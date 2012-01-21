《Home专栏》伦敦金属交易所需留意来自上海市场的警告

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 郑茵/丁琦

路透伦敦1月19日电---伦敦金属交易所在2011年可谓风光一时,成交量劲增21.9%,达到创纪录的1.466亿口,相当於35亿吨铜.交易的名义价值增长32.8%,达到15.4万亿美元,LME作为西方世界顶尖工业金属交易所的地位更加巩固.但是,你觉得年度增幅位居第一的是哪一种合约呢?

是最受关注的期铜吗?不是.LME的A级期铜合约成交量仅增长14.7%,增幅还不如大洋彼岸芝加哥商业交易所(CME)的21.1%.那麽,是不是LME流动性最高的期铝?也不是.尽管其25.5%的成交增幅也颇让人称道.

是不是新推出的合约?钢坯?钴?还是钼?都不是.钢坯期货成交量增长14.7%,去年最後两个月的交投活动甚至出现了不祥的下跌,稍後将会有说明.

期钼的成交量仅微增0.6%,期钴实际上还下降了3.4%,而这才是LME推出次要金属交易的第二年.LME只能冀望12月交投激增不是仅此一次.不起眼的铅脱颖而屈.期铅成交量暴增39.9%,一举压倒增幅位居第二的铝合金,後者成交增长了31.2%.这与人们一般的印象截然相反,除非你已经留意到去年许多时间里期铅合约出现了一系列反直觉的逼仓行情.近月合约持续表现强劲,让铅源源不断地流进LME仓库.注册仓单在2011年迅速增长了69%.

这些铅都需要融资支持,从这一点看,期铅只是迎头赶上期铝和期锌的情况.LME期铝和期锌的特色都是库存融资交易,以及潜在融资方之间不时发生的抢货状况.当前金融环境的一个关键特征决定了这种交易的存在.超低利率意味着可以获得廉价资金用於这种交易,而与其他现金可提供的回报相比,这种投资利润丰厚.唯一的问题就在於,央行可以给你的,它也可以拿走.

金属交易所2011年成交量图表,请点选(link.reuters.com/keh26s)

2011年LME成交量图表,请点选(link.reuters.com/geh26s)

LME库存与价格变化图表,请点选(link.reuters.com/paj85s)

LME钢坯期货成交量,请点选(link.reuters.com/deh26s)

上期所成交量大跌

上期所就以相当剧烈的方式验证了这个道理.该交易所去年的成交量大幅萎缩.上期所工业金属中成交情况最好的铜,成交量仅下滑了3.6%.其他品种的情况更糟.铝的成交量萎缩了42%,锌和螺纹钢分别萎缩63%和64%.

很明显,这并未反映出背後的制造业活动情况.中国的工业生产增速可能已放缓,但12月的同比增幅仍达到12.8%,表现仍好於绝大多数其他经济体.金属生产和消费仍双双增长,因此价格对冲需求也在上升. 但发生变化的因素是信贷供应状况,中国政府此前收紧了政策,以应对通胀压力和此前的楼市过热.

随着目前中国主要城市的房价开始下跌,部分投机泡沫似乎正在从楼市消退.而与此同时,上期所却出现许多投机性泡沫.

去年锌和螺纹钢合约的成交双双大跌,这绝非巧合.由於这两个品种价格较低,已成为日内短线交易者的最爱,在央行大量投放资金之际,它们就成为了便宜的赌注.日内交易群体的大量离场,导致了成交量的大跌,尽管未平仓合约变化不大,锌和螺纹钢的持仓量仅分别下滑7%和4%.

目前,大多数发达国家都没有立即收紧货币政策的迹象,至少美国没有出现.但去年上海市场发生的情况发出了这样一个警告:金属交易所的成交量可升可降.除非你认为LME的成交纯粹地反映套保活动,完全不受基金或投机性因素的侵扰.这可能吗?

钢材交易老大之争

尽管去年上期所螺纹钢成交量大跌64%,但仍达到16.4亿吨,成为全球交投最活跃的黑色金属品种. 这样的流动性正在吸引越来越多的西方银行和交易者的关注,尽管克服重重障碍在中国的交易所下单是一个艰难曲折的过程.这种流动性是LME自己的钢坯合约目前难以企及的.

实际上,2011年最後两个月,LME钢坯合约的成交量和持仓量曾大幅下滑.部分原因是破产的经纪商明富环球(MF Global)所持的大量钢坯仓单被冻结,但与实货市场脱节,似乎是投资意愿不断下滑的根源所在.

该品种的本意是反映黑海和地中海的实货交易情况,但现在却变成了反映美国中西部市况的合约,那里是目前大部分LME钢坯库存的所在地.

问题是,该地区并非钢坯净消费之地,尤其是底特律在物流方面存在较多困难,妨碍了期现套利的进行.

目前LME仍是流动性第二大的钢材合约,但这能保持多久呢?在LME钢坯合约成交量不断下滑的同时,CME新推出的热轧钢卷合约正在不断升温,其推出後第一个全年的成交量增加了47%.

但相比铁矿石互换市场,前两者的增长都注定会黯然失色.去年,新加坡交易所(SGX)的铁矿石掉期合约成交量大增148%,至370万吨.两大交易所的钢材交易市场老大之争才刚开始,但上期所暂时略胜一筹.

由於中国对西方交易者的参与有严格限制,令LME稍感宽慰,因这使其不会成为直接竞争者.不过这也算从上海市场发出的另一种警告吧.(完)