《HOME专栏》锌市吸引投资者回归 又是镜花水月？

路透伦敦5月11日 - 投资者正在一窝蜂地返回伦敦锌市。

他们的回归引发锌价大涨。在伦敦金属交易所(LME)，三个月期锌CMZN33月中旬时每吨不到2,000美元，而上周已触及2,400美元上方的高位。

多头控制了40-50%的未注销LME库存<0#LME-WHL>，迫使空头纷纷回补，价差因此收紧。

同时，LME锌库存继续稳步下降。自今年初以来，库存减少了大约35%或23.9万吨。

换句话说，所有信号似乎都变成了看涨，有关矿场关闭和供应即将短缺的锌市多头题材再度引人入胜。

但是，我们以前见过这种情景。

2014年第二季，锌市的投机买兴出现过类似的激增，当时锌价急剧上涨，但多头激情到了当年下半年就烟消云散了。

今年投资者的回归是否会有不同的结局，这可说不准。

**基金经理回归**

LME从去年7月开始公布类似美国的交易商持仓报告(Commitments of Traders Report，COTR)。

尽管外界对这份报告所呈现基金仓位的精确性仍有诸多疑问，但这已是所能取得最佳的独立指标。

截至5月1日--也就是所能取得数据的最新日期，LME的交易商持仓报告显示，基金经理持有锌净多仓为90,940口，相当于未平仓合约的21%。

这是LME交易所各类核心基本金属中，基金持有多仓的最高水平。

同时也是去年8月以来最高的锌多仓水准，反映出自3月中以来所建立逾5.5万口，或者将近140万吨的大量净仓位。

基金经理人持有LME锌仓位图表：link.reuters.com/qyd74w

如此大量的投资流动本身就可能推动价格，引发技术面走扬的动能，随着空仓持有者被迫退场，LME期货远期曲线收窄，而在他们这么做的同时，得借入期差来调整天期。

指标现货对三个月期锌CMZN0-3上周一度成为逆价差33美元，为一年来最紧。

这波快速出现的轧空之势，已经稍见减缓，但以较小的明日/次日(tom-next)价差--LME交易日程中最短期的价差交易项目--呈现逆价差来看，紧俏情势依旧相当显着。今天早上，这项价差在0.50美元正价差与逆价差7.50美元区间交投。

**追逐镜花水月？**

但投资者正在追逐的是否只是镜花水月？

先不管过去几个月仓位变化带来的影响，市场上是否有什么情况已经真的出现变化还不明朗。

LME库存情况尤为如此。LME注册库存多个月来一直在稳步下滑。

但这是否更多的反映库存从交易所仓库转移到非交易所仓库，而不是流到实货市场填补供需之间的落差？

大量锌库存(90%)储存在一个地点--新奥尔良，而且大量LME库存(3月底时有98%)由嘉能可旗下仓储运营商Pacorini一家公司持有，这样的一个事实，让人对于LME锌库存信号的有效性更加存疑。

新奥尔良向来是实货锌存放之处，但当前高度集中存放的情况并不能反映整体供需情况。

但是，有一件事情是确定的。

今年以来LME库存下跌，有很大一部分被上海期货交易所注册库存上升所抵消。

上海库存增加近111,000吨，目前为194,505吨，意味着至少世界上有一个地区锌市场并不紧俏。

**或许是明年**

或者，新近重返锌市的投资者至少会从矿场关闭、及原材料行业吃紧的背后得到鼓舞。

果真如此么？

确实，澳洲大型矿场Century的开采寿命显然无法再延长，将在今年寿终正寝。

另一座位于爱尔兰的大型锌矿Lisheen也将步其后尘。Lisheen的所有者Vedanta Resources(VED.L)在第一季产量报告中称确认，该矿将在今年第三季左右终止运营。

但全球锌矿供应的这点损失，似乎并不足以让锌精矿市场收紧。

要想弄清锌供应链这一部分的状况，最好是看一看2015年指标合约加工费。

2015年加工费较2014年上涨。

根据全球最大精炼锌制造商之一--比利时Nyrstar(NYR.BR)的数据，今年指标合约加工费为每吨245美元，高于2014年的223美元；而基准价格不变，仍为每吨2,000美元。

加工费代表着矿山对冶炼厂加工成本的一个补偿。加工费越高，表明锌精矿供应越充裕。

在市场消化国际铅锌研究小组(ILZSG)在其春季会议上所作预估前，上述所有这些似乎都违背常理。

尽管承认Century和Lisheen等矿山关闭抑制锌供应增长，但ILZSG仍预计今年全球锌矿产量将增加3.7%至1,384万吨。

这较去年仅1.0%的供应增幅速度加快，反映了尤其是澳洲和印度矿业生产的大幅扩张。

**希望出现供应缺口**

ILZSG还预计精炼锌市场供需缺口为15.1万吨，但这较该组织2014年10月上次会议时预计的缺口水平明显下降。

但重点在于这不会直接由原材料供应紧张所导致；原材料供应紧张是锌市呈偏多行情的核心。

随着更多矿山关闭，可能明年将出现供需缺口；“可能明年”就曾是推动2014年锌价上涨的原因之一，但这波涨势已消退，由于预期的缺口还是很遥远的事儿，投资者已失去耐心。

长期以来投资者一直在追逐锌市出现缺口的梦想，除了LME库存发出严重令人质疑的信号外，缺口仍是令人难以琢磨的现象。

或许这次真的会出现供应缺口。

但重点在于那两个字“可能”。(完)

(编译 张涛/陈宗琦/杜明霞/许娜/于春红; 审校 戴素萍/张明钧/李爽/郑茵)

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