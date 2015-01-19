《HOME专栏》醒醒吧 没有铜博士这回事！

(本文作者为路透专栏作家，以下摘译内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦1月16日 - “铜博士”又跃上新闻标题了。

国际铜价本周剧跌后，有关铜博士对于全球经济所传达的讯息，各式各样惊悚的警告跟着出炉。

全球经济或许碰到一些困难，但绝不像是2008年年底和2009年时那种灾难式情景。

因此，如果你认为铜博士现在向世人传递的是灾难局面，显然铜博士并未说出真相。

不过，这是因为铜博士乃是一个虚幻的角色，是市场评论人士将复杂的产业市场，浓缩成单一面向的巧妙方式。

铜博士一直就是这么回事。这一点现在比以往更为突出。

和所有神话一样，铜博士的确切出处现在已不可考。

但是有关透过铜博士能够一窥全球经济状况的这种想法，却是很单纯，这来自铜在现代社会的广泛运用。

如果你忽略了所有大宗商品价格都受到供需两方面因素的共同作用这一事实，那这么说没问题。

只有假定供应维持不变，铜价对于需求变动的反应才是准确的，会一直跟随消费量的变化而大幅上涨或者下跌。

但这并非铜市的实际情况，多年以来都是如此，没有例外。

2008-2009年铜价崩盘时期的两端--2008年初以及2009年底的高铜价，被解释为系统性失能，是因全球铜矿供应不足所致。

供应短缺问题在2010-2011年持续了很长时间且影响深远，一度推动铜价升破每吨1万美元，明显抑制了铜需求。

而过去几年中铜价稳步走低，究其原因，供应面因素的影响仍大于需求因素。在2010年恣意生产时期制定的新矿开发和产能扩张计划，导致供应愈发饱和。

供应趋势发生结构性转变，而上周伊始伦铜CMCU3价格稳居技术面真空水平之上，令空头蠢蠢欲动。

交易商和分析师很久以前便已放弃试图通过分析该国的买进模式，来研判铜的“实际”需求状况。

那是因为进口到中国的铜，有太多只是存放在保税仓库，作为影子信贷市场中借款的担保品。

中国金融业者也不是唯一买进并持有铜的实体。

2009年的情况就是最好的例子，也是铜博士并不存在的最佳证据。

的确，当金融危机演变成制造业危机时，铜价刚好崩跌至每吨3,000美元。不过，坦白说，你并不需要铜博士来告诉你这件事。从铝到锌，所有的工业大宗商品，都在嚷嚷着同一件事。

但之后，铜价在2009年期间上演惊人的涨势。

为什么呢？很显然，铜价并未反映出全球制造业有类似拉撒路(Lazarus)般的复苏，其中部分制造业仍未回到危机前的水准。

铜价之所以反弹，主要推动力是中国在2008年底推出大规模的基础建设刺激计划。中国国家物资储备局大约在同时证实买进铜，则是一股特别的推动力。

在铜市，大家都知道，如果终极买家进场，价格只有往上一途。

近期铜价变化历史图表：link.reuters.com/kyd83w

**没有铜博士这回事**

那么本周铜价崩跌在告诉我们什么呢？

并不是说，世界经济像铜价上次触及这些水平时一样再次崩盘。

今年全球铜需求仍将增长，尽管会因中国经济趋缓而放慢步伐。ICSG预计，即便是中国，剔除融资抵押需求的实质工业需求也将增长5%左右，增幅几乎比其他地区都要高。

另外，国储局收储的积极性可能也会大增，从而支撑进口。

相反，这说明2015年全球供应将进一步加速增长，精炼铜市场很可能会在五年供应不足后首次出现供应过剩。

毕竟，这才是铜价多月来不断下滑的原因。

这也告诉我们，中国资金是铜市里新的主宰者。上周三盘初，这些资金联合发力打压，导致铜市剧挫，其他技术型基金全线跟进，使铜价跌破重要技术位。

正如其他大宗商品，铜价受到各种供需力量的综合作用，再加上库存周期的影响，会出现不理智的繁荣期，和同样不理智的萧条期。

市场是复杂且不可预期的，因此波动性也很大。它们不可能退化到单方面因素可以一手遮天。

如果铜博士没有告诉过你这个，那是因为他根本不存在。不好意思，跟你说了一件让你失望的事。(完)

(编译 蔡美珍/陈宗琦/戴素萍/王颖；审校 杜明霞/徐文焰/许娜/郑茵)

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