in)”铝合约，然后在2015年推出新的锌合约。

CME的铝合约还在苦苦努力冲高量能，上个月的未平仓合约只有122口，但低使用量并不等于没人使用。

成交量和未平仓合约量的数字，只是真相的一半。另外一半是库存流动。今年以来CME的铝仓库流入了29,500吨，出仓了15,400吨。

当然，即使这种程度的交割活动，跟LME比起来仍是小巫见大巫，许多抱持怀疑论者，将从失败的纽约商品期货交易所(COMEX)期铝合约得到附和。

即便如此，CME能够另外开发出新的潜在用户，亦即从未使用LME，或有意使用、但规模太小达不到高信用门槛，因而无法在LME开户的用户。

由于美国中西部许多小型制造商之前从未就铝进行避险，也不太可能在LME对冲风险，这可能是美国溢价合约相对成功的原因之一。

这引发一个有趣的问题，那就是欧洲地区是否存在这类用户，会被CME较为平易近人的交易模式吸引。

诚如他们所说，时间将证明一切。

目前，除了北美铜交易之外，LME仍近乎独揽中国以外地区的定价大权。但不同的是，这种垄断局面已不再牢不可破。(完)

(译文审校 张明钧/戴素萍/龚芳/王丽鑫)

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