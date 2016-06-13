《HOME专栏》伦敦期铜市场挨过最煎熬的日子

图中为必和必拓在澳洲南部一家矿厂内的精炼铜板，摄于2016年5月24日。 REUTERS/Sonali Paul

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦6月10日 - 对期铜多头来说，这是很煎熬的一周。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜挫跌近250美元至每吨4,498美元，来到2月以来最低位。

期铜如今挑战失宠的期铅，看谁才是今年迄今表现最糟的基本金属。

这并非是源自宏观经济不利因素。举例来说，期锌周四刷新一年高位，站上每吨2,100美元。

这反而是跟LME铜库存激增有关，在本周的前四天LME仓储系统的铜库存达到65,550吨。

周四时LME金属库存变化显示，铜最新库存创下四个月高位213,225吨。

乍看之下，这可能只不过是近来全球库存从过度饱和的中国向逐渐减少的LME市场移转的过程有所加速罢了。

但流入的时间和规模表明这不只是基本面问题而已。

市场的两大势力在争夺伦敦期铜价差控制权，本周的事件完全可以说明这一切。

**主要趋势**

本周流入的铜主要集中在LME的四个仓储地点：新加坡(39,650吨)、台湾(3,850吨)、以及韩国釜山(11,450吨)和光阳(6,800吨)。

自4月初以来，这四个地点就不时地有铜运抵，基本上与中国今年前几个月出口情况相符。

中国4月铜出口触及近两年高点32,400吨，1-4月累计出口达到75,500吨。当本月稍晚公布完整的贸易数据时，才能知道5月出口了多少。

普遍看法是，鉴于中国港口保税区库存高企和实货市场升水疲弱，出口将保持强劲。

在LME现货升水和LME仓库运营商激励措施的吸引下，少数获准不需缴纳出口税就可以出口铜的中国炼厂，也许已经在大量出口。

但是，当大量金属在有限的时间内抵达LME库存的时候，就表明这种金属实物不会是一天前才到达港口。

更可能的情况是，在放入LME仓单之前，这些金属实际上已经在场外仓储之中，或者已在逐渐累积。上了仓单，才会“显示”在LME的库存报告上。

例如，在周二的库存报告中，新加坡有18,350吨进入注册仓单。自铜于4月初开始流入以来，前一个最高单日流入量只有4,800吨。

所有证据都显示，本周的“运抵”行动是协调进行的，是为了对市场造成最大影响。

LME铜价差及库存变化图表：tmsnrt.rs/1POjVyN

**打破逆价差**

要了解为何有人想要把大量铜金属倒入LME，只需要看看LME的仓位报告就成。

上周铜市出现一个符合LME定义的主导性多头仓位。

扣掉准备实货出仓的铜金属，这个仓位持有者控制了LME所有可交易库存的50-80%，而且又以现货部位强化。

这个主导性多仓每日展期，由于空仓也展期，因而被迫付出逆价差的价格。

现货与三个月期铜的逆价差前一周曾扩大至每吨27.75美元，因多头施压令LME期铜近月合约结构更加趋紧。

然后，似乎有人不打算再付出展期价格，决定以实货金属为仓位交割。

而且他们的作法是要产生最大程度影响。结果似乎奏效了。

逆价差已经消失。到周四收盘时，现货-三个月期铜之间的正价差为每吨15美元。

这个涟漪效应沿着合约曲线扩散，LME经纪商Marex Spectron指出，在周四当天，7月至12月的价差走软10-35美元。

反映截至周三收盘的最新仓位报告显示，主导性多头仓位仍持有50-80%库存，但没有相同程度的现货部位。

这场战争或许还未结束，但谁赢了这场LME铜价差战役，已经很明显。

**更多铜入仓？**

今早的LME库存报告显示，完全没有铜抵达仓库，意味着本周的大量涌入情形如今已经消退。

但后续是否会有更多铜进入LME仓储？

有可能恢复先前的零星流入状况，只要中国炼厂偏好LME程度胜过国内市场。

然而与库存流出相左的是，进口持续强劲流入。

今年前四个月精炼铜进口总计达145万吨，同比增长27%。

5月初步数据显示，进口步调可能放缓，但仍高于一年前水准。

值得注意的是，中国每个月吸收的铜数量仍高过整个LME库存。

中国的胃纳令人吃惊，因当地使用量增速在下滑，且国内精炼铜产出在增加。

然而事实是，每一吨流入中国的铜都不是以LME仓储为目的地。

尽管如此，如果说本周的情况说明了什么的话，那就是还有很多金属铜随时可供LME交割。

交割数量是否会像刚刚见到的这么大，将取决于本周LME价差交战双方是否会在未来数周内再度开战。(完)