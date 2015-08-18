美股业绩：家得宝季度营收超预期，得益于美国楼市复苏

路透8月18日 - 全球最大的家装用品零售商--家得宝(Home Depot) 周二公布的季度营收优于预期，得益于美国楼市改善，公司并调高全年获利和营收预估。

家得宝股价早盘上涨3.3%至123.60美元的纪录高位，终场收高2.6%。公司股价今年以来上涨17%，跑赢大盘。

截止8月2日当季，家得宝净利升至22.3亿美元，合每股盈余(EPS)1.73美元。扣除特殊项目的EPS为1.71美元，符合市场预期。

去年黑客窃取了该店5,600万张客户支付卡的信息，家得宝本季度为此计入1.53亿美元开支。

家得宝季度净营收增长4.3%至248.3亿美元，超过汤森路透I/B/E/S统计的分析师预估值246.9亿美元。

研究公司Consensus Metrix的数据显示，家得宝同店销售上升4.2%，亦超过分析师预估。美国同店销售增长速度更快。

家得宝将截至1月的全年EPS预估调高至5.31-5.36美元，此前预估为5.24-5.27美元。最新预估反映了家得宝今年规模预计为70亿美元的股票回购。

家得宝称，目前预计营收将增长5.2-6.0%，高于此前预估的4.2-4.8%，上调的部分原因是上个月其收购了供应商Interline Brands。(完) (翻译 张荻； 审校 白云)