《Home专栏》全球钢铁产量亮丽数字好得难以持续？

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 蔡美珍/田建华

路透伦敦4月23日电---第一季度结束时,全球钢铁产量呈现大增态势,明显摆脱了去年底及今年初的疲软时期.

确实,根据国际钢铁协会(WSA)的最新数字,3月年率化後的产量为15.77亿吨,创下纪录高位,小幅超越2011年6月创下的旧高点.

乍看之下,这种强劲的复苏表现可以解读为,证明全球工业生产其实远优於欧洲及中国低迷数字暗示的状况.然而,尽管最新钢铁产量数据对铁矿石市场是无庸置疑的利多消息,但数据本身就潜藏了好几个理由,值得慎防过度简化数据的涵义.

全球钢铁产量图表,请点击(link.reuters.com/zyv25s)

中国与全球其他地区钢铁产量图表(link.reuters.com/keq77s)

**不均衡的复苏**

首先,上个月强劲的钢铁产量,绝对称不上是均匀分布.一大部分是来自中国钢厂的出奇强劲表现,稍後会进一步说明.中国以外的全球3月钢铁产量,只比上年同期微增0.1%,而第一季产量还比去年同期下滑2%.就连这种概括说法,也会掩盖了不同地区之间极大的差异.

例如,欧洲仍然是当前全球钢铁领域最为积弱不振的一块.欧洲地区3月钢铁产量比去年下滑4%,各国表现好坏不一,好的有意大利和法国,坏的有德国和英国,惨不忍睹的则是西班牙和希腊.

当前的钢铁产量趋势,远远无法反映出欧洲工业生产情况的矛盾表现,但却证实了欧洲地区经济环境的脆弱程度.欧洲市场的疲弱状况,也继续影响东欧的钢铁产量,东欧3月产量比上年同期下滑2%,今年第一季则是下滑1%.乌克兰是东欧最弱的地区,第一季产量大减8%.在其他地方,原先的热点也出现降温迹象.北美3月产量增幅降至3%,南美几乎停止增长,只微增0.5%.

这些数字都深刻凸显出,当前全球钢铁产量复苏盛况,其实只是亚洲行情.更具体地说,是中国行情. 中国钢铁生产在度过疲软的第四季後,强势回升,年化钢产量从去年12月的6.14亿吨升至今年3月的7.25亿吨. 3月年化产钢量是纪录第二高,仅低於去年6月,当时计算的产量为7.29亿吨.2011年的纪录或很快打破.中国钢铁协会的数据显示,4月前几日,年化产量再上一个台阶,达到7.41亿吨.

至此就能知道为什麽中国铁矿石进口依然繁荣,今年第一季增长6%,以及为何铁矿石价格.IO62-CNI=SI近几周一直向每吨150美元回升了.

尽管对於中国产量增加的事实毫不怀疑,但是却出现这样的疑问--中国钢厂当前是否扩大了中国供需之间的缺口.今年第一季钢铁净出口飙升近40%,而3月出口503万吨,更是纪录第二高单月出口.这验证了中国国内市场持续疲软,正如中国钢产量(增长)和采购经理人指数(持平)背离所反映的一样.

中钢协还发出了另一警讯,上周称当前产量难以维系.而诸如Macquarie Bank等机构的分析师会赞同此观点.Macquarie当前对中国今年钢材持看多观点,看好钢材业有调控的放缓.但是该银行上周表示,供应超过需求,这暗示更加疲弱的情况临近"因钢厂获得将产量收缩的信号."

**第二季放缓?**

考虑到中国是全球最大的产钢国,第二季产钢量下滑将对全球产量增长产生重大影响.尤其是当前没有任何迹象显示,欧洲钢产量可以很快脱离当前困境.实际上不断有疑虑认为,2008-2009年经济大衰退与新的经济衰退接踵而来,欧洲钢材行业或将经历结构性萎缩.即便是在钢产量对整体经济形势抵御很强的意大利,也有很多迹象预示未来数月形势.

例如据Associazione Italiana Zincatura的技术经理Lello Pernice,镀锌行业产量可能下滑10-20%.而之前表现突出的美国等地区产量放缓,也是笼罩该行业上空的另一片愁云.

当前一切看起来都像是第一季全球钢产喷薄的荣景只是昙花一现.但这并不意味着会重回一直延续至去年年底的愁云惨雾形势.

反而这将是当前中国钢厂过度兴奋带来的後果.这些钢厂当前提升的产量超过了国内可以消化的需求.他们的一致行动引发全球产钢趋势和经济现实的不匹配.所以不要对最新的产钢数据太过激动,但是若产量在未来数月滑落,也不要太过失望.(完)

--译文审校 高琦

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。