《HOME专栏》操控LME铜价差温和波动的幕后之手

图中为大金工业有限公司厂房中待冷却的铜管。 REUTERS/Yuya Shino

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 张涛/陈宗琦/王洋/高琦

路透伦敦8月10日 - 风暴，洪水，乾旱，罢工，抗议，断电。

最近几个月，这些因素都在撼动铜供应。分析师仔细分析生产数据，将实际冲击情况，与分析师预测值中的干扰误差空间作比对。

每个分析师的预测模型中都有容许供应干扰变数的空间，这个事实提醒我们，铜供应特别容易出现意外状况。

但是今年，对全球铜生产商来说挑战尤其严重。

但从铜价的最近表现却丝毫看不出来。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜今日上午触及每吨5,118美元的六年新低。

供应问题被需求问题盖过，中国需求状况尤其令人担忧。

甚至智利国家铜业公司(Codelco)中止在现货市场对中国出售精炼铜，也没有引起什么反响，足以说明市场供应过剩的程度之高。

毫无意外，黑箱基金正在抓住下跌趋势，本月在LME的铜仓位变成净空头，这是LME一年前开始发布交易商持仓报告以来首次。

但是，他们会不会正在走入陷阱？

因为，若要说整个铜供应链上存在一个潜在的紧张点，那就是LME市场。在这个市场中，超过半数的可用库存仍握在一家实体手上。

LME价差与可交易库存图表：

link.reuters.com/tub45w

基金经理持仓与明日/次日价差图表：

link.reuters.com/vub45w

**谁一直在控制那些铜？**

铜多头持仓者长期占据优势，俨然已成为LME仓位的固定特色。

根据今天的上周四收盘时持仓部位报告，有一个实体手中掌控了LME有效仓单吨数的50-80%，亦即16.6-26.5万吨左右。

可惜，LME不会透露大额持仓者的身分，但只要这批持仓仍在，对于究竟是谁拿了这些铜的种种臆测，一直是热门话题。

而且根据市场传言，此一持仓已经换手至少一次，很有可能两次。

外界认为，原始的铜多头已于1月的猛烈跌势中退出，将部位转给另一个投资者，可能是透过一个中间商转手。

最大重点倒还不是谁掌握了这些LME铜，而是LME仓储体系的铜为何还是这么少。

当然，与今年初相比，整体库存量是上升的。实际上，库存量增加了差不多一倍，不过1月初的177,025吨已是历史低档水准。

LME铜库存量目前354,125吨，各地仍然有铜金属少量陆续流入仓库，这是每年此时的正常模式，因北半球制造业活动在夏季假期放缓。

但库存仍远远低于2013年的水平，当年整体库存高点超过66万吨，遑论2002年LME库存接近100万吨的水准。

目前上海保税区的铜库存水位还高过LME仓储体系的库存。

**价差保持淡静...**

这部分归因于没有强力的刺激因素使过剩金属进入LME市场。

指标现货/三个月期货价差自5月中以来一直呈现正价差。

Tom-next价差，即LME体系内最短期的价差并且是衡量现期压力的最好指标，最近也一直平静。

上一次出现大幅逆价差还是在1月的动荡时期，当时多空双方都进行巨大的仓位调整，引爆了行情。

有一种强烈的感觉，就是当前的正价差环境至少在一定程度上是人为的。

直接价格似乎在告诉我们，铜市目前的供需情况与2009年全球金融危机以来一样糟糕。

但价差所显示的情形却不一样。

现货/三个月期货正价差最阔是是在6月15日创下的31美元。此后保持在5-25美元的相对窄幅区间，上周收报7.00美元。

这种价差显示市场并不紧张，不过也不宽松。

**...太安静了？**

与此同时，空头仓位正在积累。

LME覆盖截至8月3日一周的最新COTR报告显示，基金持有的净空头仓位合计达到5,249口，或131,225吨。

这是LME在2014年7月底引入该项报告以来，期铜最大的合计净空头仓位。

但这个数据仍可能低估了实际情况，因为一些基金的订单流可能本来属于场外交易，在执行前就被LME会员所扣除。

举例来讲，Marex Spectron发布了一份有关LME“投机性仓位”的独立评估报告，称截至7月30日，LME期铜净空仓为28,700口，相当于717,500吨。

计算方法或许不一样，但关键的重点却是如出一辙。

基金是净空头方，并且随着期铜延续跌势，他们还在继续增加空仓。

自7月第二周以来，并无明显的反制对抗举措，甚至在价差方面都看不到明显的反应。

LME的期货大额持仓报告(futures banding report)<0#LME-FBR>也没有对此情况发出任何警示。接下来的三大即期日期仅反映出相对小规模的空仓聚集，其中最大的一笔是针对9月期货，规模也仅相当于未平仓合约的10-20%。

然而，鉴于期铜价格几乎是一路下行，很难看到期铜如何能在某些阶段避免空头回补的发生。

而考虑到这个一直存在的实体控制着如此之多的交易所有效仓单数，一但空头回补发生，很难看到这种反应不会引起价差的波动。

但直到那天为止，占据统治地位的多头似乎乐于轻轻推动价差的扭转，以一种不对日渐增长的空头产生威胁的方式进行。

只要空头不会因此变得大意麻痹，那么就没有什么问题。（完）

(编译 张涛/王洋/陈宗琦/高琦 审校 蔡美珍/许娜/王洋)

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