《Home专栏》铜市脱勾加剧的情况可能难以持久

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Home; 编译 戴素萍/王丽鑫/白云
路透伦敦3月13日电---目前中国铜进口正在激增.2月进口48.46万吨是史上次高,仅逊於12月的50.9万吨.今年前两个月的累计进口也较上年同期增加50%,或近30万吨.
这些是各种铜进口的累计数据.精炼铜进口的这种阶梯式变化甚至更加明显,因为近几个月来在精炼铜、阳极铜、铜合金和铜制品进口之间的分配比率有很大的改变.精炼铜在1月各类铜进口的占比为81%.去年平均则不到70%.然进口数据加快传递出的唯一讯息是有脱勾情况.
其和中国国内市场的终端需求情况不相符.且伦敦金属交易所(LME)和上海铜市场之间也有脱勾情况. 从过往经验得知这种脱勾情况往往不会持续太久.
中国铜进口图表,请点选(link.reuters.com/muq96s)
全球交易所库存图表,请点选(link.reuters.com/deg67n)
**进口强劲但需求疲弱**
中国月度铜进口数据可以用来解读其实质需求的看法一直存在,如今终於应该要放下这种看法.根据今年前两个月超级强劲的进口量来推算,铜表观消费较上年同期劲增31%.甚至连一贯看多者都认为这跟实际情况太不相符.其他各项指标均暗示中国铜需求呈现疲弱.
宏观层面,今年前两个月中国规模以上工业增加值同比增幅放缓至11.4%,其中运输和机械等铜密集业更是明显放缓.1-2月汽车生产减少1.8%.过去曾是铜需求主力的中国铁路系统,其投资持续缩减,1-2月减少了44%.
微观层面,上海期货交易所期铜仍处於正价差,库存则持续增加.上期所完税铜库存为21万吨,创10年高位,实际上大过於未注销LME库存18.61万吨. 这只是上海铜市的冰山一角.
**上海正变成首选市场**
更值得注意的是上海保税仓库铜库存的上升.最新的估计是,过去三个月此类库存增加约30万吨,至50万吨.这在全球为最高,不过尚未达到上年同期的程度.
这些库存迅速上升,也显示中国锻造商的额外需求较弱.同时亦显示上海保税市场正变成推动整体铜进口水平的更有力动力.
这起初是担保交易,铜被用来获得贷款,在影子市场再贷出.官方收紧信贷之际,影子市场蓬勃发展.
不过随着中国信贷环境放宽,保税铜市场看来也在改变.现在通过抵押铜获得的资金,既可能用以满足开发资金需求,也可能用於进口更多铜.
换句话说,上海到货市场正迅速凭借自身条件变成一个交易市场,在全球金属流动方面,这里是首选市场.
**上海市场可转移的过剩铜库存**
上海铜库存的另一个关键点在於它们的流动性很高.铜市多头只能指望库存发生转移时,是转移进入中国国内市场,付清增值税(VAT),然後踏实留在中国.显然,中国锻造商全面恢复购买铜,是让铜价与现实重新挂钩的一条途径.
不过目前没有足够证据证明这将很快实现.由於未来几个月需求水平继续存在不确定性,中国锻造商似乎无意补充减少的那部分库存.
虽然市场普遍认为中国工业和建筑活动放缓体现经济在软着陆,而非硬着陆,但中国当局并没有表现出将很快放宽经济措施的意思.
这使得上海的过剩铜库存有可能反向流出中国.在尚未缴纳增值税的情况下,铜可以无税一身轻,进行再出口.这就是去年发生过的情形.去年头五个月,中国的铜再出口激增至逾14万吨,而之前五个月为不到2万吨.
结果导致流入韩国LME仓库的铜增加,整体LME库存趋势发生转变,并且有效控制了伦敦市场全面蹿高的情形.
**全球库存失衡**
这会不会再次出现呢?过去几个月铜的再出口几乎可以忽略不计,虽然有传言称,有中国买家将铜从供应过剩的国内市场转移至韩国LME仓库,但迄今并没有看到相关库存流入韩国.但伦敦与上海市场脱节的情况变得越来越明显.
主要集中在美国的LME铜库存继续下降.现有注册铜库存为27.3万吨,回到2009年的水平. 这样的整体数据好得带有蒙蔽性,因为其中包括8.69万吨注销仓单.上次可用铜库存降至这样的低位是在2008年9月.
LME近月期铜价格几乎不出意外转为逆价差,昨日收盘现货铜价较三个月期铜的逆价差为每吨4.00美元.
只要LME铜库存以当前速度下滑,近月期铜行情就会更加紧俏.LME铜库存趋紧与上海市场铜过剩的对比只会更加强烈.用上海保税仓库铜库存进行"再出口"套利的诱惑就会越大.让铜价重新贴近现实的关键时刻还没到来.但已经快了.
要麽是中国买家采取行动,拉低上海的过剩铜库存,要麽就是伦敦和上海市场的铜库存差距导致另一种联系机制的形成.但是,你认为上述哪种情形已经在当前每吨8,500美元的LME铜价中得到反映了呢?(完)
--译文审校 艾茂林
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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