《Home专栏》铜多头需留意中国闪起的警灯

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Home; 编译 戴素萍/李婷仪
路透伦敦2月10日电---中国这个全球最大铜矿买家的警示灯号闪烁越来越急促,铜多头应该要加以留意.
这并不是因为中国1月铜进口量较上月大减18.7%.这是个造成误导的讯息.大家都知道当月进口将比12月的50.9万吨来得少.首先,12月的数据是历史新高.其次,进口在农历新年假期本来就会减少.
去年农历新年假期落在2月,当月精炼、阳极、合金及产品铜的总进口量23.5万吨,较2011年1月的36.4万吨减少35%,从比较基期而言,2011年1月也比2011年12月的历史新高低上许多.
事实上,今年1月进口量41.4万吨算是相当地高,高过於2010年4月至2011年10月之间的所有月份.
渣打银行分析师Judy Zhu指出,如果你扣除假期,以每周来看进口情况,算算1月较12月成长了近9%.
此外,若1月不同种类的铜进口比例和12月水准相仿,意味着1月精炼铜进口高达33万吨,创史上第六高的月进口量.
前几次高位有两次是在去年的11月和12月.换言之,在2011年第三季价格崩跌後,进口突然改变的情况正持续中.
因此,如果进口强劲情况没有问题,那麽问题在哪儿?
**看得到的**
第一组警示灯号是上海期货交易所的状况.
上海期交所的远期曲线一路到2012年11月都是正价差,这暗示国内市场供应情况良好.
从过去几个月来上海期交所的铜库存来看,情况或许如此.
本周铜库存再度增加18,311吨至198,202吨.今年迄今的铜库存则增至104,983吨.事实上,它们已较去年12月初的低位57,655吨成长了逾两倍.
这些铜库存完税部分为187,302吨,和2010年4月创下的纪录高位189,441吨相去不远.
未完税部分的库存也开始上升,一反去年5月未完税交货制度上路以来持续下滑势头.
**看不到的**
那又是一个警讯,特别是上海期交所的数据仅捕捉到港口保税仓库的一小部分铜而已.
要记住,这些铜已经进口,所以出现在海关数据.但这些铜尚未卖给中国买家,而出售阶段还得上税.
上海的"灰色地带"总是有些库存,其中大多数是当政府收紧银根时,在影子金融市场做为取得融资的担保品.
没有人可以肯定"正常"水平是多少,但是一般认为数量大概在15-20万吨.
当这些"灰色地带"库存开始超过该水平时,代表"进口"铜正处於滞销,因为缺乏中国买家胃纳.
目前毫无疑问地,保税仓库那座库存山头再度升高.
跟往常一样,由於没有官方正式统计,预估数字是多少总有不同.不过目前一般大致认为约在40万吨左右,有些人甚至预估高达50万吨.
好吧,这座铜山看来没有像2011年初时那麽高耸,当时保税仓库库存超过了700,000吨;不过,也就快要赶上了.
**脱离现实面(历史重演)**
若将实货市场升水疲软以及进口套利负值纳入考量,几乎没有疑问的是,不论是在交易所内外,中国的铜买家正在闪避上海供应过度囤积的情况.
从住宅房地产业被人为操作降温的情况来看,铜市也许有实质需求不振的因素存在.在中国,楼市不仅是铜,也是带动所有金属需求的动力.
不过最大的因素是价格.去年第四季初始中国加速进口铜的时候,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜价格每吨还不到7,000美元.
到了今天早上,铜价交投在8,700美元左右.而这和2008年初及2011年初时如出一辙,当时铜价开始加速向上,中国现货购买合约却仅在最少的"必要"水平.
直接复制去年的态势正开始成形,当时中国以外的多头气势被中国买家的罢市行动所瓦解.
而导致多头涨势丧失动能并最终溃散的原因是甚麽呢?是上海保税仓库库存回流至LME在南韩的仓库.
多头应该不要太过在意1月进口较上月下滑,反而应该多担心上海库存增加,不论是看得见或看不见的部分.
少了全球最大买家,年初的价格涨势仅仅是让金融市场荣景更加脱离现实面.
历史再度重演.(完)
--译文审校 张明钧
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