《HOME专栏》失去多时的需求驱动因素回归

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home； 编译 丁琦/张若琪/梁睿雪

路透伦敦3月20日 - 过去几天来，工业金属受到了一波冲击。

伦敦金属交易所(LME)期铜周二跌至近七个月低位7,486.25美元。铜被视为制造业需求形势的风向标。

两大令人不安的因素令人气受创。

塞浦路斯问题令欧元区危机重燃，不过之前欧债危机是否真的走远了？也值得商榷。

中国再出楼市调控措施，决策者针对楼市投机和不断上涨的房价再度出台多管齐下的措施。

过去几个月铜市是否只是在长时间消费高涨后出现了一阵小歇，也存在争议。

宏观“避险情绪”重燃，加之对此前作为工业金属需求最强驱动力之一的微观威胁重现，令依然低迷的市场愈发承压。

但还有第三大重现的因素未曾引发太多关注--美国房屋建筑业，该领域在此前的市场滑坡阶段曾提供正面的对冲。

**起死回生**

尽管现在难以想象，但曾几何时，美国房屋开工数据的公布日也是铜市重点关注的日子，该数据受关注的程度不亚于中国进口初步数据。

但那时美国的年新屋开工量超过200万。

根据Copper Development Association(CDA)对独栋房屋的平均统计，每套新屋的建造意味着440磅的铜需求。

CDA数据显示，建筑用途占美国铜使用总量的46%，住宅建设又占到建筑用途总量的三分之二左右。

也就是说，美国新屋建造业一旦崩溃，对美国铜需求的影响会非常大。

房屋开工从2006年的每年逾200万套大幅下滑至2009年初的仅50万套。

美国房屋开工相关图表，请点击

(link.reuters.com/gyh24t)

也因此，此后铜市就不怎么关注房市了。

然而现在美国房屋建筑在无人特别关注之下，正明显地重整旗鼓。

美国2月房屋开工增加0.8%，年率为91.7万户。

而房屋建筑业重要的领先指标--建筑许可，2月跳增4.6%至94.6万户，为2008年以来最高水准。

但较之上个十年的中期，仍有段很大差距。

但巴克莱资本等券商的分析师预计这股正面动能将继续下去，并预测2013年房屋开工年率平均将为100万户，2014年为120万户。

**需求的推手**

美国房屋建筑业复苏，对于和营建密切相关金属的全国需求有重要意义。

铜显然是受惠者。

锌更是如此。根据巴克莱资本(2013年2月1日的“美国房市复苏对基本金属的意义”)，建筑需求占美国精炼锌需求的50%左右。

对利润受到挤压的产铝企业而言，可惜的是铝与建筑的关联度不高，据估算建筑需求只占美国精炼铝需求的14%。

巴克莱资本做过一项有意思的假设分析。分析是基于2007-2008年间的数据，那是上一次房屋开工年化水平达到100万户。

当时全国铜需求每年约200万吨，锌为100万吨。

巴克莱承认这些历史数据要高于当前的需求预估，这么看来，2013年“美国楼市愈发可能成为需求超出预估的重要因素”。

**铜成赢家？**

锌可能是与美国建筑行业关系最紧密的金属，但这个市场一直以来处于结构性的供应过剩。

这将抑制住宅建设增速持续加快能带给锌市的影响力。

巴克莱资本预期，基于上述2007-2008年的数据，锌需求的意外惊喜最多只是今年供应过剩的规模会小些。

但铜则不然，这是一个更均衡的市场。

现在可能看不出这一点，因为每天都有大量铜涌入伦敦金属交易所(LME)仓库中。

但LME库存的迅速增加，更像是分布问题，而不是供过于求的规模。

引人关注的是，纽约商品期货交易所(COMEX)仓储系统的铜库存过去几个月几乎没有上升。COMEX仓储系统较反映的是美国，而非国际市场的平衡状况。

去年10月至今年1月COMEX库存暴增21,777吨，但2月和3月迄今共仅小增1,221吨。

相形之下，LME库存过去六周增逾171,000吨，表明数家交易商-仓储业者的激励措施带来的吸磁效应。

巴克莱资本预估2013年全球市场将过剩128,000吨，其并警告称，如果美国房屋建筑年率真的回升到100万户以上，就足以将供应过剩转化为供应缺口。

我们还没到那个阶段，但如果房市当前如浴火凤凰般重生的势头延续下去，可能会让受到欧元区和中国疑虑重压的市场感到意外。

等金属分析师再度开始期待每月新屋开工数据的出炉时，你就知道时间到了。(完)

(译文审校 王洋/李婷仪/隋芬/侯向明)

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