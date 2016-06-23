《HOME专栏》铜出口飙升 是中国消化不良还是LME胃口大开？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦6月23日 - 中国5月份出口85,000吨精炼铜，为纪录第二高月出口量，仅次于2012年5月份的102,000吨。

中国为全球最大的铜消费国，铜市愈发习惯于追踪中国的铜进口情况，但是现在不得不担忧中国有更多铜正在出口的路上。

尤其是6月初，有大量铜涌入伦敦金属交易所(LME)的亚洲仓储库，比如新加坡和韩国等。

这种担忧可以理解。

鉴于有越来越多的证据表明，中国的制造业需求步履蹒跚，而上半年的铜进口却表现强劲，不免令人惊讶。

随着国内产量也在强劲增长，5月产量同比大增7%，而且夏季制造业淡季很快到来，很容易让人认为，5月的出口飙升是对中国市场饱和的警示信号。

但5月份铜流动极为异常的表现，可能不光说明中国的情况，同时也反映了伦敦铜市的状况。

图表：2015年中国精炼铜出口统计(按目的地) tmsnrt.rs/28N70th

图表：2016年中国精炼铜出口统计(按目的地) tmsnrt.rs/28N74td

**铜出口**

中国数年来都是精铜净进口，即便与进口不可同日而语，这一点很容易被遗忘。

虽然中国对精铜出口征收15%的出口关税，但一些大型铜生产商则享有增值税出口退税。

中国去年总计出口211,600吨，三大出口目的地分别为：台湾(72,100吨)，马来西亚(38,400吨)以及越南(24,500吨)。

今年头四个月铜出口实际上是下降的，比上年同期下降了7%，降幅为稍低于6,000吨。

出口加速看似总是可能的。

今年第一季上海期交所现有铜库存，以及中国保税仓库的隐性库存均大幅增加。

今年4月初保税仓库铜较LME现货升水一度跌破每吨50美元，这还赶不上一些LME仓库运营商给出的优惠。

对那些享受出口退税的铜企来说，出口铜似乎再简单不过。

中国铜出口与运抵LME系统的铜对比图表：tmsnrt.rs/28NiOjl

**流入情况异常**

不过，本月稍早运抵LME系统的铜规模反映出的不仅仅是中国“正常”出口的水平。

在(6月3日、6日、7日和8日)四天里，注册仓单总计达65,550吨铜，明显带有一方协调交割的痕迹。

当时的背景是，LME价差收紧，一个占据主导的仓位持有者拥有的累计库存和现货仓位占LME可用库存的逾90%。

当周周末时，仓位已经减少，现货较三个月期货升水消失殆尽。6月10日收盘时跨月价差CMCU0-3从5月底的逆价差每吨27美元，转为正价差每吨14美元。

交割集中在新加坡，这里的LME仓库收到了39,650吨铜，但韩国仓库(18,250吨)和台湾高雄仓库(3,850吨)也出现大量注册仓单活动。

有趣的是，过去数月，新加坡仓库反映出中国铜出口与抵达LME系统的铜最接近。这些情况似乎暗示，本月稍早注册的大量铜至少有一部分来自于中国港口的保税仓库。

中国海关有一个做法很奇怪，就是进入和提出保税仓库的铜会被计为“进口”和“出口”，即便在这些铜进入内地前是不必交进口税的。

也就是说，现有证据都表明，针对LME空仓进行交割的铜流动，导致中国“正常的”铜出口明显加快。

**以后会怎样？**

所以，市场担心中国出口可能增加、并导致计入LME仓单的交割量加大，到底是不是杞人忧天呢？

在LME圈子中有不少传言称，导致本月稍早LME入库量激增的推动力量，可能还会有所动作。

目前LME价差更较为宽松则帮助解除了所有空仓持有者的压力。LME铜现货与三个月期货正价差周二为11.25美元。

除此之外，只要这个套利策略是正确的，那么“正常的”出口流动预计还将持续下去。

但从另一个角度来说，中国的直接铜进口量仍居高不下，而且有迹象显示，该国国内市场已开始消耗以前过剩的供应。

虽然市场所有注意力都放在上个月的铜出口强劲方面，但中国的铜进口量也同样不低。

数字不言自明。

中国今年以来进口了177万吨精炼铜，较上年同期增长34.8万吨，增幅为24%。

尽管5月出口较高，今年以来的净进口量仍达到161万吨，亦增加了29.3万吨，增幅为22%。

不过，上海期交所库存目前再度下滑。继今年第一季增加20万吨之后，已完税库存在第二季度下降了几乎同样的数量。

虽然LME近月合约已转为正价差，但上海期交所近月合约的正价差正在收窄，甚至还出现了小幅的逆价差。

据LME经纪商Triland Metals的数据，上海保税区的现货铜升水已回升至每吨50美元上方。

所有这些都暗示，库存从饱和的中国市场向匮乏的伦敦市场的再平衡过程或许已经结束。

不过，LME价差仍然是不确定因素。多空双方的搏击已经结束？还是说价差扩大仅仅暗示双方暂时停火？

这个因素对中国出口的影响，或许可以说和中国铜市状况一样大。(完)