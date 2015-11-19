《HOME专栏》中国基金重返铜市 我们是否应该担忧？

撰稿 Andy Home 编译 张涛/李爽/白云/陈宗琦/汪红英

路透伦敦11月18日 - 历史可能不会重复，但就铜市而言，确实存在很强的韵律。

回想1月时，伦敦金属交易所(LME)期铜两日之内就重挫逾11%，创下当时的近六年低点每吨5,339.50美元。

中国基金当时引领卖盘，其他地区与之有类似想法的投资者推波助澜，LME选择权仓位变化也成为下跌行情的加速器。

如今，中国投机客再度发威，周二铜价触及六年新低每吨4,590美元。

选择权再次充当向下拉动市场的角色。

但是，这次情况当然有不同之处。

流动性黑洞加剧了1月的跌势，当时上海期货交易所期铜合约跌停，迫使订单在伦敦凌晨时分流入LME市场。

这次的跌势更有序，但凶猛程度一点儿也不逊色，LME三个月期铜较11月4日所及高位5,220美元跌逾12%。

现在看来，中国空头1月突袭，预警了中国经济减速对工业金属领域的影响程度有多大。

那么当前中国铜市空头涌现，又是一个预警信号吗？

上海期交所铜价、成交量及未平仓合约图表：

tmsnrt.rs/1l5hvgZ

**再现空仓增加信号？**

上海期交所铜价下跌的同时，未平仓合约和成交量激增。

市场未平仓合约总规模尚未触及1月高位、也就是纪录高点，但11月其规模大增近33%。

过去几天成交量也大幅增长，目前接近1月暴跌以及7月大跌时触及的年内高位。

成交量上升、未平仓合约规模增加、价格下跌，这三种状况同时出现，通常意味着空头仓位增加。

看到上海混沌投资基金这个奇怪拗口的名字，所有头条写手都会怔一下，1月混沌基金曾大举做空铜价，但目前上海期交所的大型空仓持有者名单上暂时还没有它的身影。

不过，目前做空上海期交所2016年1月期铜的两大空头是海通期货和东海期货，两者在1月铜价暴跌中都起到举足轻重的影响。

这么看来，这些中国做空基金似乎再次对铜价近期前景持集体看空观点。

其他地方的投资者似乎在跟随他们的脚步。纽约商品期货交易所(COMEX)的基金公司空仓自本月初以来已大幅增加，目前达到19,398口，已经超过了1月空仓水平，但仍低于8月时的极端高位。

LME的交易商持仓报告显示，基金公司的仓位整体仍呈现净多仓，但目前市场普遍认识到，LME的报告骨子里就带有看多倾向。

关键点在于，LME的整体多仓自本月初以来已急剧减少，截至上周五降到了11,861口。

换句话说，中国基金走到哪儿，其他人都会很乐意跟随的。

LME 12月看跌期权仓位情况图表：tmsnrt.rs/1l5hUzP

**delta对冲策略的力量**

与此同时，伦敦市场的期权仓位部署情况开始变得跟1月一样了。

12月通常是LME期权合约流动性很高的月份，今年也不例外。

市场内有大量看跌期权仓位，一路下看至每吨3,000美元。以本月开盘价5,200美元为截止水平，与12月看跌期权有关的铜共计在85万吨左右。

铜价下挫使大约与31.8万吨铜相关的看跌期权变为“实值”期权，意味着期权卖方要对冲将不得不卖出这样数量的铜，增大了铜价的下行压力。

此外，市场还有大量的未平仓合约，行权价为4,500、4,400与4,000美元的合约数量分别有3,683、1,766与7,649口。

这些下档看跌期权并不全然是投机客押注，也可能是生产商套保计划、甚至是多仓持有者的对冲“安全网”的一部分。

但对卖方来说，看跌期权的来源并不是最重要的。而如果铜价跌得越多，他们就不得不进一步对冲卖出。这种风险管理操作在期权领域被称为“Delta中性套期保值”(delta hedging)。

随着12月期权的通知日12月2日临近，对于直接价格波动的敏感性也就越强。

况且，LME期权未平仓合约的官方数据，很可能只显现了冰山一角，场外交易的规模更加庞大。

实际上，这些看跌期权所代表的铜数量，一直都是空头磨刀霍霍的目标。

而且很明显，市场并不缺乏与期权相关的进一步看跌目标。

**又是一个预警信号吗？**

在今年年初，对于推动全球铜需求增长的中国到底发生了什么，多数分析师还摸不着头脑。

但中国对冲基金似乎已经认定，不管将发生什么，都不会是好事，他们已经用钱包投票。

他们显然是在故技重施，我们应该感到担心吗？尤其是考虑到，这次不仅仅只有期铜被挑出来做空，上海期交所的期锌和期铝未平仓合约也大幅增加，这对于期铝来说是很不寻常的。

在高盛公司看来，答案是我们应该感到担忧。

“在我们看来，这种情况是对中国‘旧经济’的当前和短期活动以及金属需求增长敲响了警钟，”高盛在一份研究报告中说(《金属为中国的“旧经济”敲响警钟，2015年11月17日》)。

“的确，在过去五年间，上海期交所未平仓合约增加和金属价格下跌一直都与中国‘旧经济’走软或即将走软有联系，”该行说。

这就讲得通了。毕竟，有谁能比中国投资者自己更能看清中国的需求前景呢？

除非，就像麦格理银行反驳的那样，包括中国投资者过去一直避开的铝在内的金属合约空仓大量增加或许暗示，还有其他事情在发生。

“这段时间在上海期交所增持空仓的很多机构都是为散户和机构客户服务的组织，”麦格理银行指出，并称随着“羊群效应的增强，参与的资金量当然会变少。”(《中国基金找到方向--又是下跌》2015年11月13日)。

其影响或许是，和之前几次中国基金做空相比，这次的价格波动将更大，持续时间也将更长。

毋庸置疑的是，会有大量资金押注金属价格会下跌，而且主要来自中国。

如果说1月的情况只是初步表明，中国投资者能对铜定价产生实实在在的影响，那么当前的价格动向就是在证明，1月的情况并不是一次性的偶发事件。(完)