《HOME专栏》嘉能可及业界纷纷减产 反咬锌市空军

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦11月20日 - 伦敦期锌价格周四触及六年新低每吨1,497.50美元。

上月嘉能可(GLEN.L)宣布减产50万吨之后，市场一片欢欣雀跃，如今这种热情似乎已消失殆尽。

但这些减产决定都经过仔细斟酌，以使对供应链的影响最大化。从周五中国锌冶炼商大幅减产声明来看，他们都开始感受到影响。

这让锌市许多空头措手不及。伦敦金属交易所(LME)三个月期锌CMZN3当日一度升至每吨1,602美元。

与铜一样，锌也一直承受着中国空方袭击的压力。上海期货交易所成交量和未平仓合约不断激增，即便价格跌跌不休。

其他投资资金也顺势而行。LME经纪商Marex Spectron估计，LME期锌投机空仓累计占未平仓合约的38%左右。这是2012年6月以来最高比例，相比其他金属，基金更看空锌。

颇具讽刺意味的是，“空军”袭击锌市之际，正值原材料市场终于显现一些明显的紧俏信号。市场紧俏显然开始让中国冶炼商感到担忧。

近几年，对锌市多头来说这种情况有点像传说中的圣杯，大家对此一直议论纷纷，但又总是让人难以捉摸。

这种局面一直持续到现在。

**锌市空方势力**

(沪锌价格、未平仓合约及成交量图表：

tmsnrt.rs/1NGDNN9)

工业金属交易当前最显着的特色之一，就是上海期货交易所空仓增加。铜是这样，铝是这样，锌也是这样。

近几周来，上海期货交易所期锌未平仓合约及交易量激增，目前来到2014年末以来最高。鉴于同期锌价一直在跌，显示空头仓位大量增加。

沪市究竟出现什么状况，令人费解。是今年初大行其道的作多股票/作空金属交易卷土重来吗？若是如此，则其规模较以往更大且更为大胆。

还是说，只是外界集体看衰未来一段时间中国金属市场的展望，而其中又以锌最难以招架进一步的放缓？

的确，在西安举行的中国国际铅锌年会气氛显然阴沉悲观，各代表对于精炼金属和精矿双双需求低迷且库存高企，都感到苦恼。

毫无疑问，中国和全球各地精炼锌库存都相当高。就说新奥尔良吧，其LME锌库存绕圈回流仍在继续。

LME仓库8月和9月有近24万吨锌入库。本月迄今则有近6.3万吨已注销仓单，等待提货出库。

推论结果是，在这种结合价差和存储套利、可见的金属洗牌背后，于市场外暗处堆积了规模更巨大的库存。

至于精矿方面，指标加工精炼费用四年上升，暗示连续四年供应有剩，让炼厂，尤其是中国炼厂受惠。

**市场收紧？**

但现在这个等式的后半部分正在发生变化。

据Wood Mackenzie锌研究主管Chris Parker说，“2015年11月中国进口精矿现货加工费降至每吨185-190美元。”根据中国主要港口的交付情况，Wood Mackenzie给出的本月加工费参考价为190美元。

“这笔2015年5月-6月的峰值210美元下降了20美元，而且是2014年9月触及185美元以来的最低价位，”Parker指出。

通过比较，今年指标价格定在每吨245美元。

加工费下降显示，锌金属的获得难度上升，而且明年指标价格面临下行压力。

鉴于今年两大矿场--澳洲的Century和爱尔兰的Lisheen关闭，这种可能一直存在。

在这样的背景下，嘉能可宣布减产则成为催化剂。

此外，还可能会出现更多减产。

与很多其他金属生产商一样，比利时锌生产商Nyrstar(NYR.BR)正努力增强快速恶化的资产负债表。

虽然Nyrstar金属加工部门的利润率仍为正值，但矿产业务第三季未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为亏损2,200万欧元，今年前九个月为亏损1,900万欧元。

该公司可能采取各种措施，包括“额外停工、资产处置和全面退出矿产业务。”

Nyrstar已经关闭旗下两个矿场--位于加拿大的Myra Falls和墨西哥的Campo Morado，而且正积极考虑“若当前大宗商品价格低迷的情况持续”，可能关闭40万吨的精矿产能，其中含有大约20万吨的金属。

**冶炼利润受挤压**

矿山生产减少的不断累积以及产出还会进一步下降的前景，开始令中国的锌冶炼厂感到不安，总体计算他们是全球最大的原材料买家。

面对加工费、锌价以及副产品价格的不断下滑，中国部分大型炼厂已表达出将在明年总计减产50万吨的意向。

至于是否付诸行动尚有待验证，但此消息的重要性在于，它反映出冶炼利润受到挤压。而如果收入来源的重要组成部分--加工费持续下滑，利润受挤压的情况只会变得更加严重。

简而言之，近几年正是这种情景激发了多头的热情。只不过这种热情屡受打击，比如：Century等矿场在预计寿命到期后还能维持生产，原本消失不见的大规模金属又在新奥尔良现身等。

而现在这种情景真实发生了，就在中国及全球其它地区的大批空头集中火力对准锌价的节骨眼上。

诚然，锌市场中原材料环节发生的情况不会在一夜之间影响到精炼金属的可获得性，而且毫无疑问的是，目前仍有大量库存剩余，足以抵消任何传递效应。

但是嘉能可的减产却总能精准击中锌供应链中最为敏感的环节。市场已经在过去几天内对减产消息进行了消化吸收。

至于有多敏感，我们现在已经开始明白。(完)