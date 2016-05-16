《HOME专栏》随着LME库存上升 锡价是否即将迎来下跌？

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦5月13日 - 今年以来锡的表现在伦敦金属交易所(LME)基本金属中排名第二。

目前LME指标期锡的价格约为每吨16,800美元，年内涨幅为17%，仅次于因为供应日益短缺而大幅上扬的锌价。

锡价也受到供应疑虑的支持，只不过形式是印尼出口的减少。

但目前印尼出口显示出回归正常的迹象，LME库存一直在逐步增加，价差收紧的情况似乎在消失。

所有这些都提出了这样的问题：期锡作为LME交投最不活跃的品种之一，是否即将迎来下跌？

**库存上升**

目前公布的LME锡库存为6,425吨，2月底时处于低点3,655吨。

从交易流动性的角度来看，增加更为明显，同期注册仓单从3,235吨增至5,655吨。

新增加的锡多数流入了马来西亚巴生港和新加坡的仓库。

库存增加已令LME价差结构放松。上周四交易结束时，指标现货锡与三个月期锡之间的逆价差不大，为每吨4美元。

而在2月逆价差曾一度最高达到每吨220美元。若放松的趋势继续，则期货价格有可能自1月以来首次转为正价差。

今年迄今锡价差持续紧俏局面曾令潜在卖空者望而却步。

值得注意的是，LME交易商持仓报告中的99个资金经理人自1月份锡价差首次发出警示信号以来，均加大了持仓期限。

LME期锡市场的仓位布局对价差有偏紧的影响，因为一个主导性多仓持有了30-40%的库存，但鉴于锡的库存规模，这样的持仓规模还不致造成期铝市场近几个月出现的那种波动。

**印尼矿商业务逐渐恢复正常**

伦敦市场的这些新变化反映出，印尼锡生产商正逐渐恢复正常。

今年第一季度其锡出口曾锐减50%至9,710吨，而4月份时则回升至6,911吨。

其年初的产量和出口双双下滑在一定程度上归因于极端不利的天气状况。例如国有企业PT Timah就将其产量下降归因于大雨、洪水及海洋风暴所带来的疏浚作业。

但部分则是因为印度当局再度收紧监管，对聚集在锡矿丰富的邦加和勿里洞的独立运营商加强把关。

生产商都需通过一项稽查，确保他们符合更严格的环保标准，才能取得出口许可。

但并非所有生产商都能通过。

例如，有相当规模、年产能约12,000吨的运营商PT Refined Bangka Tin (RBT)，就未能通过环保审查，现将永久关停。

这正是另一项导致印尼锡矿业长期结构性减少的大事件。

根据国际锡研究协会(ITRI)，印尼锡出口商协会(AETI)主席Jabin Sufianto近来在秘鲁一项会议表示，2016年出口量将在66,000吨左右。

即便这个估计最后证实准确(不过鉴于今年初以来出口仅16,600吨，数字看来稍微高估了)，印尼这个全球最大锡出口国的锡出口量仍将是连续第四年减少。

印尼锡出口若是回归正常，短期内可能因价差结构放松，对LME锡价造成相当伤害；但长期来说，供应链面临的结构性挑战并未真正改变。

**中国是游戏规则改变者？**

此外，LME库存流动性可能正面临另一项来自中国的结构性改变。

中国是全球最大的锡生产国，但过去通常是精炼锡的净进口国，尽管净进口数量不高。

从总体贸易数据来看，最近几个月这种情况没有什么变化。今年第一季度净进口量为2,400吨，略高于上年同期的1,600吨。

也没有证据显示，这种金属像以往一样以其他形式流出。今年1-3月 锡产品出口量下降12%至1,005吨，基本与进口相当。

这有点令人意外，因为就在今年1月份生产企业还威胁称要联合减产，并呼吁政府予以援助，以应对供应过剩和价格疲弱态势。

实际上，根据麦格理银行(Macquarie Bank)分析师的说法，中国国家物资储备局(简称:国储局)很可能已吸收了4,000吨的过剩供应。

但中国生产企业的库存还有另一个新的出口，那就是上海期交所。

上海期交所去年4月推出锡合约，与镍合约立即蹿红不同，锡合约交易属于慢热型。

但今年1月未平仓头寸迈上新台阶，自那以来数次超过2万口，而去年第三季度触及的低点还不到2,000口。

而持续增加的流动性，吸引更多锡金属流入上期所仓库。

过去一周上期所指定仓库的锡库存暴增一倍，达到4,488吨，其中4,049吨为注册仓单。

这创下纪录新高，虽然或许看起来不多，但上期所库存正在快速赶上伦敦金属交易所(LME)全球仓库系统库存量。

这对全球锡市而言是一个全新的影响力量，而且这股力量似乎仍在持续变化。

顺便一提，这并不是过去几周中国大宗商品市场投机炒作热潮所带来的。期锡的未平仓合约或成交量都没有暴增，只有稳定攀升。

如果情况持续下去，将有更多锡金属留在中国，流往中国以外及LME的数量将更少。

由于印尼今年仍将减少锡出口，即使在最乐观的情况下，LME锡库存的上升也会非常有限。

由此看来，近日价差紧俏现象如果有所缓和，可能都是昙花一现。

自去年年中以来，LME期锡近月合约呈现逆价差的时间，多过正价差。

换句话说，紧俏现象正逐渐成为伦锡根深蒂固的特色，而以当前种种趋势来看，这或许将是未来走势的一个信号。(完)