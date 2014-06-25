《HOME专栏》青岛港融资丑闻爆发三周，铜库存按兵不动或预示虚惊一场

**回到逆价差？**

再看看伦敦市场，对于这些金属是否会进入LME系统，外界仍非常谨慎。现货和三个月期货目前的逆价差(现货溢价)略高于30美元，与5月底时的水平差距仍很大。

但由于交易所库存仍稳步减少，该价差不乏结构性压力。LME每日仓位报告显示， 有一家投资者持有相当于可交收仓单50-80%的现货和仓单仓位，而“明日-次日”价差，这一市场交割日系统中期限最短的价差最近几天一直在正逆价差之间来回摆动。<0#LME-WHC>CMCUT-0

实际上，我们已经回到青岛港口事件爆发之前的情形。很多个月来，库存减少和价差压力已经是伦敦铜市场的两大主题。

这是5月份逆价差骤然大增并且现在又开始扩大的原因。直到金属可以受到激励进入LME仓单，不然这两个趋势将依然存在。

青岛港口融资丑闻似乎将影响市场，但鉴于最近三周抵达LME仓库的金属不多，中国保税区仓库金属流入导致LME库存重新增加的机会越来越低。

看起来抵押融资贸易和LME铜合约的业务照常。LME仍在努力吸引来自中国保税区的金属。(完)