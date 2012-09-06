《HOME专栏》金属远期曲线并非价格预测器

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Home 编译 洪曦/王兴亚/高琦/蔡美珍
路透伦敦9月4日电---金属远期合约价格并不能预测出未来的实际价格.
不如说,各类金属的远期曲线是根据当前价格对未来预期的判断.
不过,这并不表示远期价格就无意义.实际上,远期曲线的型态能说明市场的当前动能.
就拿伦敦金属交易所(LME)主要基本金属合约的当前走势为例,图表参考如下:link.reuters.com/sys42t
很明显的一点是,铜以外的其他金属均为正价差,也就是说远期价格高於即期价格.
这类曲线结构暗示对市场供应过剩的预期.市场目前对於中国和全球其他地区金属需求的忧虑,延续到了未来.
不过,多亏了库存融资操作人士,远期曲线和当前市场动能有了更牢固的关联.这些投资者需要利用远期正价差来赚钱.
**铝远期价格曲线**
最受(库存)融资人青睐的金属还是铝,在LME基本金属远期曲线图表上,铝的远期升水最高.
铝面临库存高企和当前(相对需求而言)产量过高的问题.
结构性供给过剩,使得铝市自2008年迄今一直处於正价差.
眼下正价差再度收窄,反映2012年9月/10月期铝溢价收窄,上日逆价差缩窄至2.5美元.
然而,从此图表可看出(link.reuters.com/wys42t),与2010和2011年零星发生的短线轧空相比,这仍是相对微小的波动.
一个准库存融资商,仍会被12个月内近5%、或24个月内10%的总收益率所吸引.
当然,要扣掉资金和仓储成本,才是净回报,不过前者可以忽略,而後者的协商空间很大.
由於全球几乎均为负利率,以铝来融资可视为低风险甚至无风险的获利方式.
因此,从LME仓库排队等待运出的168.4万吨铝可以判定,投资者利用铝来进行融资交易的需求持续不断.
库存是最大的单一成本变数,决定了铝市当前的动能.所有的LME金属(或者说绝大部分),都被指定转存到较廉价的仓库.
而融资活动则决定着金属的易获得程度,就像持有9月空仓的投资者现在发现到的情况.
**新的融资操作对象?**
库存融资操作很可能会转向锌,这是另一个高库存和产能过剩特征明显的市场.
锌的远期曲线过去一个月急剧陡化,如下图所示:(link.reuters.com/vys42t),该图展示的是锌与铅现货与18个月远期间的价差对比.
以当前正价差水平计算,持有锌12个月可获得的毛回报率约为4%.在6月末时,毛回报率还低於2%.
远期市场结构的转变可以通过影响锌的投资偏好,回传至现货市场.
LME锌库存注销仓单突然猛增,今天的仓储报告显示,又有26,850吨转移至马来西亚Johor的离港仓库.
这使得LME整个仓储系统中的注销仓单总额达到147,375吨,相当於注册仓单总额的15.5%.
和铝的情况一样,这些注销仓单用以满足投资需求而非制造业需求,同样也几乎可以肯定背後的驱动力是仓库租金差异.
场外仓储的成本要比场内便宜.由贸易实体所有的仓库运营商可能是各种仓库中最便宜的,至少对其所有者而言是这样.
还和铝一样,对LME库存锌的投资需求不断高涨,正拉高特定地点金属的升水.
例如,东南亚地区的锌价升水在8月已经涨了两倍.
**基本面发起反击**
铅远月合约的曲线走势与锌截然相反.铅现货和18个月合约的正价差目前约报60美元,已然大幅缩窄,今年6月和第一季时曾分别报在80美元和120美元上方.
正价差曲线的拉平走势令进行库存-融资交易的获利率大幅降低.这并不是说在过去积累的交易中没有大量的LME注册铅被锁定.
这也并不意味着铅将免于所谓"库存战"的冲击,铝已经因库存之争而饱受压力.市场依然在等待,要看看夏季在欧洲LME仓库中消失的金属能否再度出现.
但根据价差曲线的收缩程度,这个水准意味着当前的总体回报已经非常微薄了,持有六个月的回报率仅有0.6%,12个月也不过是1.6%左右.
即便是采取最便宜的库存选择,总体回报水准也难以转变为正的实质净回报.
这表明LME库存所遭遇的冲击或者是来自於缺乏原材料的制造商,或者是来自囤积金属的贸易商,他们因押注未来供应紧张而累积金属库存.
有监于此,LME铅市场的远月走势架构反映出看多基本面的再度建立,代价就是库存融资商蒙受了损失,他们要想盈利,需要的是库存充盈而非短缺.
**期铜转为正价差?**
当前及预期未来将出现的供给紧俏,会阻止金属的远期价差曲线达到吸引融资操作的水平.
过去铜市一直是这种情况,多年来铜持续有长期供给短缺问题.
因此期铜远期合约呈现逆价差,而非正价差,也是铜市的一大特色.
这在极远期合约部分仍然成立,但今年夏季期间铜市一个值得注意的现象,是较短期价差曲线趋平,两年期左右的远期合约目前出现很小幅的正价差.
这种转变出现的同时,现货铜价也在走软,正如下图所示:(link.reuters.com/tys42t)
如果现货铜价回升至8,000美元以上,整条远期曲线回到逆价差是有可能的,甚至可以说极有可能.
如果没有回到逆价差,应该是因为铜市由供给短缺转为供给过剩的有形动能改变.称之为"有形",是因为这些过剩供给势必会进入LME体系,而不是上海保税区仓库.
届时,这股动能改变将在期约价差曲线引发更结构性的变化.
现在时候还未到,还差得很远.(完)
--编译 洪曦/王兴亚/高琦/蔡美珍;审校 石冠兰/沈以文
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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