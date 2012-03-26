《Home专栏》铁矿石市场不会硬着陆

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 戴素萍/洪曦/张若琪/王兴亚

路透伦敦3月22日电---当澳洲矿业巨擘必和必拓开金口,全世界都洗耳恭听. 必和必拓铁矿石部门总裁Ian Ashby周二表示,中国的"钢铁成长率将趋缓,且它们早已趋缓了."

市场应声下跌,从亚股、澳元到期铜无一幸免.然引人注目的是,应该跌的却没跌.铁矿石价格几乎纹丝不动. 某种程度上,这是因为铁矿石市场虽从旧式的指标定价系统转向真实的现货市场,却还是不易受到投机客行为莫测的狙击.

由於其他地区的经济成长情况是介於蹒跚复苏(美国)和初期衰退(欧洲)之间,多数投资人将资金押注中国经济实现软着陆而非硬着陆.

至於铜,本身在中国就遭遇问题,上海保税仓库铜库存明显过剩.以全球钢铁市场来看,Ashby的评论是毫无争议的,透露出当前风险胃纳回升的表象下所潜藏的更大担忧.相形之下,铁矿石市场主要是受到实际供需情况的交互作用,且强劲的价格显示供需两方面大都能支持价格徘徊於每吨145美元的四个月高位.

中国钢铁产量反弹

首先,年初公布的统计数据已开始展现出中国钢铁业和生产状况回升,因此,铁矿石需求看似要比人们所担忧的要好很多. 由於中国春节假期的关系,官方产量数据在这个月才会公布.

中国国家统计局公布的今年前两个月钢材数据表明,2月经年化计算的钢产量已反弹至7亿吨水平以上. 这要远高於中国钢铁工业协会(CISA)的数字.该协会对2月作出的预估显示,中国年化钢产量将低於6.2亿吨.中钢协对3月前10天的钢产量估算,相当於年化产量为6.93亿吨,与国家统计局预估的差距缩小.中国2月年化钢产量为7.03亿吨,略低於去年2月水准,但仍是去年6月以来最高水平.

若浏览全球钢产量图表,请点选(link.reuters.com/jec64s)

若浏览澳洲铁矿石出口和中国进口图表,请点选(link.reuters.com/vex27s)

中国仍是推动市场的力量

官方数据反弹显示出中国对该行业的推动力.国际钢铁协会的全球钢铁产量估计也使用该数据.

全球钢铁产量在1月锐降後,2月恢复成长1.9%.不过由於今年是闰年2月多一天,因此使得这个同比数据在某种程度上被美化了.除中国外的全球年率化产量7.97亿吨,确实表明状况有所改善,但仅是微弱复苏而已.

除美国和韩国等少数亮点外,全球前几大钢铁生产国整体产量仍呈现下降局面.

尤其欧洲仍是态势疲软的一个焦点. 该区域最大生产国中,今年前两个月仅法国和意大利的产量有增长.即便是之前在欧洲低迷景象中一枝独秀的德国,产量都减少5.6%.

进口动力是关键

但海运铁矿石市场全都指望着中国,且年初钢铁行业表现相对强劲,令铁矿石流入数量创下纪录高位.1月和2月累计进口1.24亿吨铁矿石,较上年同期增长5.7%.事实上,2月6,500万吨进口量创月度水平的纪录第二高.

进口飙升的同时,中国自身的铁矿石生产亦强劲,1-2月的产量较上年同期增加16.3%.此中隐含着铁矿石市场的真正动力.

中国的铁矿石生产成本远高於澳洲或巴西,以致于中国的需求给市场提供了价格支撑.这也支撑了澳洲政府的预估.澳洲预计,当前财年铁矿石出口将增加3%,主要得益於中国需求.此外,中国铁矿石进口到2017年料继续以每年平均5%的速度增长.

"中国钢铁厂对进口铁矿石的依赖度料增强,原因在於:国内铁矿石品质下滑;越来越多的钢厂落户沿海地区,方便进出港口;中国正努力提高钢材的平均等级,这令其对澳洲和巴西相对高品质的铁矿石进口需求增强." 这是澳洲资源和能源经济局(Bureau of Resources and Energy Economics,BREE)做出的评估.

行胜於言

的确,中国的钢铁产量增速正在减缓.考虑到政府进行调控试图令商业房地产降温,这就不足为奇了,毕竟商业房地产是中国钢铁需求的一大支柱.

正如我的同事Clyde Russell在本周稍早的专栏中指出,中国两位数的增速放缓并非坏事.不过就铁矿石而言,中国进口需求受抑仅仅因为出口商产能难以匹配.这也解释了必和必拓、力拓(RIO.L)和淡水河谷(VALE5.SA)投巨资增产的原因.

在珀斯举行的全球铁矿及钢铁预测大会上,Ashby的演讲实际上是关於该公司澳洲铁矿石项目100亿美元扩产计划的进度.行动比语言更有说服力.(完)