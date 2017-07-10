《HOME专栏》随着LME库存骤降 基金重新杀入锌市场

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦7月7日 - 锌市场由基金引发的供应面不稳定状况重现。

在5月，继第二次试探每吨3,000美元的重要阻力位失败后，基金从伦敦锌市场集体撤退。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌在6月7日触及每吨2,427.50美元低点，之后反弹，目前报每吨2,783.00美元。

据LME经纪商Marex Spectron称，基金出现报复性回归。该经纪商预计，基金的仓位已从6月初时的净空仓转为净多仓。的确，投机头寸已升至未平仓合约的20%以上，重回1月以来高点。

是什么导致头寸发生如此巨大的变化？

简单的回答是LME库存。LME整体库存继续下降，目前较年初减少146,600吨，或34%，“活跃”注册仓单已降至2007年以来最低。

在6月期间，出现了109,100吨新的净注销仓单，导致注册库存仅为70,350吨。

LME期现价差随之收窄，指标现货对三个月期锌接近一个月前相对舒适的正价差每吨19美元。

可见库存减少令锌供应短缺的多头题材重燃。

**又被耍了？**

LME库存水平近期一直是很多锌多头的假朋友。

库存多年来一直高度集中在纽奥良，这个仓储地点曾出现场内和场外库存之间大幅流动，推动因素是融资交易，而不是实货市场。

最近一次是5月初时，有22,100吨锌在新奥尔良进入LME库存。

但自那之后，流入LME仓储系统的总量只有125吨，地点是在马来西亚巴生港。

但仍需小心，尤其是大量空仓在LME 7月交割日(7月19日)将会如何。

这部分占到未平仓合约中的30-40%，它们将被平仓、展期、还是以实货形式交付？

我们无须等很久就会找到答案，但北美市场锌供应链的真正吃紧，抵消了可能有更多假象的影响。

加拿大CEZ冶炼厂的罢工活动虽已不再是头条新闻，但目前已然进入第五个月。CEZ是北美第二大精炼锌生产商。

CEZ多数股权由诺兰达收益基金(Noranda Income Fund)(NIF_u.TO)所有，但实际为瑞士矿业巨头嘉能可(Glencore) (GLEN.L)的来料加工厂，加拿大的钢铁工人联合会已在5月24日嘉能可的年度大会上发表他们的观点。

诺兰达收益基金对罢工的影响守口如瓶。其最新的官方声明还停留在3月份，当时罢工已进行了一个月，称CEZ在维持27.5万吨年产能的50-60%负荷运转。

CEZ第一季产量从上一季的7.3万吨下滑至略超5万吨，仅部分体现了2月12日罢工的影响。

第二季产量尚待公布，但产量的持续下滑肯定对新奥尔良的库存表现有所影响；美国所有的LME注册锌库存都在新奥尔良。

**上海锌库存下滑**

除此之外，还有一些其他因素。

所有人都在关注中国。作为全球最大的将锌精矿加工为精炼锌的国家，中国处于供应链原材料环节收紧的最前线。

市场整体认为，由于国内生产跟不上需求步伐，中国进口需求升温是早晚的事。

不过目前尚未发生。

中国精炼锌进口较为低调。尽管4-5月有所加速，但今年以来的进口总量仅有13.87万吨，较上年同期规模减少46%，而就算是2016年也不算是进口量较大的年份。

而中国锌市场已经显现吃紧迹象。

和LME一样，上海期交所锌库存年初以来也在迅速减少。

尽管上周库存小幅增至66,947吨，但自1月以来已经减少85,877吨。上一次上海期交所库存降至如此低位，还要追溯至2009年，而当时沪锌合约尚处于起步阶段。

5月份，随着数家大型运营商进入停产检修，中国精炼锌产量下降近10%。

锌精矿进口意外上行，今年迄今增长25%。

这在一定程度上反映了从秘鲁的进口强劲(增长40%)，但来自俄罗斯(增加218%)、缅甸(增加149%)和伊朗(增加55%)等第二梯队供应国的进口也提高。

给人的整体感觉是，冶炼行业在大力节约用料，同时试图获得新的供应来源。

由于预期中国锌进口需求增强而囤积实货金属，是LME库存状况的另一个特点。

**市场形势变化**

过去这一个月的时间，锌市从技术面疲弱变成了基本面强劲，基金因此转为看多。

在实货市场实际状态方面，锌市仍面临许多不确定性因素，LME库存水平只是令人困惑的一个方面，而且按以往经验来看，这一数据并不可靠。

但以当前水准来看，伦敦锌市开始看起来愈发紧俏，尤其是对于空仓持仓者。

不过有一个7月的空仓持仓者尤其值得注意。其行动将决定基金-基本面的变化倾向。(完)