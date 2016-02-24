《HOME专栏》有多余的铜吗？拜托送到中国

(本文作者Andy Home为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦2月23日 - 致全球铜产商。若您有任何多余的铜，而且现在还没运至中国，请送往中国。

中国目前吸纳铜的的速度，甚至超越过去大肆投资基础设施的极盛时期。

那么很显然，那些形容中国制造业凋零的说法可能有点夸大其词了。

但同样无庸置疑的是，中国目前是在展开一波大规模的铜收储。

最明显的迹象是上海期货交易所指定仓库的库存大增，目前库存水位已稳稳高于伦敦金属交易所(LME)全球仓库网的库存量。

上海期交所的铜库存刚触及历史高位。LME铜库存则处于一年低点，而且还在下跌。

如此巨大的库存重配置，或许大致上不会影响铜价，但以市场结构来说，当前的趋势将会产生走向非常分化的结果。

**进口增加...**

1月精炼铜进口或许较12月下滑，但需指出当月42.3万吨的进口量是纪录最高值。若按年比较，1月净进口31.5万吨，同比增幅高达近16%。

此外，1月的净进口量远高于2009年的月均25.6万吨、2010年的月均23.9万吨，以及2011年的22.3万吨，要知道在2009-2011这三年里中国建筑活动极为活跃，因中国政府试图抵消全球金融危机的影响。

诚然，中国农历新年因素可能令数据有些扭曲，但进口超级强劲的趋势已经持续了几个月。去年368万吨的进口量也创下了纪录高位。

与此同时，铜精矿进口增速也非常快。

铜精矿的月进口量首次超过100万吨(毛重)是在2013年9月，但此后直到去年以前，这种情况很少出现。

2016年1月进口铜精矿117万吨，是连续第六个月进口量超百万吨。

其他情况保持不变的话，铜精矿进口增长将导致精炼铜进口需求下降。然而，其他情况并没有保持不变。

**...库存增长...**

对于为何进口继续飙升一个很简单的解释就是，一段时间以来套利活动仍基本对进口保持利好。

但究竟有哪些驱动因素使得套利空间敞开，刺激中国进口热情不减呢？

随着中国房地产泡沫的逐渐破灭，加之整体制造业已从此前的白热化状态降温，国内铜消费量可能已丧失较多增长动能，但动能未减。

此外，中国冶炼厂对于低价的反应，包括减产、降低商业销售、低价售予国家物资储备局等，可能已造成市售铜的暂时性短缺。

但很明显，中国进口的铜大多都堆入库存。

1月初以来，上海期交所铜库存已增长近10万吨，目前在276,904吨左右的纪录高位。

另外还有大约40万吨铜存放在上海保税仓库区，即所谓统计阴影区。

而且或许还有更多的铜隐匿在更大的大陆仓库统计阴影区。

而这还尚未计入神秘的国家物资储备局的持有量，以中国的铜库存来说，这块的数量是统计阴影区的真正核心。

从部分层面来说，这类库存的建立是对低价的正常反应。中国仍是铜的净消费者，跟所有买家一样，价格低迷会激励他们囤积库存。

另一项额外激励可能来自对人民币进一步贬值的预期，这将使得美元计价的金属更加昂贵。

如果预期客户的需求将崩溃，当然就不会有囤积库存的理由。

若那些与中国制造业动能相关的数据显现正面迹象，中国的市场人士就会有信心认定情势只会越来越好，或者至少不会明显恶化。

全球交易所铜库存图表：tmsnrt.rs/1WGa8t2

**LME情况迥异**

上海期交所库存量超越LME并非头一遭，不过上回是在2005年，恰好是个持续低库存的年份，当年的LME库存跌破3万吨水平。

而且当时LME与上期所的库存差距从来不超过两、三千吨。

现在，上期所库存超过LME库存7万吨，而这还只是基于总体库存水平计算得出的。

若扣除将被实货提取的金属数量，LME实际可用的库存其实远低于20.37万吨的总量。

在昨天又有7,750吨新的净取消仓单之后，LME可交易库存(Open tonnage)仅剩16.23万吨。

整体库存及可交易库存自今年初以来便呈下滑趋势，与中国形势成强烈反比。

上海与LME库存趋势分道扬镳，过去也曾发生过，但从来没有这么严重。

虽然这本身对铜价可能没有太大意义，但就个别价差结构而言确有明显影响。

上海期货交易所期铜目前呈现正价差。LME目前则是呈现逆价差，现货价格高过远月价格。

LME逆价差的情形当下看起来相当温和。以周一官方收盘价来看，指标现货与三个月期铜间价差CMCU0-3目前为温和逆价差每吨3.50美元。

这可能是因为市场上没有一个交易方的持仓具有主导地位，尽管好一段时间以来LME的市场仓位报告中某机构的名号时而浮现，时而消失。

然而证诸历史，LME可交易库存正接近价差可能会进入动荡状态的水准，特别是若有庞大的空单将要展期时，鉴于近期的价格变动，似乎无法排除此一可能性。

若逆价差情形加剧，则可能会打乱铜流入中国的步调，但在这情形实现之前，超额的金属仍将前往首要的避难所。

全球各交易所铜库存图表：tmsnrt.rs/1WGa8t2

(完)