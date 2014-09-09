家得宝证实付款安全系统遭入侵 资料遭窃规模庞大

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透芝加哥9月9日 - 家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot)周一证实，该公司的付款安全系统已遭到入侵，分析师警告称其资料遭窃的程度可能与去年Target Corp(TGT.N)发生大规模资料盗窃的程度相仿。
家得宝表示，遭窃资料可能影响到在美国及加拿大店内消费的客户，但没有证据显示网路客户受到影响，也未显示借记帐户个人辨识密码(PIN)遭窃。
“我们必须警告客户，目前已经有足够的证据证实我们系统的确遭到入侵。”董事长暨执行长Frank Blake在一份声明中表示，“需重点强调的是，客户无需为帐户遭盗用而发生的款项负责。”
首先披露家得宝系统遭入侵的是网路安全公司KrebsOnSecurity，而这已经是接近一周前的事。KrebsOnSecurity指出，这个问题可以追溯至4月，且美国家得宝的2,200家店面均受到影响。
目前尚不知有多少消费者受到影响。不过负责运营该网路安全公司的Brian Krebs上周表示，这次可能比去年Target资料遭窃的规模还大，当时因黑客入侵导致至少4,000万笔信用卡会员资料，以及7,000万笔其他消费者资料外泄。
Krebs周一报导，对家得宝系统发起一连串攻击的软件与去年入侵Target的恶意软件一样。
Target已从2013年第四季起，斥资1.46亿美元解决资料外泄的相关问题。这些花费大多数用在与资料外泄相关官司的和解，主要是信用卡网络案件。
家得宝表示，上周二开始调查资料遭窃事件，不过调查范围将从4月的资料开始展开。(完)
(编译 张明钧/陈宗琦；审校 高琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透巴库4月26日 - 沙特能源部长法力赫周三称，计划“未来两周内”与俄罗斯能源部长诺瓦克会面，讨论石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议。
路透雅典4月26日 - 欧盟执委会主席容克敦促欧元区国家下月为希腊草拟更多债务减免措施，称希腊的经济改革取得“巨大进展”，但目前需要帮助。