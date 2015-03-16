《HOME专栏》库存大增未能打破铜市多空对峙的僵局

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 张涛/蔡美珍/张明钧/李爽

路透伦敦3月13日 - 铜的可见库存正在大幅增加。

在上海期货交易所(SHFE)注册的铜库存本周再度大增，达到了241,616吨。自1月初以来，累计上升了13.6万吨，已接近2013年3月所及的纪录高位247,591吨。

实际上，如果剔除其中占少数的保税仓库库存，上海期货交易所的库存已经处于纪录高位。保税仓库库存于2011年引入，今年迄今为止没有什么变化。

在伦敦金属交易所(LME)注册的铜库存也在继续攀升。目前为333,575吨，回升到了2013年末以来的最高水准。

库存增加速度持续加快。铜的交易所总体库存，包括芝加哥商业交易所(CME)持有的库存在内，在三个月内增加了一倍，达到58.2万吨。

然而，铜价却没有随着交易所库存上升而下滑。

实际情况恰恰相反。继上海和伦敦市场1月双双遭到空头袭击之后，LME三个月期铜CMCU3已从每吨5,353美元的低点回升，站在了5,800美元上方。

更令人意外的是，库存大增未能完全打破伦敦市场的价差格局。指标现货-三个月价差CMCU0-3仍然保持逆价差，尽管现货升水在1月份从80多美元降到了23美元。

一家占优势的多仓持有者仍然在场，控制着相当于可用数量50-80%的库存及现货日交割合约。目前可用于交割的铜为276,775吨。

这种多空对峙的僵局似乎尚未结束。

其核心是对以下问题看法有分歧：库存增长究竟意味着什么，还会持续多久？

**库存劲增...**

今年铜库存上升情况，似乎非常吻合空头人士认为铜价将进一步走软的看法。

市场一直认为今年将是铜供应过剩的一年，主要是铜矿开采的一波小幅上升，开始带动精炼铜产量成长。

以中国精炼铜产量为例，今年头两个月便增加16%。中国统计数据有严重的可信度问题，但趋势方向还是比较可靠的指标，而且上升趋势正在加速。

铜市除了面临供应增多，需求面也同时走软，特别是在中国，其中建筑业这个铜产品的重要终端市场更是焦点。

换句话说，中国显性铜库存大增，正是这种环境下可以预期的局面。

加上中国今年1-2月铜进口活动持续低迷，因此，LME库存上升也是一个合乎逻辑的发展。

以这个角度来看，铜库存大增是因为市场供应过剩正在加剧。

**...有这么单纯吗？**

但金融市场很少会这么单纯。而牵涉到铜的时候，更是永远不会这么单纯。

这波库存上升，还有其他因素在起作用。

头一个是季节性因素，反映了年底假期因素对中国以外全球制造业活动及中国本身的双重影响。即使在过去几次供应短缺期，每年11月到3月铜库存上升也不算罕见。

今年季节性库存增加是受到买家行为所强化，特别是中国又是一大推手。

各界认为中国买家今年并未签署太多年度供应合约，对于给予生产商比现货升水更高的溢价有所迟疑。

目前在违反价格走低预期及中国新年过后订单能见度偏低的情况下，这造成了现货市场活动降温。

如果价格走势未如预期，及/或末端需求升温，迫使买家拉高现货采购，则买家这类的保守态度几乎笃定会成为价格翻多的因素。

**自然引力**

要量化当前补充库存行为最难的部分，在于那些原本市场统计数据看不到的金属进入了大众视线。

在LME的案例中，由于铜价仍顽固地呈现逆价差，因此仍会鼓励各界将铜库存运入LME的仓储点中，形成了一股自然引力，再加上部分仓储业者提供担保的诱因，更强化了这股拉力。

就中国本身而言，我们仍可以见到去年青岛港事件后的漫长后续效应。

各界后来对于利用铜做为担保品丧失兴趣，已然减少铜进入上海保税仓库的数量。不过中国多数工业部门也出现信贷条件普遍紧缩的情况。

许多规模较小的业者若非关门歇业，就是寻求与规模较大业者进行结盟，以做为重新开启取得信贷管道的方法。

由于库存融资贷款减少，就连制造业也是如此，因此有更多的金属流向地区性的交易所。

**多空对峙**

如果不存在供应过剩的情况，这类一次性因素本来不会造成今年年初以来这样的库存上升现象。

但这些因素几乎肯定夸大了过剩的程度。

因此铜仍处在多空拉锯状态，直接报价是如此，在价差收紧方面则更为敏感。

铜价后续走势让人困惑的同时，市场出现不少变化。

供应面不断出现意外情况，最近必和必拓就警告称，预计旗下澳洲Olympic Dam矿将减产多达70,000吨。

随着分析师们纷纷调整供应预估，原本预期的过剩供应也逐步减少。

废铜供应紧张，一如1月空头袭击造成价格波动之后总会出现的状况。

中国国家物资储备局(国储局)也在暗中伺机行动。国储局去年比较活跃，鉴于今年铜价看来更具吸引力，估计会再度积极参与市场。

但这很大程度上还要看最为矛盾也最不稳定的市场指标--交易所库存。

库存仍在上升，但会持续多久呢？(完)

(译文审校 艾茂林/郑茵/龚芳)

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