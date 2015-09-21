《HOME专栏》提防圣诞节前后铜市空头幽灵袭击

撰稿 Andy Home 编译 张明钧/龚芳/王颖/李春喜

路透伦敦9月18日 - 铜市今年有个石破天惊的开局。

在1月13-14日短短两天内，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3暴跌超过11%，触及当时的六年低点每吨5,353.25美元。

这次空头突袭是由中国基金所发起，使得各界焦点转向之前印象模糊的机构实体，例如名号非常到位的上海混沌投资(集团)(Shanghai Chaos)。

事实上，这次空头重击之所以如此严重，有很大程度要归因于流动性黑洞问题。上海期货交易所的期铜合约当时跌停，伦敦交易时段的多数交易商还没打开系统时，已经遭到了冲击。

除此之外，多层次的卖出期权(看跌期权)造成跌势加速，因选择权空方试图在价格迅速下跌之际对其曝险进行对冲。

选择权是在LME期铜交易利基市场下的利基市场，很少有人能够及时注意到这些交易体系中的幽灵。

这让人不禁要问，铜市在年关到来时，是否会同样有个石破天惊的结尾。

因为第四季选择权未平仓合约、特别是12月未平仓合约，数量已经高过今年1月时水准。

**关键性的助跌力道**

1月铜价崩跌时，2-6月期间规模逾70万吨的看跌期权亦发挥助跌的效果。

这些期权的持有者在面临这类空头卖压时，就会感到庆幸持有这样的保险。反观这些期权的卖家，则必须对其曝险进行“delta避险”，进而导致卖压雪上加霜。

这就是期权运作的方式，继沉寂一段长时间后，在快速变动的市场当中一跃而为助涨助跌的工具。

未来三个月有许多看跌期权蛰伏于市场当中，规模总计约达133万吨，而12月更高达85.6万吨。

LME期铜未平仓合约图表：link.reuters.com/cup65w

这种情况本身并不罕见。在年底之际，LME交易的所有金属品种的未平仓期权合约的规模常常居高不下。

不寻常的是12月期铜的规模，尤其是三大整数关卡行权价的仓位。

12月行权价在5,000美元的未平仓合约目前为7,167口(179,175吨)。行权价为4,500美元的未平仓合约为7,388口(184,700吨)。尤有甚者，行权价为4,000美元的未平仓合约更高达10,899口(272,475吨)。

未平仓合约可能还有更多。

这符合LME交易的特质，尤其是期权交易，即交易所能见到的情况还只是冰山的一角。

在铜价下跌触发这些期权行使时，才会看到它们的规模究竟有多大。

**单边下跌？**

但并不是说价格必然在未来几周和几个月内跌至这些水准，也不是说每口期权合约都表达了预期的方向。

毋庸置疑，有些期权其实就是买家对铜价下档风险的投机。

但多数期权都起着保单的作用，既为生产商防范价格进一步下滑提供对冲工具，又可充当期货多仓持有者的安全网，以防再次崩盘。

我们知道，伦铜至少有一份期货多仓大单。伦敦金属交易所的持仓报告中每天都有这份合约，而且已经有整整一年了。目前，它占到LME所有可用铜库存的50-80%。

还有另外一份规模较小的，控制着可用库存量的30-40%。

像这种规模的头寸不用看跌期权来对冲下行风险的太少见了，风险也太高了。

你是否认为今年底铜价可能跌至每吨4,000美元，要看你是站在需求一方，还是供应一方。

如果你是前者，那么可能属于高盛阵营。由于看空中国需求，该行预计明年平均铜价将为4,725美元。

如果你是后者，那么可能属于花旗阵营。花旗在2015年9月15日发表了最新研究报告，题目为“铜：完全由供应主宰”，含义不言而喻。该行预计供应持续受限--包括不可预见的因素及价格相关因素，将使铜价在“2015年第四季时升至5,700美元上方。”

写这篇文章时铜价在每吨5,400美元左右，即多空双方认为可维持他们立场的水准。

显然，如果花旗是正确的，那些大量押注下跌的卖出期权部位仍将是处于休眠状态的幽灵。

但如果高盛是正确的，那么另一只靴子将落地，这些圣诞幽灵可能预示着未来走势动荡。(完)