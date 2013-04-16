《Home专栏》铜矿供应看似过剩 但或面临意外因素考验

(本文作者为路透专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 张若琪/许娜/梁睿雪/石冠兰

路透伦敦4月15日 - 上周在智利召开的CESCO铜业大会，为何与会的中国代表那么少？

纯粹是因为今年稍晚还有另一场会议在中国本身召开吗？那将是CESCO首次涉足全球去年最大铜矿买家的国度。

还是从某种角度来说，那象征了全球铜市场分配情况的转变，市场显然从供应不足急速转为过剩？

毕竟交易所铜库存现又回到2003年所见的水准，而且另外还有大量库存储放在上海保税仓库区域。

买家再也不需追着市场求供应；而或许中国买家只是认为，今年稍晚市场就会来到中国寻求买家。

**未来供应压力**

上周买家集体缺席圣地亚哥的会议意味，会议焦点比平常更为侧重供应的问题。

且基于会议地点，特别是关于智利供应的问题。

问题很多，而且我们讨论的还不只是CESCO会议期间的那场24小时罢工。

今年是智利大选年，工会要设法确保大家都不会漠视劳工动荡的重要性。

但智利的问题比这要深切得多，尤其是构成智利铜矿生产骨干的一些老旧矿井更是如此。

根据CRU的简报，智利采矿行业的成本上扬迅猛，过去五年来的涨幅已是全球均值30%的两倍。

取得新项目许可更是一场梦魇。麦格理银行研究人员从会议时得知，Antofagasta (ANTO.L)的Antucoya新矿在上线前，需从12个不同的政府单位取得240张许可。

输电基础建设也是一颗定时炸弹。电力成本已然偏高，而欠缺电力扩容计划表示，即便新采矿项目可以启动，也可能没有电力可以让项目运转。

这些都是智利采购业和其未来竞争力面对的问题。

鉴于智利在全球铜矿供应所处的重要地位，这些问题也可能是未来铜价的引爆点。

只是现在还未发生。

目前，中国的买兴不旺。

库存很高，根据今晨的报告，伦敦金属交易所(LME)铜库存又增加了17,525吨。

且价格又遭遇挫败，LME三个月期铜周一盘中触及每吨7,085美元，为2011年第四季以来最低。

**遭遇供应冲击**

几乎不可避免的是，这次铜遭遇完全意外的供给冲击。

就在CESCO会议与会代表心情低落地前往机场准备回程之际，力拓(RIO.L)宣布旗下位于美国犹他州的Bingham Canyon矿发生大规模塌方。

Bingham Canyon矿产出规模庞大，去年生产了163,000吨铜精矿，是力拓旗下Kennecott公司矿业、熔炉、炼厂一贯产线的一部份。

但是，需要指出的是，2012年对该矿来说是一个特别的生产年，因为矿石等级较低。该矿在2011年前的年度经常性产出为逾20万吨铜。在评估今年可能受塌方事件冲击程度时，这个数据更加有用。

而这肯定将产生影响。

犹他州大学地震站测定此次塌方为2.4级，尽管先前已有够多的警讯显示将会出事，促使力拓采取调节行动，但塌方情况比人们所担心的要糟糕得多。

该公司目前甚至未获准派遣专家至矿场进行受损评估。

矿场长时间关闭、至少是部分关闭看来将在所难免。

大多数分析师认为，Kennecott有利用存储的原材料继续生产精炼铜的余地，但这样也坚持不了太长时间。

**已知的未知**

鉴于Bingham Canyon事故的严重程度，市场价格未见反应可能令人意外。

但这里有两个考量点。

首先，按照这个事故频发的市场标准来看，近来全球铜矿生产一直表现得相当顺畅。

到现在为止，没什么分析师启用了他们的“生产受扰限额”(production disruption allowance)。这个限额专用于铜市 当中，意在将矿的实际表现与预估表现进行对比较正。

因此就拿瑞银分析师来说，他们估算Bingham Canyon产量料将减少17.1万吨。但他们并指出还有44.2万吨潜在干扰限额，只有限额用尽才会对其2013年产出过剩13.9万吨的预估造成威胁。

麦格理银行今年干扰限额设定为80万吨，其观点是“我们预期市场能够应付这部份产出短少。”

换句话说，Bingham Canyon经历的这一类事情就是“已知的未知”，每个人在计算今年供需的时候已经将其考虑在内了。

**测试是否真的过剩**

第二，那些不算少的铜库存可不是个小问题。

高库存意味着供应面事件的市场影响力降低。

但那些LME的高库存在起误导作用。

这并非前次铜价下跌周期时的重现，因为LME库存系统在这期间发生了很大变化。

之所有这么多的金属进入LME仓库系统，是因为受保管人激励所拉动，目前每吨在100美元之上。

入库是为了最大化仓库租赁和现货升水。两大动因的存在，意味着将金属移出LME系统要远比之前的周期难度大。

印度Tuticorin炼厂被迫停工，令人质疑有多少可以支用的铜来抚平各地区金属流动不均的现象。

这些疑问还可能因为Kennecott铜矿运营状况的潜在冲击而放大。

因此，尽管全球市场可能的确能够“应对”由Bingham Canyon矿塌方而导致的产出损失，但这样的过剩市况真否真的有足够的多余部分可供用于调整还有待观察。

哦，对了，还有一件事。

各方的生产受扰限额都大大减少了。只要没有更多的铜供应意外因素就没问题了，对吗？(完)

(译文审校 高琦/张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。