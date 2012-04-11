《Home专栏》中国3月铜进口数据似曾相识?

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 洪曦/肖群英/兰秀娟/王丽鑫

路透伦敦4月10日电---中国铜进口在3月仍然呈现出加速的状态.中国公布3月精炼铜、阳极铜、铜合金和铜材总进口量较上月下跌4.6%.不过,不要单看这个数字.

上个月中国铜进口数量达到462,182吨,是历史第四高.今年第一季度里,中国累计进口铜136.1万吨,与去年同期相比增加了51%,亦为最好的季度纪录.

假设3月产品进口比例同2月,则由3月进口总量计算得出,精炼铜进口量在36万吨左右. 由此推算,(精炼铜的)季度进口总量或达到107万吨,亦创下纪录,且同比增长47.4万吨.

回顾过去,这样强劲的中国进口数据也曾让市场多头振奋不已. 然而,此一时,彼一时矣.

今天早盘伦敦和上海铜价均承受压力.伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约曾测试在每吨8,250美元下方的技术支撑位. 分析师反应温和,部分人甚至对铜进口并未减少更多,而近乎表现出失望的情绪.

为什麽曾经不折不扣的多头标志--就算现在还未沦为彻底的空头信号,如今却令市场有如此不同的解读?

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联系断裂

首要原因是,中国铜进口和实际铜需求状况之间的任何明显联系,目前都已经断裂.鉴於中国铜采购行为具有反周期的特性,这种联系究竟达到什麽程度,一直存有争议.但目前铜进口强劲,却与其他每一项中国国内铜消费的指标呈现矛盾.

中国的显性铜库存处於高位.上海期货交易所(SHFE)注册的铜库存上周增长1.5%,达到222,092吨,粉碎任何原本以为铜库存可能已在3月触顶的看法. 库存充裕导致上海期货交易所曲线稳稳处於正价差,且现货铜与伦敦期铜之间套利窗口关闭.

由於中国当局正在调控楼市,设法让商业地产景气放缓,且出口趋弱,铜市状况可算是符合预期.出口趋疲已导致铜制品库存上升.举例来说,英国研究机构Bloomsbury Minerals Economics(BME)指出,2011年底中国未售出的空调器库存达到1,190万台.BME称,光是1月,空调器产量就相应缩减超过20%. 但上海保税仓库的库存数量,其实才是真正反映中国采购模式的指标. 这类库存估计在60万吨以上,自今年初以来已增长超过一倍.

似曾相识

这并不是上海保税库存首次猛增. 去年同期就曾发生过类似的情况,也正是这种似曾相识的感觉在扰动期铜市场的神经.

去年铜价升穿每吨9,000美元时,中国买家暂歇,令上海的铜库存"逐步下滑".即使铜仅是运至距离最近的仓库,也会被视为"进口".

保税库存已再度开始流出中国.去年前六个月有14.4万吨铜被再度出口,规模不算庞大,但当铜抵达韩国交易所仓库时,就足以扭转伦敦金属交易所(LME)库存下降的趋势.而且亦足以在第三季铜价大跌前令铜多头偃旗息鼓.

今早公布的贸易数据初值并没有包括3月铜出口数据,至于过去铜的流动模式是否在重演,仍有待观察. 但依铜多头来看,一个令人担忧的信号是,最近LME在亚洲的仓库将有铜抵达,特别是在韩国釜山的仓库.

根据今早LME公布的库存报告,其上周四又接获了一批3,000吨的铜,这样LME在过去数周中累计流入8,000吨的铜. 虽然不论以什麽标准来衡量,上述规模都不算庞大,但如果近来市场上的传闻可以采信,这或许也就是冰山一角.

此外,再加上美国巴尔的摩的仓库也有稳定的铜流入,这足以阻止LME库存的下降趋势.自去年第四季初以来,LME的库存就已经开始减少.

目前抵达韩国的铜可能并不是上海保税区铜的再出口.他们可能是一批运往中国的新船货中途转至韩国. 但不管怎样,可以强烈感到的是,全球铜市近来联系断裂的情况将结束.

重续联系

这种联系断裂状况,是全球市场过剩供应从LME仓储系统流入上海保税区所致. 铜在中国影子信贷市场被用作抵押品,是促进这种流动的主要原因.

未来几天或几周,我们将知道,这些并非真正意义而只是统计意义上的"进口"铜,有多少被用於此类融资交易,多少进入实际流通.但这对LME市场意义重大.因为这种流动的另一面,是其它地方的库存稳步下降.这进而使欧洲和美国市场出现小规模抢购,导致实货升水大涨.LME近月合约已经出现持续的逆价差.指标现货与三个月合约间的逆价差上周收报21美元.

所有显而易见的迹象皆显示市场潜在地供应短缺,而过剩金属流入上海保税区仓库,造成了统计上的假象,这里除了统计出中国"进口",无法再精确计算. 换句话说,如果过去三个月中,40万吨左右铜没有存在上海,而是存在LME系统,那又会是什麽情况?

LME近月合约还会是逆价差吗?铜价还会以8开头吗?

现在你能开始看到中国巨额铜进口为什麽不能使多头开心了.因为如果中国大陆不买这些金属,那麽上海保税区仓库存货返回的风险将越来越大. 而且即便中国消费者对进口铜的需求回升,他们自己的仓库也仍有大量库存,要先消化这些才会需要再进口.

不管怎样,过剩的铜都可能开始涌进LME仓储系统,打破多头关於市场持续短缺的说法.(完)